Увидеть весь Байкал

Добро пожаловать на Байкал!

Начнется наш тур с экскурсии в музей Байкала, где вы впервые увидите байкальскую нерпу и совершите виртуальное погружение на дно Байкала (обязательно к посещению).

В 14.00 заселение в отель. Небольшой отдых. Обед в ресторане отеля с панорамным видом.

Во второй половине дня вас ждет прогулка на скоростном катере вдоль Старой Кругобайкальской железной дороге. Кругобайкальскую железную дорогу можно по праву назвать главной рукотворной достопримечательностью на Байкале. Это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России - это самая дорогая и самая красивая железная дорога, построенная еще в царские времена. Эту дорогу строили с 1896 по 1900 год архитекторы и инженеры из России, Италии, Латвии, Польши и Албании.

Питание включено: завтрак, обед.