Байкальские каникулы на теплоходе "Александр Великий"

Теплоход «Александр Великий» - комфортабельное судно класса Стандарт, полностью реновирован в 2018 г. Преимуществом этого теплохода является возможность причалить практически в любой точке Байкала. Маршрут тура «Байкальские каникулы» позволит не только посмотреть основные достопримечательности во время круиза, но и спокойно и размеренно отдохнуть в одной из самых красивых бухт Байкала.