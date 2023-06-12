Байкальская одиссея

Ранним утром, пока Байкал еще покрыт туманом, мы высадимся на Малых Ушканьих островах. У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе.



Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.



После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале.



А для тех, кому байкальская вода всё ещё кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы.



Вечером в ресторане Вас ждет квиз на тему «Священное озеро Байкал».