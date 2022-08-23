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Байкал хит зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Все, что нужно увидеть на Байкале зимой – лед, гроты, торосы, пузырьки, байкальское зеркало, закаты и рассветы, места силы – все это ждет вас в этом туре! Байкальский лед – это сказка, это волшебство, он восхитителен и удивительно красив в любую погоду с многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного…

Предлагаем вам экскурсионную программу на Байкале с размещением в Иркутске, Листвянке и на одной из баз побережья Малого моря. Вы посетите самые популярные места Байкала - Листвянку с ее красивейшими пейзажами гор, покрытых лиственницами, КБЖД (поездка на хивусе) – инженерное чудо начала 20 века, Малое море – степные, завораживающие пейзажи, Ольхон – место силы с знаменитыми мысами Бурхан и Хобой!

Маршрут тура: Иркутск ‒ арх.-этн. муз. «Тальцы» ‒ Листвянка ‒ Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) на хивусе ‒ Малое море ‒ о. Ольхон (доп. плата) ‒ Иркутск.

Программа тура

День 1
Встреча в Иркутске в 8.00-8.30 в аэропорту у выхода в город внутри здания; в 9.00-9.30 на ж/д вокзале у выхода в город внутри здания, гид с табличкой «Байкал Хит».

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску. Иркутск ‒ столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов...Церкви, особняки, старинные дома. У всего своя интересная история, подчас, печальная, героическая, захватывающая.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка. Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц. Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути экскурсия в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.

Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!

Остановка на смотровой площадке у Шаман-камня. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея. Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка.

Обед во время экскурсии.

День 2
Завтрак в гостинице.

Очень насыщенный, интересный и полный впечатлений день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). И не просто экскурсия – поездка на Хивусе (катере на воздушной подушке) прямо по льду Байкала!

Почему лучше всего ездить именно на таком катере? Потому что на катере-амфибии «Хивус» можно получить самые яркие эмоции от передвижения по льду! Мало того, что это самый безопасный вид транспорта в ледовых условиях, что очень важно, он еще и мчится быстро и плавно, а вам остается только любоваться волшебными пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями, и все это в комфортных условиях!

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.
День 3
Завтрак в гостинице.

Отъезд на побережье Малого Моря (маршрутный микроавтобус, 250 км, 4-5 часов).

По дороге Вы увидите невероятные пейзажи Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Западный берег Байкала - считается землей Шаманов. Шаманизм - это религия основанная на вере в духов. Эта религия, которая чтит природу, в который нет храмов, а все знания передаются из уст в уста. Мы познакомим вас с местными традициями, расскажем легенды и предания.

По пути нам постоянно будут встречаться священные шаманские места. Остановимся в одном из них, здесь в 2012 году поставили стелу с орлом, он как бы парит над Тажеранской степью, защищая и оберегая Ольхонский район. Орел издревле был тотемной птицей многих народов, для Ольхона эта птица имеет особое значение, легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.

По прибытии на Малое Море - размещение на базе отдыха (благоустроенный номер – душ и туалет в номере).

Пешеходная экскурсия: Выход на прозрачный Байкальский Лёд!

Ужин.
День 4
4-5 дни. Свободное время, питание: завтрак и ужин.

В эти дни Вы можете погулять по застывшему озеру, любоваться прозрачным льдом, потрясающими рассветами и закатами, взять коньки и прокатиться по самому большому катку в мире.

За доп. плату в свободные дни предлагаем присоединиться к групповым авто экскурсиям (цены ориентировочные):

1. Панорамы и торосы Байкала, чай из самовара, поцелуй Байкала и коньки - 3000 руб/чел
2. Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала - 3500 руб/чел
3. Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой - 5000 руб/чел
4. Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала (февраль, март).
5. Байкальский космос (залив с пузырями) и ледовые просторы, Тризубец и Панорамы Малого моря - 2800 руб/чел (авто), 3500 руб/чел (хивус)
6. Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март) - 3500 руб/чел (авто), 4300 руб/чел (хивус)
7. Ледовая сказка Аи (бухта Ая, ледовые панорамы, торосы, петроглифы и Анга)
8. Мраморный карьер и ледовые просторы в Бугульдейке - 5000 руб/чел
9. Две святыни: остров Огой и наплески, мыс Бурхан – сакральное сердце Байкала - 5000 руб/чел
10. Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) - под запрос.

Вечером по желанию можно посетить СПА по-сибирски (доп. плата)! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники - удовольствие и польза в концентрированном виде!
День 5
Свободное время, питание: завтрак и ужин.

В эти дни Вы можете погулять по застывшему озеру, любоваться прозрачным льдом, потрясающими рассветами и закатами, взять коньки и прокатиться по самому большому катку в мире.

За доп. плату можно присоединиться к групповым экскурсиям.
День 6
Завтрак на базе. Свободное время до 12-14 часов.

Трансфер в город Иркутск (на маршрутном микроавтобусе).

Размещение в гостинице.

Свободное время в Иркутске.

Вы сможете посетить Набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне церквей на закате, посетить ледовый городок.
День 7
Завтрак.

Окончание программы (расчетный час в гостинице 12.00).

Трансфер в аэропорт /на ж/д вокзал к рейсам/поездам.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
62 062 ₽
Двухместное размещение
43 500 ₽
Трёхместное размещение
43 500 ₽
  • Место встречи: Встреча с гидом с 08.00 до 08.30 в аэропорту (внутри здания аэропорта, около выхода в город), с 09.00 до 09.30 на ж/д вокзале (внутри здания вокзала, около выхода в город), с табличкой «Байкал хит».
  • Трансфер в а/п или на ж/д вокзал Иркутска в последний день тура по согласованию с туристами. Но расчетный час в гостинице – 12 часов.
  • Время местное + 5 часов к московскому времени.
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус/хивус 
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, обед; 2 день: завтрак; 3-5 дни: завтрак, ужин; 6-7 дни: завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
  • При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 2+
  • Размещение: В Листвянке гостиница/база отдыха Бриз, Гавань, Усадьба Демидова или аналогичная. На Малом море база отдыха Мир Байкала, Ветер Странствий, Ольтрек, Данко, Уюга, Байкал люкс, Панорама, Эльдорадо или аналогичная. В Иркутске гостиница Матрешка, Грин, БизнесХолл или аналогичная.

Включено в стоимость

  • Проживание по программе (номера с удобствами): Иркутск – гостиница; Листвянка - гостиница/база отдыха; Малое море – база отдыха;
  • Питание по программе;
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутску; экскурсия в Тальцы и в Листвянку; экскурсия на хивусе по КБЖД (Кругобайкальская железная дорога); пешеходная экскурсия на Малом море - Лед Байкала;
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», КБЖД (на хивусе)
  • Сбор Прибайкальского национального парка.

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты до Иркутска и обратно;
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
  • Питание, не указанное в программе тура;
  • Размещение другого уровня;
  • Индивидуальное обслуживание;
  • Дополнительные экскурсии.

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