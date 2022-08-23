Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Парусная практика на заповедном Байкале

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями!

Неделя на Байкале, разгар лета, а в вашем распоряжении гоночная лодка, укомплектованная по последнему слову спортивной техники. Самая быстрая парусная лодка на Байкале, опытный шкипер с опытом обучения, невероятные закаты и рассветы, возможность всей командой управлять судном, самые красивые места Байкала и самые яркие эмоции - все это здесь!

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск не позднее 9:30 по местному времени. Не будем же откладывать, и сразу после встречи в аэропорту отправимся на Байкал по самому короткому пути – в посёлок Листвянка. По пути – знакомство с командой – не просто попутчиками, а настоящей командой, ведь следующие 6 дней вы все время будете вместе, вы будете управлять лодкой и бороться со стихией, вместе побеждая ветра и волны.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать в Сибирь!

Иркутск - Листвянка - Выдрино

Здесь, буквально с корабля на бал (или наоборот?) вас ждет посадка на яхту – ваш дом, вашу школу жизни и ваш ресторан на ближайшие дни. Несколько минут на знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и краткий рассказ об устройстве яхты – и в путь!

Отличный способ не уснуть после перелета – сразу пересечь Байкал. Да, почему бы и нет? Разомнемся, и начнем осваивать управление яхтой. Ближе к вечеру прибудем на восточную сторону Байкала и встанем в безопасном ковше, укрывшись от возможных ветров.

Пора поужинать и отдохнуть, завтра – снова в путь.

Вечером, перед тем как отправиться спать, есть возможность не только посмотреть на звезды (а на Байкале они великолепны) но и прослушать теорию управления лодкой от опытного шкипера.

Вы увидите:

прекрасный Байкал самую быструю яхту на Байкале хребет Хамар-Дабан

Вы попробуете:

Пересечь Байкал управлять яхтой не спать и любоваться звездами

День 2
Сегодня мы пересечем Байкал в обратном направлении

Выдрино - Большие Коты После завтрака (а его можно принять на палубе – так здорово смотреть на горы, которые совсем рядом, и пить свой вкусный кофе или чай на байкальских травах!) – отправление в путь.

Первой остановкой станет поселок Большие Коты – здесь раньше добывали золото, и совсем неподалеку от поселка все еще осталась память о тех временах. Обязательно прогуляемся и разомнемся – не все же быть на лодке.

В зависимости от времени прибытия и погодной обстановки будет принято решение – оставаться в поселке Большие Коты или продолжить путь и заночевать близ поселка Большое Голоустное, под надежной защитой местных скал. Если останется время и будет желание – можно попытать счастья и порыбачить.

Вы увидите:

рассвет над горами водные просторы Высокие скалы

Вы попробуете:

позавтракать на палубе яхты Поймать байкальскую рыбу прогуляться по таежной тропе вдоль берега

День 3
Отдых в бухте Песчаная

Большие Коты - бухта Песчаная

Сегодня возможен относительно короткий переход с дневной стоянкой в районе прекраснейшей бухты Песчаной. Чистейшая вода, песчаный пляж и обрамление таежной зеленью – воистину, жемчужина Байкала. Здесь можно отлично искупаться, нырнув прямо с яхты, и погреться в теплом песке на пляже, а также полюбоваться горами на восточном берегу.

Вы увидите:

жемчужину Байкала – бухту Песчаную Ходульные деревья чудесный вид

Вы попробуете:

погреться на песке искупаться в лазурной воде подняться на смотровую площадку переночевать в палатке на берегу

День 4
Красоты западного берега

бухта Песчаная - Малое Море

Сегодня в первую половину дня у вас будет возможность еще раз проштудировать теорию и в спокойной атмосфере попрактиковаться. Тем же, кто уверен в своих силах, можно поспать на пляже, на гамаке в тени деревьев или на яхте – отдыхайте, впереди длинный ночной переход!

К утру завтрашнего дня мы уже доберемся до пролива Малое Море, и, вероятнее всего, встанем на отдых в одной из бухт на юге острова Ольхон. Здесь, в безопасности, вы сможете отдохнуть и отправиться в баню – смыть с себя груз ответственности и усталость прошедшей ночи.

Вы увидите:

красоты западного берега Песчаные пляжи

Вы попробуете:

еще раз искупаться в самой теплой бухте Прогуляться по лесу ночной переход

День 5
Сегодня – знаменательный день

остров Огой - остров Замогой - мыс Уюга

Сегодня завершился такой непростой и такой увлекательный ночной переход - утром отправимся в баньку! В течение дня вы закрепляете свои навыки морехода, бороздя просторы акватории Малого Моря. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья! Здесь все это есть – запасайте в себе эти эмоции, запоминайте картинки, впитывайте потоки солнца и вдыхайте вольный ветер со склонов Приморского хребта. Такого нет больше нигде!

А приятный бонус сегодняшнего дня (если вам, конечно, повезет) – это греющиеся на солнце милейшие создания – байкальские нерпы. Обычно их можно увидеть на острове Замогой – есть отличная причина, чтобы все-таки туда добраться.

Заночуем на берегу под прикрытием мыса. Любуйтесь звездами, слушайте волны, наслаждайтесь же!

По желанию можно развести костер и устроить прощальный ужин с командой, вашими друзьями. А после пора ложиться спать – завтра предстоит переезд в город Иркутск.

Вы увидите:

Острова Малого Моря Приморский хребет самые яркие звезды на ночном небе

Вы попробуете:

причалить к островам зарядится энергией Байкальского солнца увидеть и сфотографировать нерпу

День 6
Последний завтрак на Байкале 

Попрощайтесь с командой, попрощайтесь с морем, попрощайтесь с яхтой. По такому случаю открыть на завтрак бутылку шампанского и официально закрыть путешествие – необходимость.

На микроавтобусе вас ждет достаточно длительный переезд в город Иркутск.

Здесь вас доставят к нужной вам гостинице.

А вот теперь можно и выдохнуть – вы прошли через многое, смогли блестяще справиться с поставленными задачами, не покориться стихии, и по праву можете считаться озеропроходцами!

До новых встреч, мореплаватели!

Вы увидите:

любимую яхту из окна уезжающего авто живописную дорогу в Иркутск

Вы попробуете:

выпить на завтрак шампанского не расплакаться уезжая еще раз взглянуть на Байкал

Стоимость

Включено в стоимость

  • Фрахт парусной яхты (класс Beneteau First 40), 5 суток
  • Встреча в аэропорту
  • Сборы Прибайкальского национального парка (2 дня) Услуги шкипера и кока на протяжении всей программы
  • Питание по программе
  • Трансферы согласно программе (Fiat Ducato/Mercedes Benz Sprinter/Toyota Hiace /аналог (микроавтобус 14-19 мест)
  • Сертификаты «Байкальской парусной школы» по окончании путешествия

Оплачивается отдельно

  • размещение в Иркутске
  • питание, не включенное в программу

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Байкал 2023 г.

Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 43400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит зима

Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 18 февраля

7 дней 6 ночей

от 43500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальский лёд

Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 11 февраля

5 дней 4 ночи

от 46000 ₽

Байкал 2023 г.

Солнце за нас!

Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...

Ближайший заезд:

c 14 января по 20 января

7 дней 6 ночей

от 55400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Лёд

Весенне-зимний экскурсионный тур на лед Байкала. Насыщенная 5-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Увидим наплески, торосы, гладкий лед, пузыри, лед...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 59900 ₽

Байкал 2023 г.

Горячие источники и лед Байкала

С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Байкала

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Ближайший заезд:

c 05 марта по 11 марта

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовые сокровища Байкала

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 04 марта

7 дней 6 ночей

от 87000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽