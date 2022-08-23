Восточный берег Байкала

Добро пожаловать в Бурятию!

Аэропорт Байкал - Улан-Удэ - Музей народов Забайкалья

День впереди насыщенный, и чтобы на всё хватило сил, необходимо позавтракать. После завтрака прогуляйтесь по нарядному историческому центру Улан-Удэ, обратите внимание, как переплетаются русская и восточная культуры во всём, что вас окружает. Вы узнаете про огромные ярмарки, проходившие здесь когда-то, про отчаянных и зажиточных купцов, про то, как проезжал через эти места цесаревич Николай II, как бродил по улочкам Антон Павлович Чехов, как назывался раньше город Улан-Удэ и многое другое.

Посетите Музей истории города, расположенный в одной из старинных усадеб на местном Арбате. В нём уютно как дома, и можно погладить обитающего здесь прекрасного огромного кота, подняться на чердак по уникальной винтовой лестнице и после посещения всех экспозиций выйти прямо в уютнейшую кофейню. После экскурсии микроавтобус отвезет вас в гостеприимную гостиницу, у вас будет время заселиться и освежиться, после чего продолжим наш путь.

Вас ждет настоящий вкуснейший бурятский обед в кафе рядом с музейным комплексом. Горячие ароматные буузы, насыщенный цуйван и чай на байкальских травах. После такого обеда, в душу стремительно приходит гармония! Теперь вы почти настоящий кочевник. Запомните это чувство и давайте посмотрим, как они жили.

Нас ждет замечательный Этнографический музей народов Забайкалья! Пожалуй, нигде так подробно и интересно не смогут показать и рассказать про все разнообразные народы, обитающие здесь, на территории Бурятии. Это эвенки, сойоты и буряты, казаки и старообрядцы!

Сегодня уже не будет активных переездов и перемещений. Автобус вернет вас в гостиницу, и вы можете отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днём.

Вы увидите:

Столицу Республики Бурятия Самый большой памятник Ленину Дальневосточный Арбат Как жили кочевники

Вы попробуете:

Национальную бурятскую кухню Пройти по стопам Цесаревича Николая II Найти самого знаменитого кота в Улан-Удэ