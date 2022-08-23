Байкал хит зима

Завтрак в гостинице.



Очень насыщенный, интересный и полный впечатлений день.



Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). И не просто экскурсия – поездка на Хивусе (катере на воздушной подушке) прямо по льду Байкала!



Почему лучше всего ездить именно на таком катере? Потому что на катере-амфибии «Хивус» можно получить самые яркие эмоции от передвижения по льду! Мало того, что это самый безопасный вид транспорта в ледовых условиях, что очень важно, он еще и мчится быстро и плавно, а вам остается только любоваться волшебными пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями, и все это в комфортных условиях!



Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.



По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.



Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.

