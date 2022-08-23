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Легенды острова Ольхон + Аршан 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Прекрасный отдых на Байкале: проживание на острове Ольхон и на курорте Аршан в одном туре.

Вас ждет множество интересных экскурсий и ярких впечатлений. Прикоснись к тайнам удивительного мира острова Ольхон. Отправляйся в путешествие по знаменитой Кругобайкальской дороге. А в завершении приключения у вас будет возможность насладиться благоприятной атмосферой, чистейшим воздухом и лечебными источниками в культовом месте курорте Аршан!  

Проживание по туру: гостиница Байкалика; турбаза на Ольхоне; гост. 2* в Иркутске; пансионат Аршан home.

Программа тура

День 1
День заезда

В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска на входе в здание.

Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и Колчаку, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов), 130 квартал и многое другое.

Обед (не включен в стоимость).

Проезд в Листвянку, размещение в гостинице п.Листвянка. Свободное время.

Ужин.

День 10
Переезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время.

Отъезд в Иркутск на транспорте отеля. Прибытие в Иркутск около 20 часов. Размещение в гостинице уровня 2*.

День 11
Поездка на курорт Аршан

Завтрак.

Проезд до курорта Аршан на общественном транспорте (или транспорте компании), встреча, размещение в пансионате Аршан home. Свободное время.

В пансионате питание самостоятельно (есть кухня, выдаются кухонные принадлежности). На территории курорта множество кафе различного уровня (обед: от 250 руб.), до ближайшего кафе - 350м.

День 12
Свободный день

Самостоятельное посещение минеральных источников Аршан, буддистского дацана, водопадов на реке Кынгарга (пешеходные прогулки). На курорте организовываются дополнительные экскурсии:

Аршан - Солнечная обсерватория. Православная церковь - памятника начала 19 века в селе Тунка. Экскурсия по солнечной обсерватории, на потухший вулкан.

Шаманской дорогой по маршруту Аршан - Нилова Пустынь - Хойтогол. Посещение буддийского дацана в селе Кырен, Нилова Пустынь, остановка на культовом месте бурят Тамхи Баряаша, обед на берегу реки Ехэ-Угун, краеведческий музей – юрта в селе Хойто-Гол, святое место Бурхан-Баабай, слияние чёрного и белого Иркута.

Аршан – Хонгор-Уула – Жемчуг. Экскурсия по минеральным источникам Хонгор-Уула, горячий источник Жемчуг +54ºС, в котором можно искупаться, небольшой аквапарк.

Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.

День 13
Свободный день

Самостоятельное посещение минеральных источников Аршан, буддистского дацана, водопадов на реке Кынгарга (пешеходные прогулки). На курорте организовываются дополнительные экскурсии:

Аршан - Солнечная обсерватория. Православная церковь - памятника начала 19 века в селе Тунка. Экскурсия по солнечной обсерватории, на потухший вулкан.

Шаманской дорогой по маршруту Аршан - Нилова Пустынь - Хойтогол. Посещение буддийского дацана в селе Кырен, Нилова Пустынь, остановка на культовом месте бурят Тамхи Баряаша, обед на берегу реки Ехэ-Угун, краеведческий музей – юрта в селе Хойто-Гол, святое место Бурхан-Баабай, слияние чёрного и белого Иркута.

Аршан – Хонгор-Уула – Жемчуг. Экскурсия по минеральным источникам Хонгор-Уула, горячий источник Жемчуг +54ºС, в котором можно искупаться, небольшой аквапарк.

Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.

День 14
Окончание тура

Завтрак.

Отъезд на общественном транспорте (проезд в стоимость не включен, 450 руб.), прибытие в Иркутск на ж/д вокзал.

День 2
Экскурсия Листвянка – ворота Байкала

Завтрак.

Экскурсия Листвянка – ворота Байкала. Продолжительность экскурсии 6 часов. 

В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, Аквариум с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, дендропарк, Шаман - камень, смотровая площадка на камне Черского.

На обед дегустация байкальской рыбы.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: прогулка на моторной лодке к Шаман – камню (250 руб.), подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (250 руб.).

День 3
Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак. Свободный день.

Ужин.

Дополнительно: Круиз с посещением Кругобайкальской железной дороги. Продолжительность 7 часов.

В программе: выход на теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, построенных вначале ХХв – путешествие на 100 лет назад. Несколько остановок в знаковых местах КБЖД. Прогулка по берегу (по шпалам) 4-5км с прохождением нескольких тоннелей протяжённостью от 10 до 500м, осмотр галерей, мостов и подпорных стенок, фотографирование объектов в отсутствии туристов. Зелёная стоянка, возможно купание в одной из бухт. Порт Байкал.

Обед от капитана (включен в стоимость экскурсии).

Ужин в гостинице.

Дополнительно во время экскурсии: возможность устроить фотосессию на корабле.

День 4
Свободный день

Завтрак.

Свободный день. 

Ужин.

В Листвянке можно посетить выставку минералов, картинную галерею, обсерваторию или просто полежать на берегу под удивительно ярким солнцем.

День 5
Экскурсия Тальцы – сибирская деревня

Завтрак.

Экскурсия Тальцы – сибирская деревня. Продолжительность 3 часа.

Поездка в архитектурно – этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков – первопроходцев.

Обед.

Во второй половине дня, для желающих, прогулка - поход с элементами экстрима по прибрежным скалам к обсерватории СО РАМН с фотосессией, а вечером концерт в театре песни на Байкале!

Дополнительно во время экскурсии: посещение шоу дрессированной нерпы (1500 руб.), ретропарк (200 руб.), входные билеты на концерт (350 руб.), деревенская церковь.  

День 6
Свободный день

Свободный день.

Завтрак.

Дополнительно: В Листвянке организовываются водные прогулки на скоростных катерах, поездки в бухту Песчаную, прогулки на квадроциклах или лошадях по тайге. Можно посетить собачий питомник, где живут и трудятся более 60-ти дружелюбных байкальских хаски, а также находится школа верховой езды, кузница и гончарная мастерская. Работает рыбный и сувенирный рынок.

Организовывается поездка по сибиркой тайге в гости к диким животным: маралам ,кабанам, северными оленям, диким козам и якам.

Организовывается поездка по сибиркой тайге в гости к диким животным: маралам ,кабанам, северными оленям, диким козам и якам.

Ужин

День 7
Переезд на остров Ольхон

Ранний отъезд из гостиницы на остров Ольхон. Паромная переправа.

Размещение в гостинице на Ольхоне.

Свободное время, которое можно использовать для купания или загара на огромных песчаных пляжах.

День 8
Свободный день или экскурсии за доп. плату

Проживание, питание - завтраки. Предлагаются дополнительные экскурсии.

Водные экскурсии:

Заповедные Ушканьи острова. Ушканьи острова знамениты крупнейшим лежбищем нерпы. Первозданный лес, удивительных расцветок мраморные окатыши по берегам островов.

Знакомство с Малым морем. Особый колорит Малому морю придают его островки с местами гнездования серебристой чайки и бакланов.

Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.

День 9
Свободный день или экскурсии за доп. плату

Проживание, питание - завтраки. Предлагаются дополнительные экскурсии.

Авто экскурсии:

Мыс Хобой – Узуры.  Маршрут проходит по северной части острова, по живописным местам Ольхона.

Озеро Шара-Нур. Шара-Нур - озеро, расположенное в горах.

Озеро Ханхой (Ялга). Озеро находится в степной части острова, соединяется с Байкалом небольшой протокой и отделяется от него песчаной косой, которая образует пляж.

Мыс Будун. Мыс Будун величественно возвышается над Малым морем, именно за огромные размеры и высоту он получил свое название, дословно с бурятского Толстый.

Залив Хулы — мыс Харгой. Путешествие по степной части Ольхона. На вершине горы, на юго-восточной стороне залива расположились ольхонские Сфинксы, каменные изваяния, одиноко возвышающиеся в степи.    

Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.

                               

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание
  • питание по программе (10 завтраков, обед-дегустация, 6 ужинов)
  • билеты в музеи
  • экскурсии за исключением дополнительных
  • трансфер
  • услуги гида 
    •  

Оплачивается отдельно

  • обед в день приезда и свободный день
  • дополнительные предложения во время экскурсий

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