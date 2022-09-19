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Байкальские каникулы на теплоходе "Александр Великий"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала. Маршрут тура «Байкальские каникулы» позволит не только посмотреть основные достопримечательности во время круиза, но и спокойно и размеренно отдохнуть в одной из самых красивых бухт Байкала.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • полный пансион
  • услуги гида-экскурсовода
  • визовая поддержка для иностранных туристов
  • трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
  • проживание в ЦО Байкальские Дюны - 2 сут.
  • трансфер ЦО Байкальские Дюны - Иркутск рейсовым теплоходом
  • экскурсии, рекреационные платежи

Оплачивается отдельно

  • авиа или жд билеты в Иркутск
  • встреча в аэропорту
  • дополнительные экскурсии до и/или после круиза
  • гостиница до или после круиза
  • посещение Ушканьих островов - сбор нац. парка ок. 2500 руб./чел.

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