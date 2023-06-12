Байкальская одиссея
Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала.
Маршрут 6-дневного круиза включает в себя главные достопримечательности Байкала. До многих точек невозможно добраться по суше!
Что будем делать в круизе на тх «Александр Великий» 6 дней /5 ночей:
- Посетим Байкальский музей и узнаем много интересных фактов о Байкале,
- Посетим остров Ольхон,
- Увидим самый узнаваемый пейзаж Байкала – Скалу Шаманка, и север Ольхона – мыс Сагаан-Хушун,
- Узнаем множество бурятских легенд,
- Посетим остров Огой, увидим буддийскую Ступу Просветеления и загадаем желание,
- Посетим самое большое лежбище байкальской нерпы – Ушканьи острова,
- Увидим нерпу в естественной среде,
- Искупаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе,
- Будем загорать в бухте Академическая,
- Увидим ходульные деревья
- Сходим в русскую баню на берегу Байкала.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Уже в первые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 230 км!
12:45 – сбор гостей у отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44
13:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход. 70 км по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая к Байкалу!
В пути – знакомство с гидом и первые факты о Байкале. Посещение Байкальского музея – знакомство с географией, геологией, флорой и фауной озера.
Посадка на теплоход, размещение в каютах.
Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. Круиз начинается!
После сытного ужина запланирован вечер знакомств.
13:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход. 70 км по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая к Байкалу!
В пути – знакомство с гидом и первые факты о Байкале. Посещение Байкальского музея – знакомство с географией, геологией, флорой и фауной озера.
Посадка на теплоход, размещение в каютах.
Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. Круиз начинается!
После сытного ужина запланирован вечер знакомств.
День 2
Сегодня мы пройдем по Байкалу 145 км!
В первой половине дня мы сделаем высадку на небольшом острове Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.
Затем мы достигнем знаменитого острова Ольхон, который называют «сердцем» Байкала. Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу Шаманка– одну из девяти святынь Азии. Наверое, Вы ее уже видели на открытках или по телевидению – ведь это самый знаменитый байкальский пейзаж.
Коренные жители Прибайкалья – буряты, сегодня мы прикоснемся к их культуре. Большинство бурят исповедуют либо буддизм, либо шаманизм.
Затем мы достигнем знаменитого острова Ольхон, который называют «сердцем» Байкала. Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу Шаманка– одну из девяти святынь Азии. Наверое, Вы ее уже видели на открытках или по телевидению – ведь это самый знаменитый байкальский пейзаж.
Коренные жители Прибайкалья – буряты, сегодня мы прикоснемся к их культуре. Большинство бурят исповедуют либо буддизм, либо шаманизм.
День 3
Сегодня мы пройдем по Байкалу 180 км!
Ранним утром, пока Байкал еще покрыт туманом, мы высадимся на Малых Ушканьих островах. У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе.
Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.
После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале.
А для тех, кому байкальская вода всё ещё кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы.
Вечером в ресторане Вас ждет квиз на тему «Священное озеро Байкал».
Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.
После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале.
А для тех, кому байкальская вода всё ещё кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы.
Вечером в ресторане Вас ждет квиз на тему «Священное озеро Байкал».
День 4
Сегодня мы пройдем по Байкалу 206 км!
Рано утром мы вернёмся на о. Ольхон, на этот раз на его северную часть к живописному мысу Саган-Хушун. Нас ждёт экскурсия к скале «Три Брата», а наш гид-экскурсовод поведает Вам предание, почему это место так называется, и как оно возникло.
По желанию гостей, возможна организация автомобильного тура по северному Ольхону до мыса Хобой. (Запись на экскурсию производится заранее, 3 000 руб. /чел., продолжительность 3 часа, тур состоится в случае набора 8 человек и более).
Во второй половине дня наш теплоход прибудет в местность Сурхайтэ и мы совершим прогулку к женскому и мужскому целебному источнику.
По желанию гостей, возможна организация автомобильного тура по северному Ольхону до мыса Хобой. (Запись на экскурсию производится заранее, 3 000 руб. /чел., продолжительность 3 часа, тур состоится в случае набора 8 человек и более).
Во второй половине дня наш теплоход прибудет в местность Сурхайтэ и мы совершим прогулку к женскому и мужскому целебному источнику.
День 5
Сегодня мы пройдем по Байкалу 90 км!
Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным отдыхом.
Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны».
Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень сложности – низкий).
По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.
После возвращения – русская баня на берегу Байкала.
Вечером Вас ждёт капитанский ужин.
Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны».
Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень сложности – низкий).
По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.
После возвращения – русская баня на берегу Байкала.
Вечером Вас ждёт капитанский ужин.
День 6
Окончание круиза.
Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.
Около 13:00 – прибытие в Иркутск.
Около 13:00 – прибытие в Иркутск.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Двухместный номер
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
189 000 ₽
Семейный
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
170 100 ₽
3-х комн. люкс
за 6 дней с человека
Трёхместное размещение
225 000 ₽
На борту теплохода круглосуточно работает бар, где Вы можете приобрести чай, кофе, снеки, алкогольные напитки. Свой алкоголь на борту теплохода запрещен.
К сожалению, мы не можем гарантировать хорошую погоду, отсутствие ветра и волн. Мы будем очень стараться выполнить заявленную программу, но погода может вносить коррективы в наш маршрут. Во время круиза капитан теплохода отвечает за Вашу безопасность, поэтому последнее слово в решении о корректировках маршрута всегда за ним.
К сожалению, мы не можем гарантировать хорошую погоду, отсутствие ветра и волн. Мы будем очень стараться выполнить заявленную программу, но погода может вносить коррективы в наш маршрут. Во время круиза капитан теплохода отвечает за Вашу безопасность, поэтому последнее слово в решении о корректировках маршрута всегда за ним.
Включено в стоимость
- Полный пансион
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии, рекреационные платежи
- Трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
- Визовая поддержка для иностранных туристов
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты
- Встреча в аэропорту
- Дополнительная экскурсионная программа
- Автомобильный тур до мыса Хобой - 3 000 руб/чел.
- Посещение Ушканьих островов (лежбище байкальской нерпы) оплачивается на месте - 2 500 руб./чел.
- Размещение в отелях «Иркутск» и «Irkutsk City Center» до/после круиза со скидкой до 30%
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