Экскурсионная программа по Байкалу

В этом туре вас ждет:

Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из лучших этнических комплексов в России.

Маршрут тура: Иркутск - Листвянка -Тальцы - Байкальский музей - бухта Песчаная - Кругобайкальская железная дорога - остров Ольхон – п. Усть-Орда - Иркутск

Даты заезда: с 10 июня по 15 сентября 2020 г.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице г. Иркутск.