Два берега Байкала

Путешествие по воде к острову Ольхон

Сахюрта - остров Огой - Ольхон - Хужир

Сегодня после завтрака начнется наша водная прогулка на быстроходном катере - вам предстоит пересечь Малое Море с западного берега Байкала до острова Ольхон.

Через 15 км вы совершите первую остановку, это будет Огой - крупнейший остров пролива Малое Море, вытянутый узкой дугой в окружении Байкала. Здесь никогда не жили люди, и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. В 2005 году на острове была установлена Буддийская ступа, символизирующая цель буддийского пути — полное Просветление.

Здесь Вы познакомитесь с основами учения буддизма и шаманизма и совершите ритуальный обход ступы.

Затем вы продолжите водный переход по Малому Морю и прибудете на самый крупный остров озера – Ольхон. По прибытию вас ожидает размещение в отеле и обед.

А во второй половине дня у вас будет свободное время в сопровождении вашего гида. Вы сможете прогуляться по Хужиру, по самому красивому на острове Сарайскому пляжу или просто отдохнуть в номере. Ближе к вечеру вы отправитесь на изучение культуры шаманизма, главной религии прибайкальских бурят. Встреча с помощником шамана будет проходить в юрте недалеко от Хужира. Этим вечером вы узнаете, кто такие белые и черные шаманы, дарханы, как проходит обряд инициации, на чем основывается вера, и получите ответы на многие другие вопросы.

После лекции, вы проводите солнце, у мыса Шаманка. Этот мыс - одна из девяти святынь Азии и считается домом главного Байкальского духа – Хан Хуутэ Баабая. Закаты там необыкновенны, а ночи, наполненные светом звезд – просто сказочны!

Вы увидите:

Остров Ольхон Остров Огой Буддийскую ступу Просветления Сарайский пляж Скалу Шаманку поселок Хужир

Вы попробуете:

Искупаться в Байкале Познакомиться с буддизмом и шаманизмом Завязать хадак Совершить ритуальный обход ступы Прогуляться по пляжу Пообщаться с шаманом Проводить солнце у мыса Шаманка Насладиться звезной ночью на Байкале