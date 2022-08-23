Лёд
Нас ждут экскурсии по Иркутску, в музей «Тальцы», Листвянка и канатная дорога, катание на собачьих упряжках, на хивусе в бухту Песчаная с заездом в Большое Голоустное, пешеходная экскурсия на мыс Бурхан, автомобильная на север острова Ольхон – к мысу Хобой.
Маршрут тура: Иркутск – Тальцы – знакомство с хаски - Листвянка - целодневная экскурсия на хивусе (Большое Голоустное – Песчанка) - Иркутск - Хужир - остров Ольхон – Иркутск.
Проживание в туре: 1-, 2-, 3-местное в номерах с удобствами (туалет, душ).:
- В Листвянке - Усадьба Демидова, Маячок/ Легенда Байкала или аналогичные.
- В Иркутске - Лазурный берег, Яковлев/ Байкал Форест или аналогичные.
- На Ольхоне - КО "Ольхон", б/о "Ирбис"/ Вилла Малина, Байкал Хан, Порт Ольхон или аналогичные.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08:00-08:30. Табличка «Лёд».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска.
Но перед этим, чтобы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.
После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.
По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.
Заезжаем к сибирским хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.
Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!
Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.
После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетим рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать байкальскую рыбу и купить сувениры.
После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.
Сибирская Ривьера – так называют бухту Песчаная, она очень красива, окружена скалами и лесом, сюда невозможно добраться автомобильным транспортом. Здесь мы увидим песчаные дюны, знаменитые ходульные деревья, поднимемся на высоту, с которой открывается восхитительный панорамный вид на замерзший, покрытый паутиной трещин Байкал.
По пути останавливаемся в еще одном чудесном месте – Байкальская Вселенная, так называют лед в Большом Голоустном зимой, посмотрите на него: здесь миллионы пузырьков, это действительно что-то космическое!
Продолжительность экскурсии: 6-7 часов, обед во время экскурсии (пикник).
Возвращаемся в Листвянку и едем в Иркутск, ночь в Иркутске.
Отправляемся на остров Ольхон – в самое сердце Байкала. Живописная трасса. Любуемся Сибирскими просторами – полями, тайгой, марсианским пейзажем Тажеранских Степей.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской степи, о чем поет Бродяга.
Обед в кафе бурятской кухни.
Выезд на ледовую переправу, здесь мы обязательно сделаем остановку, полюбуемся льдом Малого моря.
Прибытие в поселок Хужир, размещение в гостинице (теплые благоустроенные номера).
После отправляемся на пешеходную экскурсию по поселку Хужир. Нас ждет самая сакральная достопримечательность Байкала - мыс Бурхан. Он овеян легендами и необычными историями.
Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. На экскурсии к мысу Бурхан, Вы узнаете местные легенды о том, как зародилась религия Шаманизм и какую роль играет природа в жизни местного населения.
Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой - растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем.
Катание на коньках по самому большому катку в мире (коньки можно привезти свои или взять в пункте проката).
Ужин.
Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила. У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию. В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также байкальские торосы и голубые льды.
Увидим байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед-пикник на свежем воздухе, во время которого вы попробуете байкальскую уху и поцелуй Байкала!
Возвращение в гостиницу, ужин.
Просыпаемся рано утром и идем встречать рассвет.
Завтракаем, собираем чемоданы и отправляемся в Иркутск. Микроавтобус довезет вас до центра города, ж/д вокзала или аэропорта.
Внимание: прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00, если ваш рейс отправляется утром, рекомендуем забронировать дополнительную ночь в Иркутске.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08:00-08:30.Табличка «Лёд».
- В заключительный день прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00. Время местное (+ 5 часов к московскому).
- Транспорт: Микроавтобус/хивус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1-4 дни: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 6+
- В даты с 8 по 12 марта, стоимость тура при одноместном размещении класса комфорт составит 93 500 руб/чел; при двух и трехместном размещении - 71 900 руб/чел.
Включено в стоимость
- Проживание и питание по программе.
- Экскурсионное и транспортное обслуживание.
- Услуги гида по программе.
- Оплата разрешения на посещение Прибайкальского национального парка.
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты.
- Доп. услуги гостиниц.
- Питание, не указанное в программе тура.
- Доп. экскурсии.
- Прокат коньков - 800 руб./день.
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