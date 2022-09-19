Круиз на теплоходе "Империя"
Теплоход «Империя» – самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала. Маршрут 6-дневного круиза включает в себя главные достопримечательности Байкала. До многих точек невозможно добраться по суше!
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- полный пансион
- экскурсии, рекреационные платежи
- визовая поддержка для иностранных туристов
- услуги гида-экскурсовода
- трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
Оплачивается отдельно
- авиабилеты
- посещение лежбища байкальской нерпы
- дополнительная экскурсионная программа
- встреча в аэропорту
- размещение в отеле
- посещение лежбища байкальской нерпы оплачивается на месте за наличный расчет - 2 500 руб./чел.
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