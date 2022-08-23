Увидеть весь Байкал
Максимум интересных и красивых мест, экскурсии к самым главным достопримечательностям Байкала, термальные источники, священные места, водные круизы, комфортные отели.
Маршрут тура: . Листвянка – КБЖД – Бухта Песчаная – Остров Ольхон – Мыс Хобой – Усть-Орда – Северобайкальск – Губа Аяя – озеро Фролиха – Хакусы – г. Улан-Удэ – п. Усть Баргузин – Иволгинский дацан – Чивыркуйский залив – г. Улан-Удэ
Формат тура: индивидуальный (рекомендуем для компаний от 6 человек).
Даты заезда: лето 2020 г (начало тура в четверг).
Встреча в аэропорту г. Иркутска. Завтрак. Далее вы отправитесь из Иркутска в экскурсионную столицу Байкала – поселок Листвянка (время в пути 1 час).За 12 дней Вы:
- пересечете Байкал с востока на запад на скоростном катере;
- увидите озеро с высоты птичьего полета, перемещаясь на вертолете до заповедных мест с первозданной природой;
- замрете от удивления перед отражением заснеженных вершин в ледниковом озере Фролиха;
- пройдете по тайге тайными тропами до удивительных мест вместе с егерями;
- расслабитесь в термальных источниках;
- понежитесь на песчаных пляжах;
- искупаетесь в самом теплом Чивыркуйском заливе;
- насладитесь уютом красивейших бухт - Песчаной и Аяя;
- полюбуетесь на знаменитую достопримечтельность Байкала - скалу Шаманка;
- прикоснетесь к растениям ледникового периода на острове Ольхон;
- ощутите умиротворение в главном буддистском месте России - Иволгинском дацане;
- поймаете в кадр невероятные байкальские закаты.
- Все это - живя в комфортных отелях, перемещаясь на современом удобном транспорте, пробуя местные блюда в рестораных с высоким уровнем обслуживания.
Вас ждет:
Программа тура
Начнется наш тур с экскурсии в музей Байкала, где вы впервые увидите байкальскую нерпу и совершите виртуальное погружение на дно Байкала (обязательно к посещению).
В 14.00 заселение в отель. Небольшой отдых. Обед в ресторане отеля с панорамным видом.
Во второй половине дня вас ждет прогулка на скоростном катере вдоль Старой Кругобайкальской железной дороге. Кругобайкальскую железную дорогу можно по праву назвать главной рукотворной достопримечательностью на Байкале. Это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России - это самая дорогая и самая красивая железная дорога, построенная еще в царские времена. Эту дорогу строили с 1896 по 1900 год архитекторы и инженеры из России, Италии, Латвии, Польши и Албании.
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак в гостевом доме.
Экскурсия на Чивыркуйский залив (автомобиль+катер). Чивыркуйский залив- самый тёплый залив Байкала вдалеке от дорог – настоящее заповедное место, куда можно попасть только на корабле или вертолете! Чивыркуйский залив – залив-рекордсмен. Длинный и узкий, он вдается в сушу на 25 километров. Его берега изрезаны миллиардом закрытых бухт и бухточек глубиной не более 5 метров.
Благодаря этому летом вода прогревается до +23 С. Берега песчаные. Залив находится на заповедной территории, поэтому здесь разрешен только спокойный отдых, рыбалка на спиннинг, сбор ягод и грибов. Возвращение в Усть-Баргузин в гостевой дом.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в гостевом доме.
У вас будет немного свободного времени, чтобы попрощаться с Байкалом.
После обеда, вы отправитесь в сторону Улан-Удэ, где разместитесь в уютном отеле. Вечером для вас будет накрыт праздничный ужин, где вы сможете поделиться друг с другом впечатлениями от поездки. По желанию горячая русская банька.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт г. Улан-Удэ.
Сегодня вас ждет однодневный круиз на индивидуальных скоростных катерах в бухту Песчаная. Бухта Песчаная — одно из самых красивых мест на Байкале, добраться сюда можно только по воде. Белоснежный песчаный пляж, таежные склоны, спускающиеся к самому берегу, уникальные ходульные деревья!
Обед в ресторане местного отеля.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Питание включено: завтрак в отеле, таёжный обед-пикник.
Завтрак в отеле. Выселение.
В 08.30 отправление на скоростном судне из Листвянки на остров Ольхон. Ольхон называют «таинственным островом»: здесь много тайн, которые до сих пор не могут разгадать ученые. За четыре часа пути вы вдоволь налюбуетесь на байкальские пейзажи: увидите снежные шапки на горах, вековую тайгу, скалы, спускающиеся прямо к воде.
В 12.30 высадитесь на берег в бухте Загли (в 30 км от Хужира), где вас гостеприимно встретят и доставят в уютный гостевой дом (размещение в двухместных номерах с удобствами).
Вечером, пешая экскурсия с гидом к самой главной достопримечательности острова Ольхон – Скале Шаманка.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сегодня Вас ожидает автомобильная экскурсия к самому северу Ольхона – мысу Хобой (автомобиль УАЗ), откуда открывается красивая панорама Байкала. Экскурсия продлится весь день.
На мысе вас ждет обед-пикник. Возвращение в гостевой дом.
Питание включено: завтрак в отеле, таёжный обед-пикник, ужин.
В этот день Вы можете просто позагорать на песчаном пляже, покупаться или просто погулять по окрестностям, а также заказать дополнительные услуги за отдельную плату: получить удовольствие от водных аттракционов, совершить конную прогулку или тур на горном велосипеде.
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак в гостевом доме. Прощание с Ольхоном. Отправление на индивидуальном автобусе в Иркутск (время в пути 6 часов). По дороге вы совершите остановку в поселке Усть-Орда. Здесь вас ждет встреча по бурятским обычаям, дегустация-обед национальных блюд, выступление коллектива. Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Трансфер в аэропорт Иркутска (завтрак в ланч-боксах).
Далее – перелет на рейсовом самолете АН-24 из Иркутска в Нижнеангарск – 1,5 часа в пути. Ориентировочное время вылета 06.55 (местная авиакомпания пока не определила точные даты и время рейса).
По прибытию в поселок Нижнеангарск – трансфер в гостевой дом «Дом у Байкала» (размещение в стандарт номерах).
После отдыха в отеле, на авто-экскурсии вы увидите потрясающие панорамы Байкала в священных местах, попросите процветания у буддийской ступы с помощью сакральных мантр.
Питание включено: завтрак в ланч-боксах, таежный обед-пикник, ужин в отеле.
Вы впервые пересечете Байкал поперек на скоростном катере, далее ступите на берег одной из самых красивых бухт Байкала - Аяя, на территорию федерального заказника, где познакомитесь с настоящим егерем. Двухчасовой подъем по лесной тропе с живописными видами и необычными деревьями.
В завершение подъема по лесу для вас откроется изумительный вид на древнее ледниковое озеро Фролиха. Нетронутые берега дарят возможность наблюдать за дикой природой - бывает к озеру приходит пить лесной олень, а бурундуки будут воровать ваш хлеб прямо из-под носа! Вы прогуляетесь по озеру на надувном катамаране и сфотографируетесь с водопадом.
Переход на катере в местность Хакусы. Вы навсегда запомните теплую атмосферу этого места, которую создают резные, с душой украшенные деревянные тропинки, лавочки и беседки. Вы расслабитесь в термальных ваннах, сфотографируетесь с живым истоком термальной реки.
Возвращение в отель.
Питание включено: завтрак в отеле, таежный обед-пикник, ужин в отеле.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт Нижнеангарска. Вылет в Улан-Удэ.
Предварительное время прибытия 13.00. Экскурсия по городу с посещением Иволгинского дацана. Иволгинский дацан – крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма РФ, резиденция Пандито Хамбо-ламы. Иволгинский дацан поразит вас своей необычайной красотой, энергией спокойствия и умиротворения. Вы осмотрите храмовые здания и ритуальные сооружения. Вы узнаете об истории буддизма в Бурятии, философии этого древней религии, о великих ламах, чьи сверхъестественные способности ума и тела поражали современников. По желанию сможете посетить астролога или побеседовать с местным ламой. Обед в национальной юрте.
Далее, отправление в поселок в Усть-Баргузин (время в пути 3 часа). Размещение в уютном гостевом доме (удобства на этаже). Домашний ужин. По желанию, горячая банька.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги и экскурсии, прописанные в программе;
- трансферы по маршруту, включая перелет Иркутск-Нижнеангарск-Улан-Удэ;
- размещение по маршруту, благоустроенные семейные номера;
- питание, прописанное в программе;
- сопровождение гида экскурсовода на время экскурсионной программы.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет из Москвы и обратно;
- дополнительные экскурсии и услуги, не прописанные в программе;
- алкогольная и табачная продукция;
- медицинская страховка.
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