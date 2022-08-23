Место силы - Ольхон 2022
Ольхон – самый большой и единственный обитаемый остров Байкала. Знатоки Священного моря среди мест, обязательных для посещения, чаще всего называют именно Ольхон.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточием древних легенд и исторических преданий. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала, а местные жители и сегодня расскажут Вам множество примеров и историй, подтверждающих это. Здесь находится и мыс Бурхан (или скала Шаманка) – одна из девяти святынь Азии и один из самых знаменитых символов Байкала.
Природа острова очень разнообразна и живописна: для любителей дикой природы и фотографов – это настоящий заповедник величественных пейзажей.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Иркутске в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).
Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!
Переезд на остров Ольхон, до поселка Хужир (300 км). Небольшое путешествие на пароме через пролив Ольхонские ворота. Размещение на базе отдыха.
Поездка на весь день на мыс Хобой (северная оконечность острова).
Эффектная столбовидная скала, которая дала название мысу, имеет свою легенду. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Именно здесь у Вас будет возможность оценить размеры озера, которое местные жители привычно называют морем. По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников Острова: живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.
На привале Вас будет ждать обед, приготовленный на костре.
Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Посетите знаменитый 3-километровый пляж Сарайского залива с белоснежным песком: необычная природа и чистейшая вода Байкала!
Также Вы можете посетить водные, конные и автомобильные экскурсии, покататься на велосипеде или квадроцикле (по желанию, за дополнительную плату).
У администратора базы или в экскурсионном бюро поселка вы можете заказать экскурсии: «Бурятская деревня» (от 1500 руб/чел), «Южная экскурсия» (оз. Сердце, оз. Ханхой, курыканская стена..) (от 1500 руб/чел), водная экскурсия на быстроходном катере (от 2500 руб/чел) и др.
Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Посетите знаменитый 3-километровый пляж Сарайского залива с белоснежным песком: необычная природа и чистейшая вода Байкала!
Также Вы можете посетить водные, конные и автомобильные экскурсии, покататься на велосипеде или квадроцикле (по желанию, за дополнительную плату).
У администратора базы или в экскурсионном бюро поселка вы можете заказать экскурсии: «Бурятская деревня» (от 1500 руб/чел), «Южная экскурсия» (оз. Сердце, оз. Ханхой, курыканская стена..) (от 1500 руб/чел), водная экскурсия на быстроходном катере (от 2500 руб/чел) и др.
Трансфер в Иркутск, на ж/д вокзал или в гостиницу.
Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск-вечером. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 20.00 местного времени.
Если Вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня не забудьте заранее забронировать гостиницу и трансфер! (за доп. плату, по прайс-листу гостиниц).
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-, 3-местное размещение на базах отдыха на Ольхоне (эконом – удобства на территории, стандарт – с удобствами в номере)
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда, дополнительно: во 2-ой день обед - пикник)
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- авиа-, ж/д билеты до Иркутска
- дополнительные экскурсии
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