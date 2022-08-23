Байкал хит лето
Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величие и многогранность. Увидите Листвянку с ее красивейшими пейзажами гор, покрытых лиственницами, КБЖД – инженерное чудо начала 20 века, Малое море – степные, завораживающие пейзажи, Ольхон – место силы с знаменитыми мысами Бурхан и Хобой!
Маршрут тура: Иркутск ‒ архитектурно-исторический музей «Тальцы» ‒ Листвянка ‒ Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) ‒ Малое море ‒ остров Ольхон (доп. плата) ‒ Иркутск
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Программа тура
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску. Иркутск ‒ столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов...Церкви, особняки, старинные дома. У всего своя интересная история, подчас, печальная, героическая, захватывающая.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка. Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц. Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы».
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения Тальцов продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
Затем ‒ посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка ‒ вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Возвращение в Иркутск.
Отъезд на побережье Малого Моря (микроавтобус, 250 км, 4-5 часов).
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Прибытие на базу отдыха, размещение (согласно забронированного варианта проживания).
Информационная встреча. Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря. По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга…во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о Священном озере. Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Ужин.
Свободное время.
В эти дни (4-5) Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря. А также (за доп.плату) можете покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Самые интересные и популярные экскурсии (за доп.плату, цены ориентировочные):
- Остров Ольхон (автомобильная экскурсия) до мыса Бурхан - 3500 рублей с человека, до мыса Хобой - 5000 рублей с человека.
- Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов), 3200 рублей с человека.
- Сарминское ущелье, 2800 рублей с человека.
- Сафари по Тажеранским степям, 3500 рублей с человека.
- По Тажеранам к Анге, 5000 рублей с человека.
Свободное время.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря. А также (за доп.плату) можете покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Трансфер в город Иркутск. Ориентировочное время выезда 12.00–14.00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне.
Окончание программы тура: ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00–20.30, место окончания тура: центр / ж/д вокзал / аэропорт.
Важно: Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т.к. возможна задержка.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Встреча с гидом с 08.00 до 08.30 в аэропорту (внутри здания аэропорта, около выхода в город, напротив выдачи багажа), с 09.00 до 09.30 на ж/д вокзале (внутри здания вокзала, около выхода в город, у подъезда «Пригородные кассы»), с табличкой «Байкал хит». Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00 – 20.30 (6й день). Время местное + 5 часов к московскому времени.
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возрастное ограничение: 5+
- Стоимость тура в период с 27.05. - 27.06. и с 07.09. - 26.09. составит: 55 000 руб/чел при одноместном размещении, 39 000 руб/чел при двухместном размещении, 39 000 руб/чел при трехместном размещении.
Включено в стоимость
- Проживание по программе: в Иркутске – гостиница (номер с удобствами); на Малом Море – база отдыха;
- Питание по программе;
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутску; экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкала; экскурсия по КБЖД (Кругобайкальская железная дорога); пешеходная экскурсия на Малом море;
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка.
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты до Иркутска и обратно;
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
- Питание, не указанное в программе тура;
- Размещение другого уровня;
- Индивидуальное обслуживание;
- Дополнительные экскурсии.
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