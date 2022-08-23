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Калейдоскоп Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

В туре Вас ждет водный круиз по Байкалу с ухой на берегу озера, экскурсия по КБЖД – архитектурному памятнику инженерного искусства и самой красивой части Транссибирской магистрали, целебные источники Аршан, купание в теплых таежных озерах и прогулки по реликтовым лесам отрогов Хамар Дабана. В завершении путешествия Вы познакомитесь с купеческой столицей Восточной Сибири.   

Самое выгодное предложение этого лета! Места ограничены!

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса;

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал

Трансфер из Иркутска на маршрутном автобусе в Байкальск (145 км, 2-3 часа). Байкальск — небольшой уютный город с населением в 13 тысяч человек, расположенный на южном побережье озера Байкал;

Размещение в гостинице(заселение с 13.00), обед в ресторане на выбор.

Вечерняя прогулка по гранатовому пляжу. Песок на пляже окрашен в красно-бордовые тона благодаря наличию в его составе крупиц самой твердой разновидности граната – альмандина, вымываемого из гранатовых гнейсов. Песок пляжа положительно воздействует на здоровье человеке, что делает это место поистине уникальным;

Проведение ритуала «Встреча с Байкалом» по старинной бурятской традиции.

День 2
«Теплые озера»

Завтрак в ресторане гостиницы;

Поездка на Теплые озера (46 км по дороге от Байкальска). Вас ждет прогулка по по реликтовому лесу, таежный обед на турбазе. После обеда свободное время: купание, небольшой поход вдоль реки Снежная. Название «Теплые озера» объединяет три лесных озера, расположенных у отрогов Хамар-Дабана. Вода в озерах в летнее время прогревается до 28 градусов и отлично подходит для купания. Рядом с озерами находится Шапка Мономаха. Это невысокая гора, с которой открывается великолепный обзор на все три «теплых» озера, изгибы реки Снежной, горы Хамар-Дабана и бесконечный Байкал вдали;

Возвращение в гостиницу в Байкальске.

Питание включено: завтрак, обед.

День 3
Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы;

Свободный день. Время, которое можете использовать по Вашему усмотрению. Посетить самый большой на побережье Байкала бассейн, игровой зал или теннисный корт. Попариться в сибирской бане или провести день на пляже. Воспользоваться услугами оздоровительного центра (гидромассажные и травяные ванны, аромафитобочка, грязелечение и многое другое);

Самым активным путешественникам на месте будет предложена одна из 7 экскурсий продолжительностью от 3 часов до полного дня.

Питание включено: завтрак.

День 4
Тункинская долина

Завтрак в ресторане гостиницы;

Поездка в Тункинскую долину (160 км по дороге от Байкальска). Это место уникально своими целебными источниками. Самый посещаемый – курорт «Аршан». По химическому составу - это углекислые кремнистые сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Аналогом их являются воды курорта Кисловодска.

Хорошая тропа позволяет подняться вдоль живописного русла р. Кынгарга до 5-6 метрового водопада.

В этой экскурсии предоставляется возможность искупаться в гидротермальном бассейне или душе на источнике Жемчуг. Температура вод на выходе от 38 до 55 градусов Цельсия.

Возвращение в гостиницу в Байкальске.

Питание включено: завтрак

День 5
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в ресторане гостиницы;

Водный круиз по Байкалу с посещением КБЖД. Кругобайкальская железная дорога – в прошлом участок транссибирской железнодорожной магистрали, сейчас это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства. На 260 км КБЖД приходиться 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков. В течение дня вы увидите красивейшие участки КБЖД и прогуляетесь через самый длинный тоннель, также возможно искупаетесь в хорошо прогреваемой бухте Половинная;

Возвращение в гостиницу в Байкальске.

Питание включено: завтрак, обед

День 6
Экотропа на территории биосферного заповедника

Завтрак в ресторане гостиницы;

Свободный день. Время, которое можете использовать по Вашему усмотрению;

Например, прогуляться по экотропе на территории биосферного заповедника.

Питание включено: завтрак.

День 7
Завершающий день

Завтрак в гостинице;

Трансфер на маршрутном автобусе до вокзала или аэропорта в Иркутске (145 км, около 2-3 часа в пути).

Питание включено: завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Встреча в Иркутске;
  • Групповой трансфер на рейсовом микроавтобусе Иркутск – Байкальск – Иркутск;
  • Проживание в Байкальске 6 суток (благоустроенный номер в отеле);
  • Питание по программе ((2-7-ый дни - завтрак, 2-ой и 5-ый дни - обед);
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелет;
  • Обеды и ужины;
  • Дополнительные экскурсии и услуги;
  • Проживание в Иркутске.

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