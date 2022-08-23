Золотая осень на Байкале

Сентябрь — лучшее время для отдыха на Байкале! Почему, спросите вы? Потому что погода в начале осени стоит тёплая и солнечная, туристов с каждым днём всё меньше и меньше, а пейзажи захватывают великолепием, глубиной и сочностью красок!

Когда повсюду уже вовсю хозяйничает осень, а пасмурные дни нагоняют тоску, Байкал только начинает прощаться с летом и окаймляется бесценным и самым прекрасным золотом – золотом осени.

Разделите это невероятное богатство с великим морем, насладитесь этими волшебными деньками. Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые так щедро дарит Байкал.

Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.

В аэропорту города Иркутска вас встретит гид компании «Байкалика» (выезд группы в 10:00, планируйте прибытие в Иркутск до 9:30 по местному времени). Сбор группы.