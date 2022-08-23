Путешествие до Ольхона

Круизы на Байкал : 0
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Прошедшие Круизы на Байкал : 7
Ближайший заезд:
c 01 августа по 04 августа
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Ближайший заезд:
c 18 июля по 25 июля
8 дней 7 ночей
от 55000 ₽
Ближайший заезд:
c 29 июня по 04 июля
6 дней 5 ночей
от 57500 ₽
Ближайший заезд:
c 25 июня по 01 июля
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ближайший заезд:
c 06 июня по 13 июня
8 дней 7 ночей
от 84000 ₽
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 08 сентября
6 дней 5 ночей
от 92000 ₽
Ближайший заезд:
c 29 августа по 02 сентября
5 дней 4 ночи
от 96000 ₽
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