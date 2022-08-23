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Два берега Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Это путешествие для  тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала!  Всего неделя, чтобы переплыть самое глубокое озеро, побывать на его самом крупном острове, познакомиться с сибирской и бурятской кухней, посетить западный и восточный берега, увидеть быт местных народов, прочувствовать местную религию и многое другое.

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск не позднее 9:30 по местному времени.

 

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Сибирскую землю!

Иркутск - Усть-Ордынский - Сахюрта

Вас ожидает посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к самому центру Байкала, проливу Малое море. Сегодня вам предстоит преодолеть около 260 км мимо старых улусов и деревень, мимо стад коней и коров, неспешно переходящих дорогу.

А чтобы дорога не показалось утомительной, мы разбавим ее несколькими остановками.

Для начала наш гид научит вас бурханить, чтобы расположить к себе байкальских духов. Затем вас ожидает посещение этнографического центре «Золотая Орда» и знакомство с культурой бурятского народа. Вы услышите уникальное горловое пение, увидите национальные танцы, примите участие в исполнении бурятского танца-хоровода Ёхор, а так же попробуете слепить настоящую бурятскую буузу с 33 защипами на кулинарном мастер-классе.

Дальше, дорога пойдет по лесной и степной местности, и выведет нас к Байкалу. Наш путь лежит к базе отдыха Чара, расположенной в шаговой доступности от берега Малого Моря. После заселения в комфортабельные номера – прогулка до берега и знакомство с Байкалом.

Вы увидите:

Исторические земли бурятского народа Юрты и улусы Этнографический центр Отары баранов и диких коней Поселок Сахюрта Утесы над Байкалом

Вы попробуете:

Станцевать Ёхор Приготовить бурятские буузы Вкуснейшие блюда бурятской кухни Горловое пение

День 2
Путешествие по воде к острову Ольхон

Сахюрта - остров Огой - Ольхон - Хужир

Сегодня после завтрака начнется наша водная прогулка на быстроходном катере - вам предстоит пересечь Малое Море с западного берега Байкала до острова Ольхон.

Через 15 км вы совершите первую остановку, это будет Огой - крупнейший остров пролива Малое Море, вытянутый узкой дугой в окружении Байкала. Здесь никогда не жили люди, и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. В 2005 году на острове была установлена Буддийская ступа, символизирующая цель буддийского пути — полное Просветление.

Здесь Вы познакомитесь с основами учения буддизма и шаманизма и совершите ритуальный обход ступы.

Затем вы продолжите водный переход по Малому Морю и прибудете на самый крупный остров озера – Ольхон. По прибытию вас ожидает размещение в отеле и обед.

А во второй половине дня у вас будет свободное время в сопровождении вашего гида. Вы сможете прогуляться по Хужиру, по самому красивому на острове Сарайскому пляжу или просто отдохнуть в номере. Ближе к вечеру вы отправитесь на изучение культуры шаманизма, главной религии прибайкальских бурят. Встреча с помощником шамана будет проходить в юрте недалеко от Хужира. Этим вечером вы узнаете, кто такие белые и черные шаманы, дарханы, как проходит обряд инициации, на чем основывается вера, и получите ответы на многие другие вопросы.

После лекции, вы проводите солнце, у мыса Шаманка. Этот мыс - одна из девяти святынь Азии и считается домом главного Байкальского духа – Хан Хуутэ Баабая. Закаты там необыкновенны, а ночи, наполненные светом звезд – просто сказочны!

Вы увидите: 

Остров Ольхон Остров Огой Буддийскую ступу Просветления Сарайский пляж Скалу Шаманку поселок Хужир

Вы попробуете:

Искупаться в Байкале Познакомиться с буддизмом и шаманизмом Завязать хадак Совершить ритуальный обход ступы Прогуляться по пляжу Пообщаться с шаманом Проводить солнце у мыса Шаманка Насладиться звезной ночью на Байкале

День 3
Медитировать на вершине скалы

Хужир - Сагаан - Хушун - Хобой - Узуры - Шунте - Хужир

Этот день будет посвящен природе Ольхона. Вы отправитесь в автомобильную поездку на север острова, по красивейшим мысам и бухтам. Дорога будет проходить как по лесу, так и по песчаным пляжам и дюнам, где вы сможете прогуляться. Вас ожидает множество остановок на смотровых площадках. 

Таежные и степные пейзажи, песчаные дюны, скалистые берега - все эти ландшафты собраны на одном острове. В этом заключается его уникальность! Некоторые из мест напомнят вам Монголию, другие - Средиземноморье.

Вы побываете на таких мысах, как Сагаан-Хушун, Хобой, с которым связана красивая легенда о жадной Деве, которую Боги превратили в скалу; спустимся в знаменитую бухту Песочную и Узуры. Сделаете остановку на мысе Шунтэ, или, как его называют в народе, мыс Любви. Именно сюда, по местным преданиям, буряты приходят просить детей.

Обед будет проходить под открытым небом. Попробуете уху из байкальской рыбы и таежный чай с травами. К вечеру вернетесь в отель. А после ужина можно будет снова прогуляться к мысу Шаманка, чтобы увидеть, какие разные и неизменно завораживающие здесь закаты.

Вы увидите:

Мыс Шунте - мыс любви Закат над Шаманкой Байкал с высоты птичьего полета Мыс Сагаан-Хушун Мыс Хобой и скалу Дева

Вы попробуете:

Уху из байкальской рыбы Таежный чай с травами Медитировать на вершине скалы Узнать легенды и истории Байкала Узнать о шаманизме Искупаться в Байкале на закате Увидеть восточный берег

День 4
Эндемичная природа озера

Ольхон - Ушканьи острова - Максимиха

Путешествие продолжается! Сегодня, после завтрака, вам предстоит покинуть священный Ольхон и отправиться к другому берегу Байкала.

Ваше передвижение будет проходить на скоростном катере, и это позволит открыть вам уникальные места – вы своими глазами увидите самое широкое и самое глубокое место Байкала. Вы пройдете вдоль скалистых берегов Ольхона, пересечете Байкал, и окажетесь в одном из самых уникальных и труднодоступных уголков озера – на Ушканьих островах.

Байкал – это не только сильное энергетическое место, это и уникальная природа. И именно на Ушканах, в хорошую погоду, вы сможете познакомиться с главным байкальским эндемиком – нерпой. Также здесь вы сможете увидеть самую большую популяцию муравьев.

На «тонком» Ушканьем острове устроен удобный подход и специальные сооружения, позволяющие наблюдать за нерпой, без опасения потревожить её. Нерпа очень пуглива! На островах нерпы образуют гигантские лежки, и в солнечный день можно увидеть десятки этих уникальных животных, греющихся на прибрежных камнях. На территории заповедника нет ни турбаз, ни ресторанов. Здесь вас будет ждать полевой обед.

После обеда вы отправитесь к Чивыркуйскому заливу - одному из самых красивых заливов Байкала. Песчаные бухты, водная гладь, а за ней возносятся величественные вершины Баргузинского хребта.

По прибытии в поселок Максимиха вас ждет размещение в гостевом доме и домашний ужин. А остаток вечера вы сможете провести, прогуливаясь по берегу Байкала – на этот раз восточному.

Вы увидите:

Эндемичную природу озера Уникальные места Байкала Скалистые берега Ольхона Ушканий архипелаг Лежбище байкальской нерпы Чивыркуйский залив Баргузинский хребет Самую большую популяцию муравьев

Вы попробуете:

Сфотографировать красивые места Пересечь Байкал на катере Напитаться энергией Байкала Сфотографировать нерпу Искупаться в Чивыркуйском заливе

День 5
Буддийские достопримечательности

Максимиха - Баргузинская долина - Сувосело Баргузин - Максимиха

Сегодня особенный день - день путешествия по Баргузинской долине! В этот день вам предстоит проехать почти 300 км по красивейшей долине. По ней течет извилистая река, её берега украшены песчаными барханами, склоны гор покрыты тайгой, над долиной возвышаются величественные пики, а под ними стоят буддийские дацаны и ступы.

Ваша поездка будет проходить на микроавтобусе. Вы побываете во дворце богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, детей и материнства. К этому месту стекаются паломники со всего мира, которые просят у богини величайший человеческий дар – материнство.

У подножья гор расположен старинный дацан. От него, по лесу, ведет тропинка к месту, где в 2006 году лама Дамба Аюшеев, после глубокой медитации, открыл облик богини. Многие привозят сюда детские игрушки, вяжут хадаки и приезжают для общения с ламами. После дворца Янжимы мы отправимся к скальникам Сувинская Саксония. И здесь, рядом с небольшой деревушкой Суво, раскинулись скальные замки. Вы подниметесь к скалам, откуда открывается волшебный вид на долину и Баргузинский хребет. На обед - блюда бурятской кухни в семейном кафе.

Еще одно уникальное место, которое вы посетите в этот день - село Баргузин. Это одно из самых старых сел в регионе, которое раньше имело статус города. Основанный казаками в 1648 году, Баргузин и по сей день стоит на берегах одноименной реки. Возвращение в гостевой дом. Ужин и отдых.

Вы увидите:

Священные места эвенкийских шаманов Баргузинскую долину Красивые горные хребты с заснеженными вершинами Камни разных цветов и форм Сибирский Тибет Буддийские дацаны и ступы Дворец богини Янжимы Село Баргузин

Вы попробуете:

Узнать о богатой истории Баргузинской долины Сфотографировать водоплавающих птиц Походить по земле баргутов — родственного племени Чингисхана Почувствовать полное единение с природой Блюда бурятской кухни Помолиться богине Янжиме Сделать уникальные фотографии Ощутить смесь культур и времен

День 6
Столица Бурятии Улан-Удэ

Максимиха - Улан-Удэ - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

Сегодня вы покидаете Байкал и отправитесь к столице республики Бурятия, городу Улан-Удэ. Большую часть дорога проходит вдоль берега озера, и вы сможете любоваться прибрежными пейзажами.

Путь пойдет по лесам, мы пересечем реку Селенга (главный приток Байкала) и окажемся в Улан-Удэ. Обед в одном из ресторанов города. После обеда нас ждет небольшая экскурсия по городу. Вы проедетесь по историческому центру (город основан в 1666 году), увидите самую большую голову Ленина в мире и этнические скульптуры на мосту через Селенгу.

Так же сегодня вас ожидает посещение самого главного дацана в России - Иволгинского. На его территории находится более 10 храмов-дуганов, а самое главное - здесь находится нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

По сути, Иволгинский дацан является религиозным центром всех буддистов России. Здесь вы сможете больше узнать о религии, пообщаться с настоящими ламами, приобрести благовония и амулеты. Ближе к вечеру возвращаемся в Улан-Удэ. Размещение в отеле в самом центре города. Ужин и отдых.

Вы увидите:

Реку Селенга Столицу Бурятии Улан-Удэ Иволгинский дацан Нетленное тело ламы Итигэлова Религиозный центр всех буддистов России Вечерний Улан-Удэ

Вы попробуете:

Пообщаться с настоящими ламами Приобрести благовония и амулеты Увидеть самую большую голову Ленина Увидеть нетленное тело ламы Итигэлова Полюбоваться этническими скульптурами на мосту через Селенгу Прокрутить молитвенные барабаны Получить астрологический прогноз

День 7
Сибирские старообрядчества

Улан-Удэ - село Тарбагатай - Улан-Удэ

Сегодня вам предстоит знакомство с еще одной уникальной культурой и религией – старообрядчеством. После завтрака мы отправимся в село Тарбагатай.

Именно в Сибири до сих пор сохранились целые сёла, несущие традиции и культуру русского старообрядчества. Большие семьи, этническая одежда, запрет на курение табака – все это сохранилось у Семейских, и сегодня вы увидите всю уникальность культуры старообрядцев.

Здесь вы ощутите на себе, что такое жизнь в Сибирской деревне. Вы узнаете каноны древлеправославия, увидите традиционную одежду, попробуете семейскую кухню и домашнюю самогоночку Все это - под звуки баяна и душевные песни и танцы. Вечером возвращение в отель и ужин.

Вы увидите:

Села Сибирского старообрядчества Настоящуюб Сибирскую деревню Жизнь и быт семейских Традиционную одежду Игру на баяне

Вы попробуете:

Узнать каноны древнего православия Семейскую кухню Домашнюю самогонку Душевные песни и танцы

День 8
Отъезд домой

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт "Байкал"

Стоимость

Включено в стоимость

  • Встреча в аэропорту Иркутска
  • База отдыха «Чара», Малое море, 1 ночь, двухместные благоустроенные номера категории стандарт
  • Отель «BaikalWood», о. Ольхон (п. Хужир), 2 ночи, двухместные благоустроенные номера категории стандарт
  • Гостевой дом «Легенды Байкала», с. Максимиха, 2 ночи, двухместные номера в коттедже, 1 этаж – 2 номера с общим душем и туалетом, 2 этаж – 3 благоустроенных номера
  • Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ, 2 ночи, номер категории «стандарт», двухместный благоустроенный
  • Экскурсии и впечатления:
  • Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута
  • Аренда скоростного катера Yamaha FR или Yamaha PC и по маршруту МРС – остров Огой – Хужир и Хужир – Ушканьи Острова - Максимиха
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой (а/м УАЗ)
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace / Fiat Ducato / аналог) в этнопарк «Золотая Орда» (в том числе мастер-класс по лепке бууз, фольклорная программа)
  • Экскурсия на остров Огой на катере Yamaha FR или Yamaha PC
  • Экскурсия в центр шаманизма
  • Экскурсия на Ушканьи острова на катере Yamaha FR или Yamaha PC
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) по Баргузинской долине на весь день
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) в Иволгинский дацан (в том числе входные билеты)
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) к староверам в с. Тарбагатай (фольклорная программа, посещение древлеправославной церкви)
  • Рекреационные сборы за посещение Прибайкальского, Забайкальского нацпарков и Ушканьих островов
  • Трехразовое питание по программе (с обеда в 1 день до завтрака в последний день)
  • Трансферы по программе.

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелёт
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
  • Трансферы, не включённые в программу

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