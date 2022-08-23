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Экскурсионная программа по Байкалу

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из лучших этнических комплексов в России.  

Маршрут тура: Иркутск - Листвянка -Тальцы - Байкальский музей - бухта Песчаная - Кругобайкальская железная дорога - остров Ольхон – п. Усть-Орда - Иркутск

Даты заезда: с 10 июня по 15 сентября 2020 г.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице г. Иркутск.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

Отправление из Иркутска в поселок Листвянка на комфортабельном автомобиле (70 км, около 1 часа в пути). По пути вас ждет экскурсия в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», в котором представлена история четырёх историко-культурных зон Прибайкалья: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Экскурсовод расскажет о деревенской жизни сибирских жителей, удивит легендами и покажет давно забытые предметы быта.

Поездка в Байкальский музей Лимнологического ИНЦ СО РАН. Виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты, знакомство с микромиром воды Байкала, осмотр аквариумов с наиболее крупными представителями фауны водоема.

Обзорная экскурсия с гидом по поселку. Подъем к смотровой площадке с панорамным видом на исток Ангары, порт Байкал и залив Лиственничный.

Вечерний отдых. Свободное время.

День 2
Бухта Песчаная

Сегодня вас ждет водная прогулка на быстроходном катере в бухту Песчаная -  одно из самых красивых и удивительных мест Байкала. Укромная бухта спускается к воде песчаным косогором, покрытом сосновым лесом. Покой этого чудесного места охраняют две скалы, похожие на родных братьев: Большая Колокольня и Малая Колокольня!  Продолжительность экскурсии 7-8 часов. Возвращение на причал в Листвянке, свободное время.

Питание включено: обед-пикник.

День 3
Кругобайкальская железная дорога

Ранним утром трансфер в г. Иркутск.

Посадка на экскурсионный поезд «Кругобайкальский экспресс». Отправление на КБЖД. В дороге путевая информация от экскурсовода и демонстрация фильмов о Байкале. 4-5 экскурсионных остановок с пешеходными прогулками, стоянки 20 мин - 1,5 часа.

Прибытие в порт Байкал. Паромная переправа в п. Листвянка. Трансфер в гостиницу, свободное время.

Питание не включено.

День 4
Остров Ольхон

Трансфер на причал в п. Листвянка.

Посадка на скоростное судно «Комета», водный переход к острову Ольхон. Ольхон считается сердцем Байкала - это самый большой и самый известный остров озера. Сюда стремится попасть каждый, кто едет на Байкал. На Ольхоне можно подзарядиться байкальской энергией и встретиться с шаманами. Прибытие на остров, автомобильная экскурсия в поселок Хужир, к мысу Бурхан и на Сарайский пляж.  Возвращение на судно, водный переход в п. Листвянка.

Прибытие в п. Листвянка. Трансфер в гостиницу.

Общее время экскурсии - 12 часов.

Питание включено: обед (ланч-бокс).

 

День 5
«Золотая Орда»

Трансфер в п. Усть-орда (140 км, около 2,5 часов в пути).

Посещение этно-комплекса «Золотая Орда», который вошел в ТОП-10 лучших Этно-парков России. «Золотая Орда» знакомит с культурой, историей и традициями коренных народов Прибайкалья. А также с национальной кухней и самой красивой резной юртой России, освящённой настоятелем Усть-Ордынского дацана Тубдэн Даржелин.

Возвращение в поселок Листвянка (по желанию, возможно остановиться в Иркутске), свободное время.

Питание включено: обед.

День 6
Завершающий день

Трансфер в аэропорт или на ЖД вокзал города Иркутск. Завершение программы.

Питание не включено.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча в Иркутске;
  • все трансферы по программе;
  • экскурсии по программе и сопровождение гида на время экскурсионной программы;
  • питание по программе.

Оплачивается отдельно

  • размещение в гостинице;
  • авиаперелет;
  • дополнительные экскурсии и услуги.  

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