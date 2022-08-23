Калейдоскоп Байкала
В туре Вас ждет водный круиз по Байкалу с ухой на берегу озера, экскурсия по КБЖД – архитектурному памятнику инженерного искусства и самой красивой части Транссибирской магистрали, целебные источники Аршан, купание в теплых таежных озерах и прогулки по реликтовым лесам отрогов Хамар Дабана. В завершении путешествия Вы познакомитесь с купеческой столицей Восточной Сибири.
Самое выгодное предложение этого лета! Места ограничены!
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса;
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер из Иркутска на маршрутном автобусе в Байкальск (145 км, 2-3 часа). Байкальск — небольшой уютный город с населением в 13 тысяч человек, расположенный на южном побережье озера Байкал;
Размещение в гостинице(заселение с 13.00), обед в ресторане на выбор.
Вечерняя прогулка по гранатовому пляжу. Песок на пляже окрашен в красно-бордовые тона благодаря наличию в его составе крупиц самой твердой разновидности граната – альмандина, вымываемого из гранатовых гнейсов. Песок пляжа положительно воздействует на здоровье человеке, что делает это место поистине уникальным;
Проведение ритуала «Встреча с Байкалом» по старинной бурятской традиции.
Завтрак в ресторане гостиницы;
Поездка на Теплые озера (46 км по дороге от Байкальска). Вас ждет прогулка по по реликтовому лесу, таежный обед на турбазе. После обеда свободное время: купание, небольшой поход вдоль реки Снежная. Название «Теплые озера» объединяет три лесных озера, расположенных у отрогов Хамар-Дабана. Вода в озерах в летнее время прогревается до 28 градусов и отлично подходит для купания. Рядом с озерами находится Шапка Мономаха. Это невысокая гора, с которой открывается великолепный обзор на все три «теплых» озера, изгибы реки Снежной, горы Хамар-Дабана и бесконечный Байкал вдали;
Возвращение в гостиницу в Байкальске.
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак в ресторане гостиницы;
Свободный день. Время, которое можете использовать по Вашему усмотрению. Посетить самый большой на побережье Байкала бассейн, игровой зал или теннисный корт. Попариться в сибирской бане или провести день на пляже. Воспользоваться услугами оздоровительного центра (гидромассажные и травяные ванны, аромафитобочка, грязелечение и многое другое);
Самым активным путешественникам на месте будет предложена одна из 7 экскурсий продолжительностью от 3 часов до полного дня.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в ресторане гостиницы;
Поездка в Тункинскую долину (160 км по дороге от Байкальска). Это место уникально своими целебными источниками. Самый посещаемый – курорт «Аршан». По химическому составу - это углекислые кремнистые сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Аналогом их являются воды курорта Кисловодска.
Хорошая тропа позволяет подняться вдоль живописного русла р. Кынгарга до 5-6 метрового водопада.
В этой экскурсии предоставляется возможность искупаться в гидротермальном бассейне или душе на источнике Жемчуг. Температура вод на выходе от 38 до 55 градусов Цельсия.
Возвращение в гостиницу в Байкальске.
Питание включено: завтрак
Завтрак в ресторане гостиницы;
Водный круиз по Байкалу с посещением КБЖД. Кругобайкальская железная дорога – в прошлом участок транссибирской железнодорожной магистрали, сейчас это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства. На 260 км КБЖД приходиться 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков. В течение дня вы увидите красивейшие участки КБЖД и прогуляетесь через самый длинный тоннель, также возможно искупаетесь в хорошо прогреваемой бухте Половинная;
Возвращение в гостиницу в Байкальске.
Питание включено: завтрак, обед
Завтрак в ресторане гостиницы;
Свободный день. Время, которое можете использовать по Вашему усмотрению;
Например, прогуляться по экотропе на территории биосферного заповедника.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице;
Трансфер на маршрутном автобусе до вокзала или аэропорта в Иркутске (145 км, около 2-3 часа в пути).
Питание включено: завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча в Иркутске;
- Групповой трансфер на рейсовом микроавтобусе Иркутск – Байкальск – Иркутск;
- Проживание в Байкальске 6 суток (благоустроенный номер в отеле);
- Питание по программе ((2-7-ый дни - завтрак, 2-ой и 5-ый дни - обед);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиаперелет;
- Обеды и ужины;
- Дополнительные экскурсии и услуги;
- Проживание в Иркутске.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽