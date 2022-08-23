Легенды острова Ольхон + Аршан 2022

Прекрасный отдых на Байкале: проживание на острове Ольхон и на курорте Аршан в одном туре.

Вас ждет множество интересных экскурсий и ярких впечатлений. Прикоснись к тайнам удивительного мира острова Ольхон. Отправляйся в путешествие по знаменитой Кругобайкальской дороге. А в завершении приключения у вас будет возможность насладиться благоприятной атмосферой, чистейшим воздухом и лечебными источниками в культовом месте курорте Аршан!

Проживание по туру: гостиница Байкалика; турбаза на Ольхоне; гост. 2* в Иркутске; пансионат Аршан home.