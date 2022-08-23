Золотое кольцо Байкала 2022
Самый насыщенный тур! Здесь, как в драгоценном ожерелье, спрятались яркие самоцветы Байкала: шаманская магия Ольхона; заповедная сказка Ушканьих островов и Чивыркуйского залива; тайны древнего «Баргуджин Токума» - земли предков - Баргузинской долины. Старый русский город Иркутск и центр буддизма России – столица Бурятии, Улан-Удэ. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие, где каждый день откроет целый мир!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 8-00; на ж/д вокзале в 9-00 (время местное, опережает московское на 5 часов).
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!
Размещение в гостинице.
Автомобильная экскурсия в пос. Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 70 км от Иркутска.
По дороге экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.
Прибытие в Листвянку. Посещение Байкальского лимнологического музея (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром. С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу. Виртуальное погружение на дно Байкала.
Свободное время для прогулки по набережной поселка, посещения смотровой площадки, приобретения сувениров.
Возвращение в Иркутск, в гостиницу.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал. Отъезд домой.
Ранний выезд на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. На экскурсионном поезде Вы проедете по участку старой Кругобайкальской дороги, в 1905 г. «золотой пряжкой» соединившей Транссибирскую магистраль – «стальной пояс» России.
Большой интерес у туристов вызывают тоннели, мощные подпорные стенки, виадуки, выполненные из тесаного камня, деревянные строения в стиле «модерн» начала ХХ века. Дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства и архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.
В стоимость включен проезд в вагоне 1 класса, места со стороны горы. Желающие забронировать места со стороны Байкала могут доплатить 700 руб с человека. Оплачивается по желанию заранее, при бронировании тура!
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 21:00. Возвращение в гостиницу.
Переезд на остров Ольхон, до поселка Хужир (270 км).
Путешествие на пароме через пролив Ольхонские ворота. Ольхон, географический и сакральный центр Байкала, отличается не только восхитительными пейзажами, но и множеством святых «шаманских» мест.
Размещение на базе отдыха.
Поездка на весь день на мыс Хобой (северная оконечность острова).
Эффектная столбовидная скала, которая дала название мысу, имеет свою легенду. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Именно здесь у Вас будет возможность оценить размеры озера, которое местные жители привычно называют морем. По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников острова: живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.
На привале Вас будет ждать обед, приготовленный на костре.
Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Для любителей дикой природы и фотографов это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей. Посетите знаменитый 3-километровый пляж Сарайского залива с белоснежным песком: необычная природа и чистейшая вода Байкала.
Это чудесное время, чтобы почувствовать себя наедине с Великим Байкалом. Ольхон – отличное место для отдыха и медитаций, а на базе отдыха Вам будут предложены водные, конные и автомобильные экскурсии (по желанию, за дополнительную плату): в бурятскую деревню (от 600 руб/чел), по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на соленое озеро Шара-Нуры (от 800 руб/чел); экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (~650-1450 руб/чел) и др.
Рано утром отправляемся на причал пос. Хужир, откуда на катере отправляемся в водное путешествие по Байкалу.
Проходя по Малому морю, видим все скалы и утесы Ольхона уже с воды; огибая мыс Хобой, подходим к заповедному месту – Ушканьим островам – основному пристанищу знаменитого байкальского тюленя – нерпы. Для желающих – высадка на острова. Вход в заповедник для наблюдения за нерпой за дополнительную плату – 2500 рублей, оплачивается по желанию только заранее, при бронировании тура.
Огибаем полуостров Святой нос и, далее, по заповедному Чивыркуйскому заливу проходим к берегу Этот обособленный уголок Байкала с живописными берегами, теплой и чистой байкальской водой, своеобразным уютом и «оторванностью» от мира располагает путешественников к отдыху. Остановимся в одной из бухт залива, чтобы насладиться красотой заповедной природы и искупаться – ведь Чивыркуйский залив считается самым теплым на Байкале!
Переход на катере до пос. Монахово и далее, автомобильный переезд на Баргузинский залив, в пос. Максимиха (или Усть-Баргузин). Размещение в гостинице.
Автомобильная экскурсия по Баргузинской долине. Баргузинская долина – «Баргуджин токум», особо почитаемая земля, родина матери Чингисхана.
Очень насыщенная экскурсия включает в себя знакомство с природными, историческими памятниками долины, культурными традициями ее обитателей. Начнем с экскурсии по старинному селу Баргузин, ведущему историю с Баргузинского острога, основанного в 1648 г казачьим атаманом Иваном Галкиным.
Далее по маршруту одна из главных буддийских святынь – гора Бархан –Уула. Считается, что человек, поднявшийся на эту гору, устанавливает связь с таинственной силой этого места и становится единым с богом. Посещение места поклонения Богине Янжиме, чей лик проявился на большом камне у подножия горы несколько лет назад.
В бурятской юрте вас ждет знакомство с традициями и национальными играми, обед –национальная кухня.
В завершение этого дня посетим долину реки Алла – место которые многие считают самым красивым в Бурятии, а коренные жители этой земли - эвенки до сих пор передают из уст в уста древние легенды об этих местах.
Баргузинский, самый большой залив Байкала, славится длинными песчаными пляжами в окружении соснового леса. В летнее время, при наличии теплой и тихой погоды, вода в Баргузинском заливе прогревается до 20-22º С.
Это завершающий день на Байкале, день, чтобы насладиться тишиной, покоем и величием Священного Моря. Пусть эти тишина, тепло и покой надолго останутся в вашей душе!
Также в этот день Вы можете продолжить открывать Бурятию. Вам будет предложена дополнительная экскурсия по Баргузинской долине: Сувинская Саксония. Живописные скалы-останцы, напоминающие башни замка называют жемчужиной Баргузинской долины. Вы проедете по долине другим путем, делая остановки в священных местах и у природных памятников, которыми так богата долина. Увидите – главную святыню, покровителя Баргузинской долины и места, где по преданию эвенков обитает дух легендарного байкальского ветра – Баргузин.
Обед в с. Суво – вкусная деревенская пища, приготовленная из местных экологически чистых продуктов.
Внимание! Решение о посещении дополнительной экскурсии необходимо принять не позднее 6-го дня Вашего путешествия. Экскурсия состоится при наборе группы от 6-ти человек. Стоимость экскурсии с обедом (3100 руб) оплачивается на месте.
Трансфер в столицу Бурятии, Улан-Удэ (300 км).
Экскурсия в Иволгинский дацан. «У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. ….В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цветущих трав».
Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового зодчества.
Размещение в гостинице.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру города с осмотром основных достопримечательностей: знаменитый памятник В.И.Ленину («голова Ленина»), оперный театр и пешеходная зона ул. Ленина, Одигитриевский кафедральный собор.
Вы увидите и почувствуете восточную красоту и особенный дух этой столицы!
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-, 3-местное размещение в гостиницах и базах отдыха на Ольхоне, в Баргузинском заливе (с удобствами на этаже или на территории), в Улан-Удэ и Иркутске (с удобствами в номере)
- 2-разовое питание (завтрак и ужин) с ужина в первый день по завтрак в день отъезда; трехразовое во 2-ой, 4-ый, 6-ой, 7-ой дни
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- билеты до Иркутска и из Улан-Удэ
- дополнительные экскурсии
- вход в заповедник для наблюдения за нерпой - 2500 руб.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽