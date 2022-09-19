Круиз на теплоходе "Александр Великий"

Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала. Маршрут 8-дневного круиза включает в себя главные достопримечательности Байкала и несколько необычных заповедных мест, до которых невозможно добраться по суше!