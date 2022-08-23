К диким берегам Байкала
Нетронутые уголки природы, термальные источники, настоящая рыбалка, треккинг к ледниковому озеру, священные шаманские места.
Маршрут: г. Северобайкальск - Хакусы - Фролиха - село Байкальское - г. Северобайкальск.
Формат тура: индивидуальный (рекомендуем для компаний от 2 человек).
Даты заезда: лето 2020 г.
Путешествие начинается со встречи в аэропорту Нижнеангарска или на ж/д вокзале г. Северобайкальска. В Нижнеангарск (или Северобайкальск) вам нужно добраться самостоятельно.
В этом туре вы попробуете несколько вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
- Попробуете байкальского омуля;
- Побурханите;
- Отобедаете байкальскими позами;
- Искупаетесь в Байкале;
- Загадаете желание в одном из мест силы;
- Совершите водную прогулку.
Вас ждет:
Программа тура
В первый день после приезда, вас встретит гид и разместит в отеле. Далее - во время авто-экскурсии вы увидите потрясающие панорамы Байкала в священных местах, попросите процветания у буддийской ступы с помощью сакральных мантр, бросите монетку-дар Байкалу, узнаете как правильно бурханить – это особый обряд. Во время таёжного обеда-пикника согреетесь чаем с байкальским разнотравьем и под вечер искупаетесь в теплых Слюдянских озерах.
Питание включено: обед-пикник.
Завтрак.
Выселение из номеров и отправление на катере в местность Хакусы. Размещение в полублагоустроенном номере (туалет в номере, душ на этаже). Название Хакусы происходит от эвенкийского: по 1 версии «акуши» – горячий, по 2 версии «хаку» – жара. Температура воды разная в разных бассейнах. Средняя температура 40С. Побережье губы Хакусы представляет собой песчаный берег протяженностью около 4 километров. Хакусы лечат болезни суставов, кожные заболевания, опорно-двигательный аппарат.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак на турбазе. Сегодня вам предложат присоединиться к пешей экскурсии к горному озеру Фролиха. Двухчасовой подъем по лесной тропе (протяженность тропы 8 км.) – и в награду для вас откроется изумительный вид на древнее ледниковое озеро. Нетронутые берега дарят возможность наблюдать за дикой природой- бывает к озеру приходит пить лесной олень, а бурундуки могут воровать ваш хлеб прямо из-под носа!
Данная экскурсия зависит от погодных условий и от количества набранных человек в группу. Экскурсия не требует специальной физической подготовки, однако, если в повседневной жизне вы мало двигаетесь, или имеете проблемы со здоровьем, советуем воздержаться от экскурсии.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на катере в г. Северобайкальск. Размещение в гостинице. После обеда предлагаем посетить главный музей севера- Музей Байкало-Амурской магистрали. Здесь вы узнаете множество интересных фактов из истории великой стройки. Экскурсию проводят настоящие БАМовцы, которые расскажут вам о знаменитой магистрали из первых уст.
Питание включено: завтрак.
Сегодня мы отправимся в район села Байкальское и оттуда пешком прогуляемся по Большой Байкальской тропе вдоль берега Байкала (3 км.).
Маршрут не требует спортивной экипировки и удобной обуви. Из поселка Байкальское начинается пеший путь по тропе вдоль берега Байкала. Во время передвижения запланированы остановки на отдых и обед прямо на берегу озера, а также купание, но по желанию.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Завтрак. Посадка на катер. Сегодня прокатимся к тем местам, куда есть доступ только водным транспортом: к уникальному острову Ярки и губе Дагары. Ярки - это двадцатикилометровая песчаная коса, которая отделяет Байкал от залива Ангарский Сор, места слияния Верхней Ангары и Кичеры.
Здесь самая теплая вода на Байкале (+23 С), отличная рыбалка на щуку и окуня. А если пересечь Сор, то в дельте Верхней Ангары и Кичеры можно увидеть цаплю, черного аиста, выпь и разнообразных уток: гуменника, крякву, гоголя и других. Всего здесь гнездится 190 видов разнообразных птиц.
После прогулок здесь отправимся в Дагары. В этой бухте на северо-восточной оконечности Байкала некогда был заложен первый на Байкале острог – укрепленный форт русских. Было это в 1646 году, когда еще не построили ни Иркутска, ни Улан-Удэ. Два века назад здесь кипела рыбачья жизнь. А теперь – это дом для сотен видов птиц.
Питание включено: завтрак.
В свободный день вы сможете прогуляться по городу, сходить в музей и купить сувениры на память или отдохнуть на пляже.
За доп. плату можно совершить круиз на скоростном катере в точку, максимально далекую от любых поселений людей, об этих местах не знает и большинство местных. Здесь вы сможете порыбачить на крупных окуней в теплом озере, сходить на полдня в поход на ледник и водопады завораживающих байкальских гор.
Вы увидите следы бурых медведей возле охотничьего зимовья, научитесь готовить окуня горячего копчения на костре, погладите лошадей, которые сами пасутся все лето за сотни километров от своих хозяев. Вы почувствуете особый дух этой местности и гармонию дикой природы.
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт или на ж/д-вокзал п. Нижнеангарск.
Питание включено: завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в Северобайкальске (душ/туалет в номере);
- размещение в Хакусах (душ/туалет на этаже);
- питание по программе;
- экскурсионная программа и сопровождение гида;
- все трансферы по программе;
Оплачивается отдельно
- перелет из вашего города до Нижнеангарска и обратно;
- дополнительные экскурсии.
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