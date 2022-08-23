Сохраним Байкал вместе!

Встреча и знакомство с Байкалом

По пути в Листвянку вы перенесетесь на несколько веков назад – в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы», в котором представлена история четырёх историко-культурных зон Прибайкалья: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Экскурсовод расскажет о деревенской жизни сибирских жителей, удивит легендами и покажет давно забытые предметы быта. Пообедаете вы здесь же в сибирском трактире блюдами коренных жителей Сибири. Рецепты передаются из поколения в поколение, и до сих пор придуманные давно яства удивляют вкусом.

В Листвянке, расположенной на пологом берегу Байкала, вы поселитесь в благоустроенных двухместных номерах. Как приедете, у вас запланировано немного времени привести себя в порядок, чтобы потом вместе с гидом исследовать поселок – он небольшой, так что будет удобно перемещаться пешком, все время видя Байкал. Вы посетите Байкальский музей Лимнологического ИНЦ СО РАН. Совершите виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты и познакомитесь с микромиром воды Байкала. Потом мы отвезем вас к смотровой площадке «Камень Черского» с панорамным видом на исток Ангары, порт Байкал и залив Лиственничный. Увидеть Байкал с высоты птичьего полета – эта мечта исполнится в первый же день знакомства с озером!

Питание включено: обед, ужин.