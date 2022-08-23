Настоящий Северный Байкал 2022
Эта программа для тех, кто хочет увидеть дикую природу Байкала, который, в отличие от почти всего остального Байкала, остался прежним, таким же диким, первозданным, настоящим. Здесь вы вспомните свое детство и юность, как дружным отрядом ходили в походы, пели песни и рассказывали истории у костра, запекали картошку в углях – вот когда все было искренним, настоящим, неподдельным.
Байкал откроет вас, откроет вам других людей. Только и вы откройтесь ему – и Байкал встретит вас своим теплом.
Почему именно эта программа:
- Единственный летний тур на теплый северный Байкал
- Вы посетите по-настоящему дикие и заповедные места
- Возможность увидеть нерпу, лисицу, норку и других зверей в естественной среде обитания
- В программе посещение уникальных целебных горячих источников: Гоуджекит, Хакусы
- Путешествие налегке – рюкзаки, общественное и личное снаряжение идут на катамаране или лодке
Вас ждет:
Программа тура
Этот день важен, чтобы отдохнуть после перелёта и настроиться на большое путешествие. Гостиницу вы можете забронировать самостоятельно, либо обратиться к нам – мы с радостью посоветуем вам размещение и забронируем его.
При желании можно погулять по городу, с удовольствием поделимся маршрутами и рекомендациями.
Начинаем день со спа-процедур в горячих источниках! Воды Хакус рекомендуются при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, а также при многих других хронических заболеваниях. А главное – такая релаксация великолепно воздействует на мышцы и организм в целом – то, что нужно после нашей активной недели!
А после обеда отправимся на катере в город Северобайкальск. Вечером рекомендуем прогуляться по городу или подняться на обзорную смотровую площадку на г. Панорамная.
Сегодня мы отправимся на юг, мимо озера Богучан к Богучанской губе, там обустроена пешеходная тропа вдоль берега, по которой мы выйдем к Слюдянским озерам.
Вода в них теплее, чем в Байкале, а значит будем купаться, загорать, устроим пикник на берегу, и только к вечеру вернемся в гостевой дом.
Сегодня, в завершающий день нашего путешествия мы отправимся в музей БАМа (Байкало-Амурской Магистрали) – посвященный одной из величайших «строек XX века». Здесь мы узнаем, как начиналось строительство, почему так важна была эта дорога и о главных людях в её истории.
После экскурсии пообедаем и поедем в аэропорт - вас ждет прощание с командой.
Ваш чудесный отряд уже связывает очень многое – ведь вместе вы провели столько дней и ночей, делили походный быт и говорили о самом важном у костра! Настоящий Байкал, настоящие Люди, настоящая Дружба!
Встречаемся в аэропорту Иркутска – отсюда начинается наше путешествие к Северу!
Полтора часа в небе, и вы приземлитесь в аэропорту Нижнеангарска, вас встретит ваш гид и вы отправитесь к первой точке маршрута - городу Северобайкальск.
Эти места славятся не только живописными пейзажами, но и лечебной водой. Поэтому сразу после обеда –отправимся к горячим источникам Гоуджекит. Температура воды здесь достигает 50 С, она благотворно влияет на тонус кожи, помогает от заболеваний суставов, нормализует артериальное давление и приводит в порядок нервную систему. Да и просто полежать в горячей минеральной ванне на свежем воздухе – невероятное удовольствие!
После купания вас ждет вкусный домашний ужин, в это время мы познакомимся друг с другом поближе, поделимся впечатлениями о первом дне, обсудим планы на завтрашний день.
После завтрака отправляемся в путь, навстречу заповедной красоте Северного Байкала.
Наше путешествие начнется с поездки на скоростном катере, и первой остановкой по маршруту станет стела «Самая северная точка Байкала». Здесь все пропитано духом суровых первостроителей БАМа – в этих местах чувствуешь себя частью истории великой стройки!
Следующая точка маршрута - остров Ярки - гигантская песчаная коса с белым песком, кедровый стланик, горы Баргузинского и Байкальского хребтов – настоящая природная идиллия! По пути, на одной из остановок, вы впервые искупаетесь в Байкале. Обедать будем в этой красоте, на свежем воздухе.
У губы Дагары, знаменитой своими шикарными пейзажами и птичьими базарами, вы сможете увидеть уток, лебедей и редких орланов-белохвостов.
А завершится сегодняшний круиз в бухте Аяя. Вот они, долгожданные пляжи – будем загорать, купаться, наслаждаться видами! Сегодня вас ждет первая ночь в палаточном лагере и горячий походный ужин. Разведём костёр, споём любимые с детства песни, или наоборот, насладимся тишиной.
Сегодня вас ждет активный день - треккинг. Мы возьмем с собой перекус и отправимся в путь к мысу Лаканда.
В этих местах мы пообедаем, полюбуемся невероятными видами и отправимся в обратный путь в лагерь, где нас будет ждать ужин и отдых.
К вечеру прибытие в лагерь, ужин и отдых.
Утро нового дня начнется с завтрака под шелест волн и пение птиц. Соберем лагерь и отправимся по экологической тропе вверх по реке Аяя к прекрасному озеру Фролиха! А перед выходом сделаем зарядку – так веселее и легче идется по любой тропе!
Озеро скрыто среди гор Баргузинского хребта, а чашу с бирюзовой водой обрамляет зелёное кольцо Сибирской тайги. Прокатимся по озеру на мотокатамаране и посетим водопад на реке Правая Фролиха. Самые смелые здесь могут искупаться и устроить незабываемую фотосессию!
После экскурсии мы прибудем к месту ночевки на полуостров Валунный - эти места можно назвать поистине дикими. Расположившись на берегу озера, отдохнём после насыщенного дня, искупаемся и попаримся в настоящей таежной бане, которую установим на берегу – будем нырять в Байкал прямо из горячей парилки!
А вечером, у костра, заварим вкуснейший чай с листьями брусники и смородины, поделимся впечатлениями от прошедшего дня и воспоминаниями о путешествиях.
Предлагаем провести идеальное утро - окунуться в холодное озеро, растереться полотенцем, а после посидеть с кружкой горячего чая с видом на горы.
А после обеда нас ждет обратная дорога к Байкалу. Расположившись на берегу, отдохнем, поужинаем и посидим у костра.
Этот день на берегу озера позволит вам напитаться энергией Байкала.
Самые активные вместе с гидом совершат восхождение на вершину пика Байкалика, с которого открывается прекрасный вид на Байкал и Фролиху. А те, кто захочет отдохнуть, могут остаться на берегу, искупаться и позагорать, поиграть в бадминтон или волейбол.
Сегодня нас ждет пеший переход вдоль берега Байкала до губы Тукаларагда. Пойдем налегке, а все наши вещи поедут на катамаране.
Весь маршрут проходит непосредственно вдоль берега Байкала. На выходе из губы Аяя находится крупная лежка нерп, и если повезет с погодой, мы сможем понаблюдать за ними вблизи – эти милые и забавные существа точно не оставят вас равнодушными!
По пути пособираем грибы и таежные травы, а вечером можно будет приготовить картошечку со свежими грибами на костре и чай с чабрецом и смородиной. Разобьём лагерь на берегу, поужинаем, посидим у костра.
Сегодня нас ждет продолжение пешего маршрута - мы пройдем до бухты Хакусы, где размесимся на турбазе Ласковый берег.
Перед тем, как отправляться спать, посидим на берегу и полюбуемся закатом.
Стоимость
Включено в стоимость
- перелёт на рейсовом самолёте по маршруту Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск
- встреча в Северобайкальске
- все трансферы по программе
- услуги профессионального гида по Байкалу
- 3-х разовое питание по программе
- размещение в гостевых домах в Северобайкальске, двухместные номера с удобствами на этаже, 3 ночи
- рекреационные сборы Фролихинского заказника
- посещение горячих источников Гоуджекит
- экскурсия на оз. Фролиха
- размещение на турбазе Ласковый берег, двухместные стандартные неблагоустроенные номера, 1 ночь
- свободное посещение источников Хакусы в период проживания на базе отдыха «Ласковый Берег»
- фрахт катера по маршруту Северобайкальск – о-в Ярки – бухта Аяя
- трансфер на катере Хакусы – Северобайкальск (индивидуальный или групповой)
- экскурсия в музей БАМа
- сопровождение лодкой или катамараном на пешей части маршрута
- аренда палаток и кострового снаряжения, 6 дней
- аренда спальника и коврика
- аренда рыболовного снаряжения
Оплачивается отдельно
- билеты до Иркутска и обратно
- размещение в Иркутске
- экскурсионная программа в Иркутске и южной части Байкала
- алкогольная и табачная продукция
- питание, не включенное в программу
- страховка
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