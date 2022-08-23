Легенды острова Ольхон + Аршан 2022
Прекрасный отдых на Байкале: проживание на острове Ольхон и на курорте Аршан в одном туре.
Вас ждет множество интересных экскурсий и ярких впечатлений. Прикоснись к тайнам удивительного мира острова Ольхон. Отправляйся в путешествие по знаменитой Кругобайкальской дороге. А в завершении приключения у вас будет возможность насладиться благоприятной атмосферой, чистейшим воздухом и лечебными источниками в культовом месте курорте Аршан!
Проживание по туру: гостиница Байкалика; турбаза на Ольхоне; гост. 2* в Иркутске; пансионат Аршан home.
Вас ждет:
Программа тура
В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделения, в 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска на входе в здание.
Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и Колчаку, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов), 130 квартал и многое другое.
Обед (не включен в стоимость).
Проезд в Листвянку, размещение в гостинице п.Листвянка. Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Свободное время.
Отъезд в Иркутск на транспорте отеля. Прибытие в Иркутск около 20 часов. Размещение в гостинице уровня 2*.
Завтрак.
Проезд до курорта Аршан на общественном транспорте (или транспорте компании), встреча, размещение в пансионате Аршан home. Свободное время.
В пансионате питание самостоятельно (есть кухня, выдаются кухонные принадлежности). На территории курорта множество кафе различного уровня (обед: от 250 руб.), до ближайшего кафе - 350м.
Самостоятельное посещение минеральных источников Аршан, буддистского дацана, водопадов на реке Кынгарга (пешеходные прогулки). На курорте организовываются дополнительные экскурсии:
Аршан - Солнечная обсерватория. Православная церковь - памятника начала 19 века в селе Тунка. Экскурсия по солнечной обсерватории, на потухший вулкан.
Шаманской дорогой по маршруту Аршан - Нилова Пустынь - Хойтогол. Посещение буддийского дацана в селе Кырен, Нилова Пустынь, остановка на культовом месте бурят Тамхи Баряаша, обед на берегу реки Ехэ-Угун, краеведческий музей – юрта в селе Хойто-Гол, святое место Бурхан-Баабай, слияние чёрного и белого Иркута.
Аршан – Хонгор-Уула – Жемчуг. Экскурсия по минеральным источникам Хонгор-Уула, горячий источник Жемчуг +54ºС, в котором можно искупаться, небольшой аквапарк.
Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.
Самостоятельное посещение минеральных источников Аршан, буддистского дацана, водопадов на реке Кынгарга (пешеходные прогулки). На курорте организовываются дополнительные экскурсии:
Аршан - Солнечная обсерватория. Православная церковь - памятника начала 19 века в селе Тунка. Экскурсия по солнечной обсерватории, на потухший вулкан.
Шаманской дорогой по маршруту Аршан - Нилова Пустынь - Хойтогол. Посещение буддийского дацана в селе Кырен, Нилова Пустынь, остановка на культовом месте бурят Тамхи Баряаша, обед на берегу реки Ехэ-Угун, краеведческий музей – юрта в селе Хойто-Гол, святое место Бурхан-Баабай, слияние чёрного и белого Иркута.
Аршан – Хонгор-Уула – Жемчуг. Экскурсия по минеральным источникам Хонгор-Уула, горячий источник Жемчуг +54ºС, в котором можно искупаться, небольшой аквапарк.
Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.
Завтрак.
Отъезд на общественном транспорте (проезд в стоимость не включен, 450 руб.), прибытие в Иркутск на ж/д вокзал.
Завтрак.
Экскурсия Листвянка – ворота Байкала. Продолжительность экскурсии 6 часов.
В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, Аквариум с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, дендропарк, Шаман - камень, смотровая площадка на камне Черского.
На обед дегустация байкальской рыбы.
Ужин.
Дополнительно во время экскурсии: прогулка на моторной лодке к Шаман – камню (250 руб.), подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (250 руб.).
Завтрак. Свободный день.
Ужин.
Дополнительно: Круиз с посещением Кругобайкальской железной дороги. Продолжительность 7 часов.
В программе: выход на теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, построенных вначале ХХв – путешествие на 100 лет назад. Несколько остановок в знаковых местах КБЖД. Прогулка по берегу (по шпалам) 4-5км с прохождением нескольких тоннелей протяжённостью от 10 до 500м, осмотр галерей, мостов и подпорных стенок, фотографирование объектов в отсутствии туристов. Зелёная стоянка, возможно купание в одной из бухт. Порт Байкал.
Обед от капитана (включен в стоимость экскурсии).
Ужин в гостинице.
Дополнительно во время экскурсии: возможность устроить фотосессию на корабле.
Завтрак.
Свободный день.
Ужин.
В Листвянке можно посетить выставку минералов, картинную галерею, обсерваторию или просто полежать на берегу под удивительно ярким солнцем.
Завтрак.
Экскурсия Тальцы – сибирская деревня. Продолжительность 3 часа.
Поездка в архитектурно – этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков – первопроходцев.
Обед.
Во второй половине дня, для желающих, прогулка - поход с элементами экстрима по прибрежным скалам к обсерватории СО РАМН с фотосессией, а вечером концерт в театре песни на Байкале!
Дополнительно во время экскурсии: посещение шоу дрессированной нерпы (1500 руб.), ретропарк (200 руб.), входные билеты на концерт (350 руб.), деревенская церковь.
Свободный день.
Завтрак.
Дополнительно: В Листвянке организовываются водные прогулки на скоростных катерах, поездки в бухту Песчаную, прогулки на квадроциклах или лошадях по тайге. Можно посетить собачий питомник, где живут и трудятся более 60-ти дружелюбных байкальских хаски, а также находится школа верховой езды, кузница и гончарная мастерская. Работает рыбный и сувенирный рынок.
Организовывается поездка по сибиркой тайге в гости к диким животным: маралам ,кабанам, северными оленям, диким козам и якам.
Организовывается поездка по сибиркой тайге в гости к диким животным: маралам ,кабанам, северными оленям, диким козам и якам.
Ужин
Ранний отъезд из гостиницы на остров Ольхон. Паромная переправа.
Размещение в гостинице на Ольхоне.
Свободное время, которое можно использовать для купания или загара на огромных песчаных пляжах.
Проживание, питание - завтраки. Предлагаются дополнительные экскурсии.
Водные экскурсии:
Заповедные Ушканьи острова. Ушканьи острова знамениты крупнейшим лежбищем нерпы. Первозданный лес, удивительных расцветок мраморные окатыши по берегам островов.
Знакомство с Малым морем. Особый колорит Малому морю придают его островки с местами гнездования серебристой чайки и бакланов.
Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.
Проживание, питание - завтраки. Предлагаются дополнительные экскурсии.
Авто экскурсии:
Мыс Хобой – Узуры. Маршрут проходит по северной части острова, по живописным местам Ольхона.
Озеро Шара-Нур. Шара-Нур - озеро, расположенное в горах.
Озеро Ханхой (Ялга). Озеро находится в степной части острова, соединяется с Байкалом небольшой протокой и отделяется от него песчаной косой, которая образует пляж.
Мыс Будун. Мыс Будун величественно возвышается над Малым морем, именно за огромные размеры и высоту он получил свое название, дословно с бурятского Толстый.
Залив Хулы — мыс Харгой. Путешествие по степной части Ольхона. На вершине горы, на юго-восточной стороне залива расположились ольхонские Сфинксы, каменные изваяния, одиноко возвышающиеся в степи.
Экскурсии организовываются на месте, стоимость договорная.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание
- питание по программе (10 завтраков, обед-дегустация, 6 ужинов)
- билеты в музеи
- экскурсии за исключением дополнительных
- трансфер
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- обед в день приезда и свободный день
- дополнительные предложения во время экскурсий
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