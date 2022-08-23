Сохраним Байкал вместе!
Стандартные корпоративные туры не для вас? Хотите провести интересное, душевное мероприятие для партнёров? Неравнодушны к проблемам экологии? В данной программе вам и вашей команде будет предоставлена возможность отдохнуть и потрудиться на берегах великого озера. Вы увидите Байкал не глазами, а душой и он откроется вам с благодарностью.
Маршрут тура: г. Иркутск - п. Листвянка - Кругобайкальская железная дорога - пос. Большие Коты - остров Ольхон - мыс Хобой - г. Иркутск
Формат программы: экологическая корпоративная программа. Отдых для неравнодушных!
Количество человек: 10-12
Даты: лето 2021 года (под запрос)
Мы встретим вас в аэропорту и отвезем в поселок Листвянка, который называют «воротами на Байкал».
Вас ждет:
Программа тура
По пути в Листвянку вы перенесетесь на несколько веков назад – в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы», в котором представлена история четырёх историко-культурных зон Прибайкалья: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Экскурсовод расскажет о деревенской жизни сибирских жителей, удивит легендами и покажет давно забытые предметы быта. Пообедаете вы здесь же в сибирском трактире блюдами коренных жителей Сибири. Рецепты передаются из поколения в поколение, и до сих пор придуманные давно яства удивляют вкусом.
В Листвянке, расположенной на пологом берегу Байкала, вы поселитесь в благоустроенных двухместных номерах. Как приедете, у вас запланировано немного времени привести себя в порядок, чтобы потом вместе с гидом исследовать поселок – он небольшой, так что будет удобно перемещаться пешком, все время видя Байкал. Вы посетите Байкальский музей Лимнологического ИНЦ СО РАН. Совершите виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты и познакомитесь с микромиром воды Байкала. Потом мы отвезем вас к смотровой площадке «Камень Черского» с панорамным видом на исток Ангары, порт Байкал и залив Лиственничный. Увидеть Байкал с высоты птичьего полета – эта мечта исполнится в первый же день знакомства с озером!
Питание включено: обед, ужин.
Этим утром вы не спеша завтракаете, делаете глубокий вдох – и с позитивным настроем на целый день едете в круиз вдоль Старой Кругобайкальской железной дороги – «золотой пряжке стального пояса России», как называли ее раньше из-за того, что она соединяла разделенную Байкалом Транссибирскую магистраль.
Во время вашего путешествия по «золотой пряжке» сделаете остановку на мысе, где сможете прогуляться¸ посмотреть тоннели и узнать интересную информацию. Сбор мусора- в форме интерактивного квеста.
Обед-пикник на корабле. Ужин в гостинице.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Вряд ли часто в вашем ежедневнике появляется такая запись: «С утра выхожу на тропу». Но вот как раз сегодня ваш день начнется именно с такого непривычного, но многообещающего действия! Что обещает? Путешествие по красивым местам, свежий воздух, вдохновляющие пейзажи и помощь в благоустройстве одного из самых популярных маршрутов вокруг Байкала – озера, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сокровищнице с запасами чистейшей питьевой воды планеты.
Долго и сложно работать не придется, да это в проекте и не главное. Гораздо важнее личное участие и отношение. План будет таков: 12.30 - начало работы по обустройству участка тропы. 15-30 - перерыв (интерактивная экологическая игра). 16-00 – продолжение обустройства тропы. 17-30 – завершение работы, вручение сертификатов о строительстве ББТ. В 18-30 вас заберет катер и доставит в поселок Листвянка.
Пора отдыхать – ужинать и париться в бане! (Банные процедуры, конечно, по желанию и настроению, это удовольствие оплачивается дополнительно).
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Ранний завтрак – это прекрасный повод встретить рассвет на Байкале.
Они в этот день начнутся с 8.30, когда на скоростном водном судне вы отправитесь на Ольхон из Листвянки. Ольхон называют «таинственным островом»: здесь много тайн, которые до сих пор не могут разгадать ученые. За четыре часа пути вы вдоволь налюбуетесь на байкальские пейзажи: увидите снежные шапки на горах, вековую тайгу, скалы, спускающиеся прямо к воде. И в 12.30 высадитесь на берег в бухте Загли (в 30 км от Хужира), откуда после того, как вы устроитесь в гостевом доме (в двухместных номерах с удобствами), отправитесь на обзорную экскурсию по острову и посетите Бурятскую деревню.
Напитавшись атмосферой самого большого острова на Байкале, вы сможете сделать так, чтобы это прекрасное место запомнило вас, оставить в нем частицу своей души - через важное дело: озеленение Ольхона! Посадите здесь одно или несколько деревьев, как подскажет сердце, пожелайте им стать сильными в этой суровой местности. Так вы обретете трогательную связь со священным озером и всегда будете знать, что сделали важный вклад в сохранение экосистемы Байкала.
Питание включено: завтрак, обед-дегустация, ужин.
Приключения этого дня начнутся с ароматного плотного завтрака в гостевом доме. Подкрепиться советуем получше - впереди много интересного, до части из которого мы доедем, до других частей прогуляемся. Все это произойдет во время большой автомобильной экскурсии на мыс Хобой – самую северную точку острова. Вперед!
Парапсихологи отмечают в районе мыса постоянный мощный выход энергии, что сопряжено с многочисленными случаями появления здесь призрачных субстанций. Местные жители уверяют, что иногда на мысе можно встретить духов предков или даже увидеть собственные прежние воплощения. Особую известность получил дух Белого шамана, выходящего из вод Байкала. Считается, что увидеть духа - к большой удаче.
Что правда, а что нет, узнаете сами. Заодно посмотрите на папоротники, сохранившиеся с ледникового периода, на удивительные ходульные сосны и на соседство климатических зон с разных частей планеты. В такой «коллекции» ландшафтов - один из секретов острова, где на каждом шагу встречается то, что удивляет даже опытных путешественников своей необычностью.
Собственные географические открытия на Хобое вы будете совершать в окружении панорамных видов на восточное побережье озера – полуостров Святой Нос и Баргузинский залив. А нагуляв аппетит, вкусно пообедаете.
Заключительный вечер на Байкале - повод закатить пир горой! Так и поступим - устроим праздничный ужин в кафе на нашей турбазе. С эмоциями, драйвом, шутками, песнями у костра под гитару до утра и ощущением огромного счастья, обновления и радости (да, Байкал такой волшебник).
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Мы составили программу так, чтобы это утро вы тоже смогли провести среди прекрасных байкальских видов. Поэтому после завтрака приглашаем на прогулку к расположенному рядом живописному мысу Бурхан. Сходите туда в одиночестве, чтобы побыть наедине с великим озером, или дружной компанией, которая сложится во время нашего путешествия. Загадайте желание, глубоко вдохните - и настройтесь на дорогу до Иркутска.
Проехать предстоит 290 км, это займет 5-6 часов, между которыми вы сможете пообедать блюдами национальной бурятской кухни в уютном кафе. А гид расскажет о некоторых ее секретах и обычаях.
Разместившись в гостинице в Иркутске, вы отправитесь на пешую экскурсию по столице Восточной Сибири, одному из старейших сибирских городов, основанному в 1661 году. По пути вы увидите старинные дома, украшенные знаменитым на весь мир уникальным иркутским деревянным кружевом, древние храмы, самые интересные исторические места, архитектурные памятники.
Питание включено: завтрак, обед. Ужин - по вашему желанию в одном из ресторанов Иркутска или в гостинице.
Аппетитный завтрак в отеле. Удобный трансфер в аэропорт Иркутска и возвращение домой с яркими впечатлениями от уникального озера и удовольствием от всех увлекательных и полезных приключений этой недели.
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги и экскурсии, прописанные в программе;
- трансферы по маршруту;
- размещение по маршруту (благоустроенные номера, 2-местное размещение);
- питание по программе;
- сопровождение гида-экскурсовода.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет (но мы подскажем, как лучше добраться, и даже сообщим об акциях авиакомпаний – сохраненные средства можно будет вложить в удовольствия на Байкале);
- дополнительные экскурсии и услуги, не прописанные в программе (но мы как эксперты поможем вам организовать такую, если у вас будет желание);
- алкогольная и табачная продукция.
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