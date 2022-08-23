Восточный берег Байкала
Это тур для тех, кому хочется познакомиться с прекрасной и загадочной Бурятией и хочет увидеть её основные достопримечательности, путешествуя с комфортом.
По прилету в город Улан-Удэ вас встретит гид, которому уже не терпится вам всё показать!
Вас ждет:
Программа тура
Аэропорт Байкал - Улан-Удэ - Музей народов Забайкалья
День впереди насыщенный, и чтобы на всё хватило сил, необходимо позавтракать. После завтрака прогуляйтесь по нарядному историческому центру Улан-Удэ, обратите внимание, как переплетаются русская и восточная культуры во всём, что вас окружает. Вы узнаете про огромные ярмарки, проходившие здесь когда-то, про отчаянных и зажиточных купцов, про то, как проезжал через эти места цесаревич Николай II, как бродил по улочкам Антон Павлович Чехов, как назывался раньше город Улан-Удэ и многое другое.
Посетите Музей истории города, расположенный в одной из старинных усадеб на местном Арбате. В нём уютно как дома, и можно погладить обитающего здесь прекрасного огромного кота, подняться на чердак по уникальной винтовой лестнице и после посещения всех экспозиций выйти прямо в уютнейшую кофейню. После экскурсии микроавтобус отвезет вас в гостеприимную гостиницу, у вас будет время заселиться и освежиться, после чего продолжим наш путь.
Вас ждет настоящий вкуснейший бурятский обед в кафе рядом с музейным комплексом. Горячие ароматные буузы, насыщенный цуйван и чай на байкальских травах. После такого обеда, в душу стремительно приходит гармония! Теперь вы почти настоящий кочевник. Запомните это чувство и давайте посмотрим, как они жили.
Нас ждет замечательный Этнографический музей народов Забайкалья! Пожалуй, нигде так подробно и интересно не смогут показать и рассказать про все разнообразные народы, обитающие здесь, на территории Бурятии. Это эвенки, сойоты и буряты, казаки и старообрядцы!
Сегодня уже не будет активных переездов и перемещений. Автобус вернет вас в гостиницу, и вы можете отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днём.Вы увидите:
Столицу Республики Бурятия Самый большой памятник Ленину Дальневосточный Арбат Как жили кочевникиВы попробуете:
Национальную бурятскую кухню Пройти по стопам Цесаревича Николая II Найти самого знаменитого кота в Улан-Удэ
Улан-Удэ - Омулевая сопка - Тарбагатай - Иволгинск - Улан-Удэ
С первым дальневосточным утром!
После вкусного завтрака вы встретитесь с гидом и отправитесь в яркие посёлки старообрядцев!
По дороге остановитесь на красивейшем месте на реке Селенга – Омулёвой сопке. С неё открывается потрясающая панорама на великую реку Селенга.
Когда-то старообрядцы переселились в эти места, вслед за протопопом Аввакумом. Их называют семейскими – так как переезжали они целыми семьями. Тарбагатайские семейские распевы внесены в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО! Время с ними познакомиться! Каждый дом с подворьем как картинка – красивая и яркая. Вы посетите музей быта старообрядцев, экспозицию которого собирали по деревням больше 10 лет. После музея можно будет пройти в церковь, которая очень напоминает привычные православные, но сильно отличается внутри.
Что может быть лучше домашнего деревенского обеда? Вкусно как у бабушки! Здесь вам и щи, и томлёная в чугунке в печи каша, и сало домашнее, и соленья! Да под рюмочку чудесного самогона на кедровом масле! Вкуснотища! После обеда вы отправитесь в самый известный дацан Бурятии – Иволгинский дацан. Именно в нем хранится нетленный лидер всех буддистов в нашей части Азии – Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов.
С его именем связано много чудес, до сих пор ходит много споров. Однако, чтобы увидеть его, люди приезжают со всего света. Это политики, спортсмены, артисты, простые люди, находящиеся на распутье и желающие получить ответы на свои незаданные вопросы. После посещения дацана автобус отвезет в Улан-Удэ к гостинице.Вы увидите:
Прекрасную реку Селенга Гору Спящий Лев Как живут старообрядцы Знаменитый Иволгинский Дацан Великого учителя Итигелова Где учат на буддийских ламВы попробуете:
Вкуснейшую домашнюю кухню старообрядцев Подпевать частушкам и кружиться в танце Качаться на качелях Пройти круг гороо Покрутить хурдэ Загадать желание Зеленой Таре
Улан-Удэ - Максимиха
Сегодня вы отправляетесь в одно из самых живописных мест на восточном побережье – поселок Максимиха. Поселок стоит на берегу Баргузинского залива – это самый большой залив на Байкале. С поселка открывается изумительный вид на полуостров Святой нос, по вечерам там показывают самые красивые закаты и именно там расположены лучшие пляжи Бурятии.
Прогуляйтесь по Максимихе. В глубине поселка, среди сосен, раскинулся удивительный городок-музей из деревянных резных теремков «Светлая Поляна». Он построен плотником-художником, обнесен настоящей крепостной стеной и выходит прямо к прибойной полосе Байкала. В музее высажено множество реликтовых растений, живут белки и по нему интересно и приятно погулять.
Не забудьте купальники и полотенца! Именно здесь самое время открыть купальный сезон на Байкале! Обратно в гостиницу можно пройти пешком, вдоль прибойной полосы, прогуляться по деревянным мостикам через речку, в которой живут выдры, насладиться деревенской пасторалью и посмотреть, как над рекою в сторону леса летают цапли.Вы увидите:
Байкал! Баргузинский залив Красивейший закат Лучшие пляжи Бурятии Музей «Светлая Поляна»Вы попробуете:
Искупаться в Байкале Найти и попробовать шикшу Увидеть полуостров Святой нос Снять шикарный закат
Максимиха - Баргузин - Уро - Сувинская Саксония - Бухэ Шулун - Мягкая Карга - Максимиха
Сегодня время большого путешествия по просторам Баргузинской долины и знакомство с эвенкийской и бурятской культурой, у подножья Баргузинского и Икатского хребтов. Вас ждет экскурсия в один из старейших посёлков в этой части Байкала. Здесь когда-то стоял один из первых казачьих острогов на Байкале.
Вы увидите дикие лесные озера, узнаете про племена баргутов, побываете у священного камня Бухэ Шулун, и в уютной и живописной Сувинской Саксонии, в которой ветры поют свои песни.
Рядом с тихой деревней Суво у вас состоится пикник, после которого вы отправитесь в обратный путь. Но солнце еще высоко, и возвращаться домой еще рано. Давайте отправимся в Забайкальский национальный парк на один из лучших пляжей Байкала? Он тянется от горизонта до горизонта, покрыт нежнейшим песком, и вода в заливе прогревается до очень приятных температур.
После отдыха на пляже автобус увезет вас в гостиницу.Вы увидите:
Откуда дует ветер Баргузин Удивительное кладбище Баргузинскую долину Сувинскую Саксонию Знаменитого Быка Забайкальский Национальный парк Самый красивый пляж на БайкалеВы попробуете:
Подняться на смотровую вышку Загадать желание которое точно сбудется Подпеть ветру среди Сувинских замков Почувствовать себя баргутом
Максимиха – Гремячинск
Наступило время прощаться с Баргузинским заливом.
Сегодня мы проедем по всем интересным местам побережья, возвращаясь в сердце Бурятии. Нас ждет уютный поселок Гремячинск, с гостеприимной гостиницей Байкальская Ривьевра. Ну а пока мы до него не доехали, мы остановимся в Горячинске – одной из местных здравниц. Здесь находится один из известнейших санаториев. Мы прогуляемся по его территории и погреем ноги в термальных источниках.
Дорога идет вдоль побережья и нас ждет еще одна остановка у природного памятника – Камень Черепаха.
После Горячинска мы заедем в Турку. Здесь построена очень красивая гавань, в которой от знаменитых байкальских штормов могут схорониться корабли. Путь к безопасности им указывает прекрасный маяк. Прогуляйтесь по плиточным тротуарам гавани, насладитесь видом и байкальским ветром.
Посёлок Гремячинск, встречает вас уютными номерами и вкусным обедом в ресторане «Байкальской Ривьеры». Прогуляйтесь по поселку, любая дорожка в котором ведет к Байкалу, это идеальное место, чтобы позапускать воздушных змеев. Вечером вас ждет лучшая баня на побережье!Вы увидите:
Прекрасный маяк и гавань в Турке Камень Черепаху Один из старейших курортов Бурятии Бескрайние пляжи ГремячинскаВы попробуете:
Погреть ноги в минеральных источниках Позапускать воздушных змеев Глинтвейн на вечернем пляже Лучшую баню на побережье
Гремячинск – Улан-Удэ
Как хочется чтобы это утро длилось и длилось! После завтрака, прогуляйтесь и попрощайтесь с Байкалом. В гостинице можно взять напрокат велосипеды и наперегонки покататься по пляжам и улочкам Гремячинска. Послушать крики чаек, вдохнуть пленительные запахи, доносящиеся из деревенской пекарни, переплетенные с ароматами байкальского ветра. На прощанье искупаться в Байкале и собираться в путь. Машина будет ждать вас в полдень.
До города всего полтора часа, которые пролетят незаметно, за веселыми разговорами и обсуждениями планов на вечер.
Уже знакомая вам гостиница радушно распахнет двери и, заселившись, можно гулять по городу. Как начет того, чтобы посмотреть на город с высоты? Отправимся в удивительное место – Дацан Ринпоче Багшаа, что означает «Драгоценный Учитель». Он стоит на Лысой горе, одном из отрогов хребта Хамар Дабан, выходящем к городу. С обзорной площадки у подножья дацана открывается изумительная панорама на столицу Бурятии и реки Селенгу и Уду, окружающие их горные хребты и уходящие вдаль степные долины. Постепенно на город опускаются сумерки, и он зажигается огнями.
Вокруг дацана проложена прогулочная тропа – сад благих мыслей, здесь развешано множество табличек с мудрыми изречениями буддийских учителей. Отличное, тихое место, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и впечатлениях от путешествия.
Спустившись в город, обязательно загляните на Театральную площадь и насладитесь прекрасным зрелищем – Танцем свето-музыкального фонтана, гордости Улан-Удэ. Вечер можно завершиться в каком-нибудь вкусном месте, например во вращающемся вокруг своей оси панорамном ресторане гостиницы Мэрген Батор. Ваш гид подскажет, где вкуснее!)
Отдыхайте и до завтра.Вы увидите:
Рассвет в Гремячинске Дацан Ринпоче Багшаа Сад Благих мыслей и сад медитаций Буддистские четки которым 2000 лет Самого большого Будду в Бурятии Вечерний Улан-УдэВы попробуете:
Попрощаться с Байкалом Увидеть Улан-Удэ с высоты Найти своего буддийского покровителя Покормить белочек Увидеть как танцует самый красивый фонтан
Улан-Удэ - Аэропорт Байкал
Вот и настала пора прощаться. После завтрака машина отвезет вас в аэропорт. До новых встреч!Вы увидите:
Как просыпается Улан-УдэВы попробуете:
Проститься с Бурятией
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в аэропорту
- услуги профессионального гида на протяжении программы
- питание и трасферы по программе
- гостиница «Байкал-Плаза», Улан-Удэ - 2-х местные благоустроенные номера стандарт, 3 ночи
- гостиница «Легенды Байкала», п. Максимиха - 2-х местные номера благоустроенные номера, 2 ночи
- гостиница «Байкальская Ривьера», Гремячинск - 2-местные благоустроенные номера, 1 ночь
- обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ (2 часа), авто-пешая
- экскурсия в Музей истории г. Улан-Удэ
- экскурсия в Музей народов Забайкалья
- экскурсия в Музей Материальной культуры старообрядцев Забайкалья
- посещение Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в с. Верхняя Иволга
- посещение парка-музея «Светлая Поляна»
- экскурсия в Баргузинскую долину (п. Баргузин, Сувинская Саксония, камень Бухэ Шулун)
- посещение Забайкальского Национального парка (местность Мягкая Карга, Баргузинский залив)
- посещение Дацана Ринпоче Багшаа, г. Улан-Удэ
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Улан-Удэ и обратно
- питание, не включенное в программу
- дополнительные экскурсии и развлечения
- алкогольная и табачная продукция
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