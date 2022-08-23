Байкал
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Джип тур - В долину потухших вулканов
Проехать там где и пройти то трудно, вот настоящий адреналин! Непроходимые болота, бурные горные реки, полное бездорожье и бурелом сибирской тайги...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 17 сентября
13 дней 12 ночей
от 54800 ₽
Путешествие на джипах по Байкалу
До многих впечатляющих мест Байкала можно добраться только на джипах. Поэтому мы придумали для Вас это необычное путешествие.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 07 января
7 дней 6 ночей
от 108000 ₽
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✈ Экспедиции на Байкал с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы