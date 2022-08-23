Листвянка и Ольхон - визитки Байкала

В этом туре вас ждет:

Единственный в мире музей Байкала, самый широкий исток реки на планете, поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале – мысу Хобой, водный круиз по островам Малого моря до уникальной буддийской ступы на священном острове Огой, мировой центр шаманизма - поселок Хужир, одна из 9 святынь Азии мыс Бурхан.

Маршрут: г.Иркутск - п.Листвянка - Кругобайкальская железная дорога - остров Ольхон - Мыс Хобой - о. Огой - г. Иркутск.

Даты заездов: с июня по сентябрь 2020 г. (начало тура в понедельник или четверг).

Прилет в г. Иркутск. Встреча с табличкой в аэропорту. Завтрак в ресторане в городе.

Отправление на комфортабельном автомобиле в пос. Листвянка (время в пути 1 час.).

Увидите байкальскую нерпу;

Попробуете байкальского омуля;

Побурханить;

Сделать фото на фоне скалы Шаманки (мыса Бурхан);

Искупаться в Байкале;

Загадать желание в одном из мест силы;

Совершить водную прогулку до острова Огой.

В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»: