К диким берегам Байкала

Остров Ярки

Завтрак. Посадка на катер. Сегодня прокатимся к тем местам, куда есть доступ только водным транспортом: к уникальному острову Ярки и губе Дагары. Ярки - это двадцатикилометровая песчаная коса, которая отделяет Байкал от залива Ангарский Сор, места слияния Верхней Ангары и Кичеры.

Здесь самая теплая вода на Байкале (+23 С), отличная рыбалка на щуку и окуня. А если пересечь Сор, то в дельте Верхней Ангары и Кичеры можно увидеть цаплю, черного аиста, выпь и разнообразных уток: гуменника, крякву, гоголя и других. Всего здесь гнездится 190 видов разнообразных птиц.

После прогулок здесь отправимся в Дагары. В этой бухте на северо-восточной оконечности Байкала некогда был заложен первый на Байкале острог – укрепленный форт русских. Было это в 1646 году, когда еще не построили ни Иркутска, ни Улан-Удэ. Два века назад здесь кипела рыбачья жизнь. А теперь – это дом для сотен видов птиц.

Питание включено: завтрак.