Золотое кольцо Байкала 2022

Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 8-00; на ж/д вокзале в 9-00 (время местное, опережает московское на 5 часов).

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, ­- здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Размещение в гостинице.

Автомобильная экскурсия в пос. Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 70 км от Иркутска.

По дороге экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.

Прибытие в Листвянку. Посещение Байкальского лимнологического музея (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром. С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу. Виртуальное погружение на дно Байкала.

Свободное время для прогулки по набережной поселка, посещения смотровой площадки, приобретения сувениров.

Возвращение в Иркутск, в гостиницу.