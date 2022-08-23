Встреча с Байкалом 2022

Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 9-00; на ж/д вокзале в 10-00 (время местное, опережает московское на 5 часов).

Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, ­- здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы»- уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.

Прибытие в пос. Листвянка. Первая встреча с Байкалом! Размещение в гостинице.

Экскурсия в Байкальский лимнологический музей (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром. С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу. Виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала.

Возвращение в гостиницу Листвянки. Отдых