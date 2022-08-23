Парусная практика на заповедном Байкале
Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями!
Неделя на Байкале, разгар лета, а в вашем распоряжении гоночная лодка, укомплектованная по последнему слову спортивной техники. Самая быстрая парусная лодка на Байкале, опытный шкипер с опытом обучения, невероятные закаты и рассветы, возможность всей командой управлять судном, самые красивые места Байкала и самые яркие эмоции - все это здесь!
Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск не позднее 9:30 по местному времени. Не будем же откладывать, и сразу после встречи в аэропорту отправимся на Байкал по самому короткому пути – в посёлок Листвянка. По пути – знакомство с командой – не просто попутчиками, а настоящей командой, ведь следующие 6 дней вы все время будете вместе, вы будете управлять лодкой и бороться со стихией, вместе побеждая ветра и волны.
Вас ждет:
Программа тура
Иркутск - Листвянка - Выдрино
Здесь, буквально с корабля на бал (или наоборот?) вас ждет посадка на яхту – ваш дом, вашу школу жизни и ваш ресторан на ближайшие дни. Несколько минут на знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и краткий рассказ об устройстве яхты – и в путь!
Отличный способ не уснуть после перелета – сразу пересечь Байкал. Да, почему бы и нет? Разомнемся, и начнем осваивать управление яхтой. Ближе к вечеру прибудем на восточную сторону Байкала и встанем в безопасном ковше, укрывшись от возможных ветров.
Пора поужинать и отдохнуть, завтра – снова в путь.
Вечером, перед тем как отправиться спать, есть возможность не только посмотреть на звезды (а на Байкале они великолепны) но и прослушать теорию управления лодкой от опытного шкипера.Вы увидите:
прекрасный Байкал самую быструю яхту на Байкале хребет Хамар-ДабанВы попробуете:
Пересечь Байкал управлять яхтой не спать и любоваться звездами
Выдрино - Большие Коты После завтрака (а его можно принять на палубе – так здорово смотреть на горы, которые совсем рядом, и пить свой вкусный кофе или чай на байкальских травах!) – отправление в путь.
Первой остановкой станет поселок Большие Коты – здесь раньше добывали золото, и совсем неподалеку от поселка все еще осталась память о тех временах. Обязательно прогуляемся и разомнемся – не все же быть на лодке.
В зависимости от времени прибытия и погодной обстановки будет принято решение – оставаться в поселке Большие Коты или продолжить путь и заночевать близ поселка Большое Голоустное, под надежной защитой местных скал. Если останется время и будет желание – можно попытать счастья и порыбачить.Вы увидите:
рассвет над горами водные просторы Высокие скалыВы попробуете:
позавтракать на палубе яхты Поймать байкальскую рыбу прогуляться по таежной тропе вдоль берега
Большие Коты - бухта Песчаная
Сегодня возможен относительно короткий переход с дневной стоянкой в районе прекраснейшей бухты Песчаной. Чистейшая вода, песчаный пляж и обрамление таежной зеленью – воистину, жемчужина Байкала. Здесь можно отлично искупаться, нырнув прямо с яхты, и погреться в теплом песке на пляже, а также полюбоваться горами на восточном берегу.Вы увидите:
жемчужину Байкала – бухту Песчаную Ходульные деревья чудесный видВы попробуете:
погреться на песке искупаться в лазурной воде подняться на смотровую площадку переночевать в палатке на берегу
бухта Песчаная - Малое Море
Сегодня в первую половину дня у вас будет возможность еще раз проштудировать теорию и в спокойной атмосфере попрактиковаться. Тем же, кто уверен в своих силах, можно поспать на пляже, на гамаке в тени деревьев или на яхте – отдыхайте, впереди длинный ночной переход!
К утру завтрашнего дня мы уже доберемся до пролива Малое Море, и, вероятнее всего, встанем на отдых в одной из бухт на юге острова Ольхон. Здесь, в безопасности, вы сможете отдохнуть и отправиться в баню – смыть с себя груз ответственности и усталость прошедшей ночи.Вы увидите:
красоты западного берега Песчаные пляжиВы попробуете:
еще раз искупаться в самой теплой бухте Прогуляться по лесу ночной переход
остров Огой - остров Замогой - мыс Уюга
Сегодня завершился такой непростой и такой увлекательный ночной переход - утром отправимся в баньку! В течение дня вы закрепляете свои навыки морехода, бороздя просторы акватории Малого Моря. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья! Здесь все это есть – запасайте в себе эти эмоции, запоминайте картинки, впитывайте потоки солнца и вдыхайте вольный ветер со склонов Приморского хребта. Такого нет больше нигде!
А приятный бонус сегодняшнего дня (если вам, конечно, повезет) – это греющиеся на солнце милейшие создания – байкальские нерпы. Обычно их можно увидеть на острове Замогой – есть отличная причина, чтобы все-таки туда добраться.
Заночуем на берегу под прикрытием мыса. Любуйтесь звездами, слушайте волны, наслаждайтесь же!
По желанию можно развести костер и устроить прощальный ужин с командой, вашими друзьями. А после пора ложиться спать – завтра предстоит переезд в город Иркутск.Вы увидите:
Острова Малого Моря Приморский хребет самые яркие звезды на ночном небеВы попробуете:
причалить к островам зарядится энергией Байкальского солнца увидеть и сфотографировать нерпу
Попрощайтесь с командой, попрощайтесь с морем, попрощайтесь с яхтой. По такому случаю открыть на завтрак бутылку шампанского и официально закрыть путешествие – необходимость.
На микроавтобусе вас ждет достаточно длительный переезд в город Иркутск.
Здесь вас доставят к нужной вам гостинице.
А вот теперь можно и выдохнуть – вы прошли через многое, смогли блестяще справиться с поставленными задачами, не покориться стихии, и по праву можете считаться озеропроходцами!
До новых встреч, мореплаватели!Вы увидите:
любимую яхту из окна уезжающего авто живописную дорогу в ИркутскВы попробуете:
выпить на завтрак шампанского не расплакаться уезжая еще раз взглянуть на Байкал
Стоимость
Включено в стоимость
- Фрахт парусной яхты (класс Beneteau First 40), 5 суток
- Встреча в аэропорту
- Сборы Прибайкальского национального парка (2 дня) Услуги шкипера и кока на протяжении всей программы
- Питание по программе
- Трансферы согласно программе (Fiat Ducato/Mercedes Benz Sprinter/Toyota Hiace /аналог (микроавтобус 14-19 мест)
- Сертификаты «Байкальской парусной школы» по окончании путешествия
Оплачивается отдельно
- размещение в Иркутске
- питание, не включенное в программу
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