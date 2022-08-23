Парусная практика на заповедном Байкале

Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями!

Неделя на Байкале, разгар лета, а в вашем распоряжении гоночная лодка, укомплектованная по последнему слову спортивной техники. Самая быстрая парусная лодка на Байкале, опытный шкипер с опытом обучения, невероятные закаты и рассветы, возможность всей командой управлять судном, самые красивые места Байкала и самые яркие эмоции - все это здесь!

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск не позднее 9:30 по местному времени. Не будем же откладывать, и сразу после встречи в аэропорту отправимся на Байкал по самому короткому пути – в посёлок Листвянка. По пути – знакомство с командой – не просто попутчиками, а настоящей командой, ведь следующие 6 дней вы все время будете вместе, вы будете управлять лодкой и бороться со стихией, вместе побеждая ветра и волны.