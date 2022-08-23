Золотая осень на Байкале
Сентябрь — лучшее время для отдыха на Байкале! Почему, спросите вы? Потому что погода в начале осени стоит тёплая и солнечная, туристов с каждым днём всё меньше и меньше, а пейзажи захватывают великолепием, глубиной и сочностью красок!
Когда повсюду уже вовсю хозяйничает осень, а пасмурные дни нагоняют тоску, Байкал только начинает прощаться с летом и окаймляется бесценным и самым прекрасным золотом – золотом осени.
Разделите это невероятное богатство с великим морем, насладитесь этими волшебными деньками. Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые так щедро дарит Байкал.
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.
В аэропорту города Иркутска вас встретит гид компании «Байкалика» (выезд группы в 10:00, планируйте прибытие в Иркутск до 9:30 по местному времени). Сбор группы.
Вас ждет:
Программа тура
Иркутскт - Тальцы - Листвянка
В аэропорту города Иркутска вас встретит гид компании «Байкалика» (выезд группы в 10:00, планируйте прибытие в Иркутск до 9:30 по местному времени). Сбор группы.
Сегодня вам предстоит познакомиться с озером Байкал, с его флорой и фауной, а также с культурой и бытом коренных жителей, населявших его берега. В первой половине дня вы посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы». После музея вы отправитесь в пос. Листвянка, где посетите музей Байкала и обзорную площадку Камень Черского. Опытные экскурсоводы расскажут вам о происхождении Байкала и о его обитателях.
Вечером заселение в гостиницу в п. Листвянка, отдых и ужин.Вы увидите:
Музей Байкала Культуру и традиции эвенков Подводный мир озера Музей деревянного зодчестваВы попробуете:
Чистейшую воду мира Научиться ходить на ходулях Байкальского омуля Окунуться в историю
Листвянка - Скрипер
После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами.
Около часа в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша пешая прогулка по безлюдным местам. Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы увидите впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной воды, играющей на солнце всеми оттенками синего.
Расчехляйте свои фотоаппараты и телефоны, жадно снимайте окружающие вас красоты, отдыхайте и любуйтесь. Скоро вас ждет спуск обратно, походный обед, отдых на берегу под сенью золотых деревьев и отправление обратно в Листвянку. После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить рыбный рынок.Вы увидите:
Тихий осенний лес Все оттенки золотогоВы попробуете:
Прогулку на катере Сделать потрясающие кадры
Листвянка - Иркутск - Хужир
С добрым сентябрьским утром! Сегодня вы отправитесь к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон. По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер.
Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы. Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей. Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен. Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид.
Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан. Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов. Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров.Вы увидите:
Легендарную скалу Шаманка Дикие песчаные пляжи Знаменитый остров ОльхонВы попробуете:
Бурятскую кухню Ощутить спокойствие Отдохнуть душой Сосчитать звезды
После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхон: типичные для этих мест степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, начинающим облачаться в желтое, то песочными барханами, вплотную подступающими к воде. Ландшафт острова не перестанет вас удивлять! На одной из остановок для вас будет организован обед-пикник на свежем воздухе.
За день вам удастся посмотреть почти все достопримечательности острова! Скалы Три брата, Улан–Хушин, Хобой удивят своим величием и красотой.
Ближе к ужину - возвращение на турбазу. Обязательно пойдем провожать закат – без этого путешествие на Байкал будет неполным.Вы увидите:
Северную оконечность острова Ольхон Песчаные дюны Высокие обрывистые мысы Потрясающие скалыВы попробуете:
Запах осеннего леса Ощутить атмосферу острова Увидеть нерпу
Хужир - Иркутск
Пора прощаться с Байкалом. После завтрака вас ждут сборы и отправление в обратный путь до Иркутска.
Незадолго до прибытия в Иркутск обязательно остановимся в этнопарке «Золотая Орда». Здесь для вас будут организованы традиционная встреча гостей по бурятским обычаям, обед и мастер-класс по лепке традиционного бурятского блюда - поз.
После обеда и программы – продолжение пути в Иркутск где вас доставят прямо к гостинице. При желании вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними красотами Иркутска.Вы увидите:
Обычаи местного населения Быт и культуру бурятов Как делают настоящие позыВы попробуете:
Станцевать Ёхор Исполнить бурятские песни Национальные блюда из баранины Бухлер
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Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в аэропорту Иркутска услуги профессионального гида по Байкалу в течение 5 дней
- питание по программе
- трансферы по программе
- размещение в гостинице «Усадьба Демидова», пос. Листвянка, 2-местные стандартные благоустроенные номера, 2 ночи
- размещение в отеле «Империя», Иркутск, 2-местные стандартные номера, 1 ночь
- размещение в гостинице «БайкалВуд», о. Ольхон, 2-местные стандартные номера стандарт, 2 ночи
- экскурсия по западному берегу Байкала на катере (с подъемом на утес Скрипер)
- однодневный джипинг по Тажеранским степям
- сборы прибайкальского национального парка
- экскурсия в архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы»
- экскурсия в Байкальский музей и на смотровую площадку
- экскурсия по острову Ольхон (на м. Хобой)
- экскурсия в этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-класс
Оплачивается отдельно
- авиаперелёт
- табачная и алкогольная продукция
- дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
- питание, не включённое в программу
Отзывы
Тур запомнился надолго. Места красивые. Музей это что-то с чем-то, в нем столько всего интересного и увлекательного. И на катере поплавали. В лесу стоит тишина и пахнет разнообразными деревьями, воздух свежий. Если повезет, то можно встретить зверюшку. Просто супер!
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