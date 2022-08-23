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Листвянка и Ольхон - визитки Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Единственный в мире музей Байкала, самый широкий исток реки на планете, поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале – мысу Хобой, водный круиз по островам Малого моря до уникальной буддийской ступы на священном острове Огой, мировой центр шаманизма - поселок Хужир, одна из 9 святынь Азии мыс Бурхан.

Маршрут: г.Иркутск  - п.Листвянка - Кругобайкальская железная дорога - остров Ольхон - Мыс Хобой - о. Огой - г. Иркутск.

Даты заездов: с июня по сентябрь 2020 г. (начало тура в понедельник или четверг).

Прилет в г. Иркутск. Встреча с табличкой в аэропорту. Завтрак в ресторане в городе.

Отправление на комфортабельном автомобиле в пос. Листвянка (время в пути 1 час.).

В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
  • Увидите байкальскую нерпу;
  • Попробуете байкальского омуля;
  • Побурханить;
  • Сделать фото на фоне скалы Шаманки (мыса Бурхан);
  • Искупаться в Байкале;
  • Загадать желание в одном из мест силы;
  • Совершить водную прогулку до острова Огой.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

В Листвянке вы посетите Байкальский музей, где познакомитесь с флорой и фауной озера а также совершите виртуальное погружение на дно Байкала. После экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на священное озеро.

Размещение в гостинице в благоустроенных номерах. Отдых. Свободное время.

Питание включено: завтрак.

День 2
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Сегодня вас ждет прогулка на скоростном катере вдоль Старой Кругобайкальской железной дороги. Кругобайкальскую железную дорогу можно по праву назвать главной рукотворной достопримечательностью на Байкале. Это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России - это самая дорогая и самая красивая железная дорога, построенная еще в царские времена. Эту дорогу строили с 1899 по 1905 год архитекторы и инженеры из России, Италии, Латвии, Польши и Албании. Продолжительность экскурсии 3 часа.

Возвращение на причал в центре поселка Листвянка. Свободное время.

Рекомендуем посетить нерпинарий, рыбный и сувенирный рынок или совершить прогулку по набережной поселка. Добраться до гостиницы вы сможете на такси.

Питание включено: завтрак. 

День 3
Таинственный остров Ольхон

Завтрак в гостинице. В 8.30 отправление из Листвянки на остров Ольхон на скоростном судне (время в пути 4 часа, по воде). В 12.30 вы прибываете в бухту Загли, где вас встречает гид и индивидуальная машина. Трансфер по гравийной дороге в поселок Хужир, в пути 1 час. По пути гид познакомит вас с историей острова, расскажет об обычаях и традициях местного народа.

Размещение в уютном гостевом доме в двухместных благоустроенных номерах.

По желанию, пешая прогулка с гидом по острову.

Отдых. Свободное время.

Питание включено: завтрак.

День 4
Автотур на Мыс Хобой

Завтрак в гостевом доме.

Поездка на автомобиле к самой северной точке острова Ольхон - мысу Хобой. Это большая столбовидная скала, где, по преданиям, первый бурятский шаман обрел свою силу. Хобой и по сей день почитается бурятами и оккультистами всех мастей. Здесь очень хорошо медитировать, особенно, на рассвете. В пути вас ждет таежный обед-пикник. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Возвращение в гостевой дом. Свободное время.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

День 5
Остров Огой и святые источники

Завтрак в гостевом доме.

Сегодня вы отправитесь в круиз на корабле по Малому морю. Экскурсия занимает целый день. Вы посетите источник с водой, обогащенной серебром, а также остров Огой - местность, свободную от негативных энергий прошлых деяний человека, которая может считаться чистой землёй. В 2005 г. на острове была возведена буддийская ступа, Ступа Просветления, ступа победы над всеми препятствиями.  

Вечером возвращение в п. Хужир. Свободное время.

Питание включено: завтрак, обед на корабле. 

День 6
Свободный день

Завтрак в гостевом доме. Свободный день.

Сегодня у вас свободный день. Рекомендуем провести его на пляже Сарайского залива и получить порцию стойкого байкальского загара, взять на прокат велосипеды или совершить прогулку на лошадях.

Питание включено: завтрак.

День 7
Прощание с Байкалом

Завтрак на турбазе. Сборы.

Сегодня вы возвращаетесь в Иркутск.

Утром за вами подъедет рейсовый микроавтобус*, который доставит в город. Время в пути 6-7 часов.

*По запросу, возможна организация индивидуального трансфера на легковом автомобиле.

Размещение в гостинице в центре Иркутска. Свободное время. По желанию мы можем организовать для вас экскурсию по городу.

Питание включено: завтрак.

День 8
Вылет из Иркутска

Завтрак в гостинице. Сборы.

К назначенному времени за вами подъедет автомобиль, который доставит в аэропорт города Иркутск.

Завершение программы.

Питание включено: завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • размещение в поселке Листвянка, двухместный номер «Стандарт», 2 ночи;
  • размещение в поселке Хужир, благоустроенный двухместный номер в гостевом доме, 4 ночи;
  • размещение в городе Иркутск, двухместный номер «Стандарт», 1 ночь;
  • питание по программе;
  • экскурсии, прописанные в программе (кроме свободных дней);
  • все трансферы по программе.

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты;
  • дополнительные экскурсии.

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