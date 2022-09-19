Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Круиз на теплоходе "Империя"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Теплоход «Империя» –  самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала. ​Маршрут 6-дневного круиза включает в себя главные достопримечательности Байкала. До многих точек невозможно добраться по суше!

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • полный пансион
  • экскурсии, рекреационные платежи
  • визовая поддержка для иностранных туристов
  • услуги гида-экскурсовода
  • трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты
  • посещение лежбища байкальской нерпы
  • дополнительная экскурсионная программа
  • встреча в аэропорту
  • размещение в отеле
  • посещение лежбища байкальской нерпы оплачивается на месте за наличный расчет - 2 500 руб./чел.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений