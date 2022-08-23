Настоящий Северный Байкал 2022

Эта программа для тех, кто хочет увидеть дикую природу Байкала, который, в отличие от почти всего остального Байкала, остался прежним, таким же диким, первозданным, настоящим. Здесь вы вспомните свое детство и юность, как дружным отрядом ходили в походы, пели песни и рассказывали истории у костра, запекали картошку в углях – вот когда все было искренним, настоящим, неподдельным.

Байкал откроет вас, откроет вам других людей. Только и вы откройтесь ему – и Байкал встретит вас своим теплом.

Почему именно эта программа: