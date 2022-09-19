Круиз на теплоходе "Александр Великий"
Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала. Маршрут 8-дневного круиза включает в себя главные достопримечательности Байкала и несколько необычных заповедных мест, до которых невозможно добраться по суше!
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- полный пансион (день 1 - ужин)
- услуги гида-экскурсовода
- трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
- экскурсии, рекреационные платежи
- визовая поддержка для иностранных туристов
Оплачивается отдельно
- посещение ванн в п. Хакусы (ок. 500 руб./чел.)
- посещение Ушканьих островов - сбор нац. парка ок. 2500 руб./чел.
- гостиница до или после круиза
- встреча в аэропорту
- дополнительные экскурсии до и/или после круиза
- авиа или жд билет до Иркутска
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