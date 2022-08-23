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Встреча с Байкалом 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Проведите свои выходные вдали от городской суеты на берегу Байкала.

Путешествие начнется в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем переезд к «воротам Байкала», так называют поселок-порт Листвянку. Совершив водную прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, на теплоходе Вы вернетесь обратно в Листвянку.

По желанию Вы можете продолжить свой отдых на берегу Байкала, на о. Ольхон или на берегу пролива Малое Море (на выбор).

Программа тура

День 1
Экскурсия по Иркутску - Тальцы - Байкальский лимнологический музей

Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 9-00; на ж/д вокзале в 10-00 (время местное, опережает московское на 5 часов).

Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, ­- здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы»- уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.

Прибытие в пос. Листвянка. Первая встреча с Байкалом! Размещение в гостинице.

Экскурсия в Байкальский лимнологический музей (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром. С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу. Виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала.

Возвращение в гостиницу Листвянки. Отдых

День 2
Водная экскурсия вдоль КБЖД

Трансфер на причал Листвянки. Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги – уникальная возможность за одну поездку посетить самые интересные места на КБЖД: Мыс Толстый, мыс Половинный. 

Кругобайкальская железная дорога – участок старой дороги, в 1905 г соединившей «разорванную» Транссибирскую магистраль. Дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства и архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.

Возвращение в Листвянку ориентировочно в 17.00. Трансфер в гостиницу.

День 3
День отъезда

Трансфер в Иркутск, в аэропорт и на жд вокзал. Отъезд домой.

Стоимость

Включено в стоимость

  • 2-х разовое питание (с ужина в 1-ый день, по завтрак в 3-ий день)
  • экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • 2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке, Иркутске
  • рекреационные сборы
    •  

Оплачивается отдельно

  • билеты до Иркутска
  • доплата за одноместное размещение

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