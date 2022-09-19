Байкальские каникулы на теплоходе "Александр Великий"
Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала. Маршрут тура «Байкальские каникулы» позволит не только посмотреть основные достопримечательности во время круиза, но и спокойно и размеренно отдохнуть в одной из самых красивых бухт Байкала.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- полный пансион
- услуги гида-экскурсовода
- визовая поддержка для иностранных туристов
- трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
- проживание в ЦО Байкальские Дюны - 2 сут.
- трансфер ЦО Байкальские Дюны - Иркутск рейсовым теплоходом
- экскурсии, рекреационные платежи
Оплачивается отдельно
- авиа или жд билеты в Иркутск
- встреча в аэропорту
- дополнительные экскурсии до и/или после круиза
- гостиница до или после круиза
- посещение Ушканьих островов - сбор нац. парка ок. 2500 руб./чел.
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