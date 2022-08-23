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Прошедшие Экспедиции на Байкал : 2

Россия

Джип тур - В долину потухших вулканов

Проехать там где и пройти то трудно, вот настоящий адреналин! Непроходимые болота, бурные горные реки, полное бездорожье и бурелом сибирской тайги...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 17 сентября

13 дней 12 ночей

от 54800 ₽

Россия

Путешествие на джипах по Байкалу

До многих впечатляющих мест Байкала можно добраться только на джипах. Поэтому мы придумали для Вас это необычное путешествие.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 108000 ₽

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✈ Экспедиции на Байкал   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы