Место силы - Ольхон 2022

Ольхон – самый большой и единственный обитаемый остров Байкала. Знатоки Священного моря среди мест, обязательных для посещения, чаще всего называют именно Ольхон.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточием древних легенд и исторических преданий. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала, а местные жители и сегодня расскажут Вам множество примеров и историй, подтверждающих это. Здесь находится и мыс Бурхан (или скала Шаманка) – одна из девяти святынь Азии и один из самых знаменитых символов Байкала.

Природа острова очень разнообразна и живописна: для любителей дикой природы и фотографов – это настоящий заповедник величественных пейзажей.