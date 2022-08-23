Байкал и предгорье Саян

Хотите отдохнуть среди гор и озёр? Насладиться прекрасными горными пейзажами и синей гладью глубочайшего озера в мире? В таком случае мы приглашаем вас провести незабываемые дни у Байкала и предгорья Саян!



Также вы попадёте на самый большой остров Байкала - Ольхон, который славится своей неиссякаемой энергетикой, и в посёлок Аршан, который не зря называют Сибирской Швейцарией!



Маршрут тура: Иркутск – Малое море – остров Ольхон – Аршан – Иркутск