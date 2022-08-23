Два берега Байкала
Это путешествие для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала! Всего неделя, чтобы переплыть самое глубокое озеро, побывать на его самом крупном острове, познакомиться с сибирской и бурятской кухней, посетить западный и восточный берега, увидеть быт местных народов, прочувствовать местную религию и многое другое.
Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск не позднее 9:30 по местному времени.
Вас ждет:
Программа тура
Иркутск - Усть-Ордынский - Сахюрта
Вас ожидает посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к самому центру Байкала, проливу Малое море. Сегодня вам предстоит преодолеть около 260 км мимо старых улусов и деревень, мимо стад коней и коров, неспешно переходящих дорогу.
А чтобы дорога не показалось утомительной, мы разбавим ее несколькими остановками.
Для начала наш гид научит вас бурханить, чтобы расположить к себе байкальских духов. Затем вас ожидает посещение этнографического центре «Золотая Орда» и знакомство с культурой бурятского народа. Вы услышите уникальное горловое пение, увидите национальные танцы, примите участие в исполнении бурятского танца-хоровода Ёхор, а так же попробуете слепить настоящую бурятскую буузу с 33 защипами на кулинарном мастер-классе.
Дальше, дорога пойдет по лесной и степной местности, и выведет нас к Байкалу. Наш путь лежит к базе отдыха Чара, расположенной в шаговой доступности от берега Малого Моря. После заселения в комфортабельные номера – прогулка до берега и знакомство с Байкалом.Вы увидите:
Исторические земли бурятского народа Юрты и улусы Этнографический центр Отары баранов и диких коней Поселок Сахюрта Утесы над БайкаломВы попробуете:
Станцевать Ёхор Приготовить бурятские буузы Вкуснейшие блюда бурятской кухни Горловое пение
Сахюрта - остров Огой - Ольхон - Хужир
Сегодня после завтрака начнется наша водная прогулка на быстроходном катере - вам предстоит пересечь Малое Море с западного берега Байкала до острова Ольхон.
Через 15 км вы совершите первую остановку, это будет Огой - крупнейший остров пролива Малое Море, вытянутый узкой дугой в окружении Байкала. Здесь никогда не жили люди, и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. В 2005 году на острове была установлена Буддийская ступа, символизирующая цель буддийского пути — полное Просветление.
Здесь Вы познакомитесь с основами учения буддизма и шаманизма и совершите ритуальный обход ступы.
Затем вы продолжите водный переход по Малому Морю и прибудете на самый крупный остров озера – Ольхон. По прибытию вас ожидает размещение в отеле и обед.
А во второй половине дня у вас будет свободное время в сопровождении вашего гида. Вы сможете прогуляться по Хужиру, по самому красивому на острове Сарайскому пляжу или просто отдохнуть в номере. Ближе к вечеру вы отправитесь на изучение культуры шаманизма, главной религии прибайкальских бурят. Встреча с помощником шамана будет проходить в юрте недалеко от Хужира. Этим вечером вы узнаете, кто такие белые и черные шаманы, дарханы, как проходит обряд инициации, на чем основывается вера, и получите ответы на многие другие вопросы.
После лекции, вы проводите солнце, у мыса Шаманка. Этот мыс - одна из девяти святынь Азии и считается домом главного Байкальского духа – Хан Хуутэ Баабая. Закаты там необыкновенны, а ночи, наполненные светом звезд – просто сказочны!Вы увидите:
Остров Ольхон Остров Огой Буддийскую ступу Просветления Сарайский пляж Скалу Шаманку поселок ХужирВы попробуете:
Искупаться в Байкале Познакомиться с буддизмом и шаманизмом Завязать хадак Совершить ритуальный обход ступы Прогуляться по пляжу Пообщаться с шаманом Проводить солнце у мыса Шаманка Насладиться звезной ночью на Байкале
Хужир - Сагаан - Хушун - Хобой - Узуры - Шунте - Хужир
Этот день будет посвящен природе Ольхона. Вы отправитесь в автомобильную поездку на север острова, по красивейшим мысам и бухтам. Дорога будет проходить как по лесу, так и по песчаным пляжам и дюнам, где вы сможете прогуляться. Вас ожидает множество остановок на смотровых площадках.
Таежные и степные пейзажи, песчаные дюны, скалистые берега - все эти ландшафты собраны на одном острове. В этом заключается его уникальность! Некоторые из мест напомнят вам Монголию, другие - Средиземноморье.
Вы побываете на таких мысах, как Сагаан-Хушун, Хобой, с которым связана красивая легенда о жадной Деве, которую Боги превратили в скалу; спустимся в знаменитую бухту Песочную и Узуры. Сделаете остановку на мысе Шунтэ, или, как его называют в народе, мыс Любви. Именно сюда, по местным преданиям, буряты приходят просить детей.
Обед будет проходить под открытым небом. Попробуете уху из байкальской рыбы и таежный чай с травами. К вечеру вернетесь в отель. А после ужина можно будет снова прогуляться к мысу Шаманка, чтобы увидеть, какие разные и неизменно завораживающие здесь закаты.Вы увидите:
Мыс Шунте - мыс любви Закат над Шаманкой Байкал с высоты птичьего полета Мыс Сагаан-Хушун Мыс Хобой и скалу ДеваВы попробуете:
Уху из байкальской рыбы Таежный чай с травами Медитировать на вершине скалы Узнать легенды и истории Байкала Узнать о шаманизме Искупаться в Байкале на закате Увидеть восточный берег
Ольхон - Ушканьи острова - Максимиха
Путешествие продолжается! Сегодня, после завтрака, вам предстоит покинуть священный Ольхон и отправиться к другому берегу Байкала.
Ваше передвижение будет проходить на скоростном катере, и это позволит открыть вам уникальные места – вы своими глазами увидите самое широкое и самое глубокое место Байкала. Вы пройдете вдоль скалистых берегов Ольхона, пересечете Байкал, и окажетесь в одном из самых уникальных и труднодоступных уголков озера – на Ушканьих островах.
Байкал – это не только сильное энергетическое место, это и уникальная природа. И именно на Ушканах, в хорошую погоду, вы сможете познакомиться с главным байкальским эндемиком – нерпой. Также здесь вы сможете увидеть самую большую популяцию муравьев.
На «тонком» Ушканьем острове устроен удобный подход и специальные сооружения, позволяющие наблюдать за нерпой, без опасения потревожить её. Нерпа очень пуглива! На островах нерпы образуют гигантские лежки, и в солнечный день можно увидеть десятки этих уникальных животных, греющихся на прибрежных камнях. На территории заповедника нет ни турбаз, ни ресторанов. Здесь вас будет ждать полевой обед.
После обеда вы отправитесь к Чивыркуйскому заливу - одному из самых красивых заливов Байкала. Песчаные бухты, водная гладь, а за ней возносятся величественные вершины Баргузинского хребта.
По прибытии в поселок Максимиха вас ждет размещение в гостевом доме и домашний ужин. А остаток вечера вы сможете провести, прогуливаясь по берегу Байкала – на этот раз восточному.Вы увидите:
Эндемичную природу озера Уникальные места Байкала Скалистые берега Ольхона Ушканий архипелаг Лежбище байкальской нерпы Чивыркуйский залив Баргузинский хребет Самую большую популяцию муравьевВы попробуете:
Сфотографировать красивые места Пересечь Байкал на катере Напитаться энергией Байкала Сфотографировать нерпу Искупаться в Чивыркуйском заливе
Максимиха - Баргузинская долина - Сувосело Баргузин - Максимиха
Сегодня особенный день - день путешествия по Баргузинской долине! В этот день вам предстоит проехать почти 300 км по красивейшей долине. По ней течет извилистая река, её берега украшены песчаными барханами, склоны гор покрыты тайгой, над долиной возвышаются величественные пики, а под ними стоят буддийские дацаны и ступы.
Ваша поездка будет проходить на микроавтобусе. Вы побываете во дворце богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, детей и материнства. К этому месту стекаются паломники со всего мира, которые просят у богини величайший человеческий дар – материнство.
У подножья гор расположен старинный дацан. От него, по лесу, ведет тропинка к месту, где в 2006 году лама Дамба Аюшеев, после глубокой медитации, открыл облик богини. Многие привозят сюда детские игрушки, вяжут хадаки и приезжают для общения с ламами. После дворца Янжимы мы отправимся к скальникам Сувинская Саксония. И здесь, рядом с небольшой деревушкой Суво, раскинулись скальные замки. Вы подниметесь к скалам, откуда открывается волшебный вид на долину и Баргузинский хребет. На обед - блюда бурятской кухни в семейном кафе.
Еще одно уникальное место, которое вы посетите в этот день - село Баргузин. Это одно из самых старых сел в регионе, которое раньше имело статус города. Основанный казаками в 1648 году, Баргузин и по сей день стоит на берегах одноименной реки. Возвращение в гостевой дом. Ужин и отдых.Вы увидите:
Священные места эвенкийских шаманов Баргузинскую долину Красивые горные хребты с заснеженными вершинами Камни разных цветов и форм Сибирский Тибет Буддийские дацаны и ступы Дворец богини Янжимы Село БаргузинВы попробуете:
Узнать о богатой истории Баргузинской долины Сфотографировать водоплавающих птиц Походить по земле баргутов — родственного племени Чингисхана Почувствовать полное единение с природой Блюда бурятской кухни Помолиться богине Янжиме Сделать уникальные фотографии Ощутить смесь культур и времен
Максимиха - Улан-Удэ - Иволгинский дацан - Улан-Удэ
Сегодня вы покидаете Байкал и отправитесь к столице республики Бурятия, городу Улан-Удэ. Большую часть дорога проходит вдоль берега озера, и вы сможете любоваться прибрежными пейзажами.
Путь пойдет по лесам, мы пересечем реку Селенга (главный приток Байкала) и окажемся в Улан-Удэ. Обед в одном из ресторанов города. После обеда нас ждет небольшая экскурсия по городу. Вы проедетесь по историческому центру (город основан в 1666 году), увидите самую большую голову Ленина в мире и этнические скульптуры на мосту через Селенгу.
Так же сегодня вас ожидает посещение самого главного дацана в России - Иволгинского. На его территории находится более 10 храмов-дуганов, а самое главное - здесь находится нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.
По сути, Иволгинский дацан является религиозным центром всех буддистов России. Здесь вы сможете больше узнать о религии, пообщаться с настоящими ламами, приобрести благовония и амулеты. Ближе к вечеру возвращаемся в Улан-Удэ. Размещение в отеле в самом центре города. Ужин и отдых.Вы увидите:
Реку Селенга Столицу Бурятии Улан-Удэ Иволгинский дацан Нетленное тело ламы Итигэлова Религиозный центр всех буддистов России Вечерний Улан-УдэВы попробуете:
Пообщаться с настоящими ламами Приобрести благовония и амулеты Увидеть самую большую голову Ленина Увидеть нетленное тело ламы Итигэлова Полюбоваться этническими скульптурами на мосту через Селенгу Прокрутить молитвенные барабаны Получить астрологический прогноз
Улан-Удэ - село Тарбагатай - Улан-Удэ
Сегодня вам предстоит знакомство с еще одной уникальной культурой и религией – старообрядчеством. После завтрака мы отправимся в село Тарбагатай.
Именно в Сибири до сих пор сохранились целые сёла, несущие традиции и культуру русского старообрядчества. Большие семьи, этническая одежда, запрет на курение табака – все это сохранилось у Семейских, и сегодня вы увидите всю уникальность культуры старообрядцев.
Здесь вы ощутите на себе, что такое жизнь в Сибирской деревне. Вы узнаете каноны древлеправославия, увидите традиционную одежду, попробуете семейскую кухню и домашнюю самогоночку Все это - под звуки баяна и душевные песни и танцы. Вечером возвращение в отель и ужин.Вы увидите:
Села Сибирского старообрядчества Настоящуюб Сибирскую деревню Жизнь и быт семейских Традиционную одежду Игру на баянеВы попробуете:
Узнать каноны древнего православия Семейскую кухню Домашнюю самогонку Душевные песни и танцы
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт "Байкал"
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча в аэропорту Иркутска
- База отдыха «Чара», Малое море, 1 ночь, двухместные благоустроенные номера категории стандарт
- Отель «BaikalWood», о. Ольхон (п. Хужир), 2 ночи, двухместные благоустроенные номера категории стандарт
- Гостевой дом «Легенды Байкала», с. Максимиха, 2 ночи, двухместные номера в коттедже, 1 этаж – 2 номера с общим душем и туалетом, 2 этаж – 3 благоустроенных номера
- Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ, 2 ночи, номер категории «стандарт», двухместный благоустроенный
- Экскурсии и впечатления:
- Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута
- Аренда скоростного катера Yamaha FR или Yamaha PC и по маршруту МРС – остров Огой – Хужир и Хужир – Ушканьи Острова - Максимиха
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой (а/м УАЗ)
- Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace / Fiat Ducato / аналог) в этнопарк «Золотая Орда» (в том числе мастер-класс по лепке бууз, фольклорная программа)
- Экскурсия на остров Огой на катере Yamaha FR или Yamaha PC
- Экскурсия в центр шаманизма
- Экскурсия на Ушканьи острова на катере Yamaha FR или Yamaha PC
- Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) по Баргузинской долине на весь день
- Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) в Иволгинский дацан (в том числе входные билеты)
- Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) к староверам в с. Тарбагатай (фольклорная программа, посещение древлеправославной церкви)
- Рекреационные сборы за посещение Прибайкальского, Забайкальского нацпарков и Ушканьих островов
- Трехразовое питание по программе (с обеда в 1 день до завтрака в последний день)
- Трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиаперелёт
- Табачная и алкогольная продукция
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
- Трансферы, не включённые в программу
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