Байкал хит лето

Встреча в Иркутске в 8.00-8.30 в аэропорту у выхода в город внутри здания; в 9.00-9.30 на ж/д вокзале у выхода в город внутри здания, гид с табличкой «Байкал Хит».



После сбора группы отправляемся на завтрак.



Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску. Иркутск ‒ столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов...Церкви, особняки, старинные дома. У всего своя интересная история, подчас, печальная, героическая, захватывающая.



После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка. Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц. Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.



По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы».



В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.



После посещения Тальцов продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.



Затем ‒ посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка ‒ вот такие удивительные организмы живут в Байкале.



Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.



Обед во время экскурсии.



Возвращение в Иркутск и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно.

