Сибирский Париж и Ворота Байкала.



Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08:00-08:30. Табличка «Лёд».



Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска.



Но перед этим, чтобы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.



После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.



По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.



В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.



Заезжаем к сибирским хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.

Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!



Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.



После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетим рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать байкальскую рыбу и купить сувениры.



После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.

