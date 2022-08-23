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Круизы на Байкал : 0

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Прошедшие Круизы на Байкал : 7

Байкал

Путешествие до Ольхона

Ближайший заезд:

c 01 августа по 04 августа

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Байкал

Золотое кольцо Байкала

Ближайший заезд:

c 18 июля по 25 июля

8 дней 7 ночей

от 55000 ₽

Байкал

Байкальские каникулы на теплоходе "Александр Великий"

Ближайший заезд:

c 29 июня по 04 июля

6 дней 5 ночей

от 57500 ₽

Байкал

Очарование Севера

Ближайший заезд:

c 25 июня по 01 июля

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал

Круиз на теплоходе "Александр Великий"

Ближайший заезд:

c 06 июня по 13 июня

8 дней 7 ночей

от 84000 ₽

Байкал

Круиз на теплоходе "Империя"

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 08 сентября

6 дней 5 ночей

от 92000 ₽

Байкал

Очарование Байкала

Ближайший заезд:

c 29 августа по 02 сентября

5 дней 4 ночи

от 96000 ₽

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