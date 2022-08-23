Листвянка и Ольхон - визитки Байкала
Единственный в мире музей Байкала, самый широкий исток реки на планете, поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале – мысу Хобой, водный круиз по островам Малого моря до уникальной буддийской ступы на священном острове Огой, мировой центр шаманизма - поселок Хужир, одна из 9 святынь Азии мыс Бурхан.
Маршрут: г.Иркутск - п.Листвянка - Кругобайкальская железная дорога - остров Ольхон - Мыс Хобой - о. Огой - г. Иркутск.
Даты заездов: с июня по сентябрь 2020 г. (начало тура в понедельник или четверг).
Прилет в г. Иркутск. Встреча с табличкой в аэропорту. Завтрак в ресторане в городе.
Отправление на комфортабельном автомобиле в пос. Листвянка (время в пути 1 час.).В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
- Увидите байкальскую нерпу;
- Попробуете байкальского омуля;
- Побурханить;
- Сделать фото на фоне скалы Шаманки (мыса Бурхан);
- Искупаться в Байкале;
- Загадать желание в одном из мест силы;
- Совершить водную прогулку до острова Огой.
Вас ждет:
Программа тура
В Листвянке вы посетите Байкальский музей, где познакомитесь с флорой и фауной озера а также совершите виртуальное погружение на дно Байкала. После экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на священное озеро.
Размещение в гостинице в благоустроенных номерах. Отдых. Свободное время.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице.
Сегодня вас ждет прогулка на скоростном катере вдоль Старой Кругобайкальской железной дороги. Кругобайкальскую железную дорогу можно по праву назвать главной рукотворной достопримечательностью на Байкале. Это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России - это самая дорогая и самая красивая железная дорога, построенная еще в царские времена. Эту дорогу строили с 1899 по 1905 год архитекторы и инженеры из России, Италии, Латвии, Польши и Албании. Продолжительность экскурсии 3 часа.
Возвращение на причал в центре поселка Листвянка. Свободное время.
Рекомендуем посетить нерпинарий, рыбный и сувенирный рынок или совершить прогулку по набережной поселка. Добраться до гостиницы вы сможете на такси.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице. В 8.30 отправление из Листвянки на остров Ольхон на скоростном судне (время в пути 4 часа, по воде). В 12.30 вы прибываете в бухту Загли, где вас встречает гид и индивидуальная машина. Трансфер по гравийной дороге в поселок Хужир, в пути 1 час. По пути гид познакомит вас с историей острова, расскажет об обычаях и традициях местного народа.
Размещение в уютном гостевом доме в двухместных благоустроенных номерах.
По желанию, пешая прогулка с гидом по острову.
Отдых. Свободное время.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостевом доме.
Поездка на автомобиле к самой северной точке острова Ольхон - мысу Хобой. Это большая столбовидная скала, где, по преданиям, первый бурятский шаман обрел свою силу. Хобой и по сей день почитается бурятами и оккультистами всех мастей. Здесь очень хорошо медитировать, особенно, на рассвете. В пути вас ждет таежный обед-пикник. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Возвращение в гостевой дом. Свободное время.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Завтрак в гостевом доме.
Сегодня вы отправитесь в круиз на корабле по Малому морю. Экскурсия занимает целый день. Вы посетите источник с водой, обогащенной серебром, а также остров Огой - местность, свободную от негативных энергий прошлых деяний человека, которая может считаться чистой землёй. В 2005 г. на острове была возведена буддийская ступа, Ступа Просветления, ступа победы над всеми препятствиями.
Вечером возвращение в п. Хужир. Свободное время.
Питание включено: завтрак, обед на корабле.
Завтрак в гостевом доме. Свободный день.
Сегодня у вас свободный день. Рекомендуем провести его на пляже Сарайского залива и получить порцию стойкого байкальского загара, взять на прокат велосипеды или совершить прогулку на лошадях.
Питание включено: завтрак.
Завтрак на турбазе. Сборы.
Сегодня вы возвращаетесь в Иркутск.
Утром за вами подъедет рейсовый микроавтобус*, который доставит в город. Время в пути 6-7 часов.
*По запросу, возможна организация индивидуального трансфера на легковом автомобиле.
Размещение в гостинице в центре Иркутска. Свободное время. По желанию мы можем организовать для вас экскурсию по городу.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице. Сборы.
К назначенному времени за вами подъедет автомобиль, который доставит в аэропорт города Иркутск.
Завершение программы.
Питание включено: завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в поселке Листвянка, двухместный номер «Стандарт», 2 ночи;
- размещение в поселке Хужир, благоустроенный двухместный номер в гостевом доме, 4 ночи;
- размещение в городе Иркутск, двухместный номер «Стандарт», 1 ночь;
- питание по программе;
- экскурсии, прописанные в программе (кроме свободных дней);
- все трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- авиабилеты;
- дополнительные экскурсии.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽