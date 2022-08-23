Калейдоскоп Байкала

В этом туре вас ждет:

В туре Вас ждет водный круиз по Байкалу с ухой на берегу озера, экскурсия по КБЖД – архитектурному памятнику инженерного искусства и самой красивой части Транссибирской магистрали, целебные источники Аршан, купание в теплых таежных озерах и прогулки по реликтовым лесам отрогов Хамар Дабана. В завершении путешествия Вы познакомитесь с купеческой столицей Восточной Сибири.

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Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса;