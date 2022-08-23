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Байкал и предгорье Саян

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Хотите отдохнуть среди гор и озёр? Насладиться прекрасными горными пейзажами и синей гладью глубочайшего озера в мире? В таком случае мы приглашаем вас провести незабываемые дни у Байкала и предгорья Саян!

Также вы попадёте на самый большой остров Байкала - Ольхон, который славится своей неиссякаемой энергетикой, и в посёлок Аршан, который не зря называют Сибирской Швейцарией!

Маршрут тура: Иркутск – Малое море – остров Ольхон – Аршан – Иркутск

Программа тура

День 1
Прибытие в Иркутск. Сбор группы с 08.00 до 08.30 в аэропорту (внутри здания, напротив выдачи багажа), с 9.00 до 9.30 на ж/д вокзале (внутри здания, около выхода в город, в первом подъезде (пригородные кассы), с табличкой «Байкал и предгорье Саян».

Отправление на Байкал, в центральную часть - на Малое море.

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Орел – тотемная птица местного бурятского народа, эжин
острова Ольхон.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Помните слова знаменитой песни: «Славное море, Священный Байкал…»

По прибытии на Малое море - размещение и обед на базе отдыха.

После того небольшого отдыха мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Желающие могут взять коньки (необходимо сообщить свой размер заранее для резервации).

Одна из особенностей Байкала – потрясающее небо, в котором играют разнообразные оттенки и цвета в течение всего дня, а сейчас, ближе к вечеру, небо становится волшебным и немного загадочным!

Во время прогулки, можно разглядывать лёд под ногами: чистый, прозрачный, с удивительными рисунками из трещин, разнообразное дно озера, над Вами - живописное небо, вокруг - гористые сказочные берега.

После прогулки возвращение и ужин.
День 2
Остров Ольхон и застывшие волны Байкала.

Завтрак на базе отдыха.

Автомобильная экскурсия на остров Ольхон до скалы Шаманка.

Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.

Наш путь пройдет по льду Байкала. Мы обязательно посмотрим по дороге наплески и сокуи (что это? – узнаете на экскурсии), пробурим лунку и измерим толщину льда, попробуем байкальскую воду и сделаем сотни классных фотографий.

Вечером по желанию (доп. плата) можно посетить СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными байкальскими чаями, и Сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники — удовольствие и польза в концентрированном виде!
День 3
Завтрак. Свободное время.

Дополнительно (доп. плата) можно заказать насыщенную и вкусную автоэкскурсию Панорамы Байкала и бухта Змеиная.

Едем на Большой Байкал - смотреть торосы и гладкий зеркальный лед. Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля. Потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего прозрачного, они восхищают, глядя на них понимаешь с какая мощь и сила в Байкале.

Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.

Обед.

Трансфер в Иркутск и заселение в отель.
День 4
Сибирская Швейцария – Аршан.

После завтрака и выселения из отеля отъезд в поселок Аршан (230 км), расположенный на территории Республики Бурятия.

Аршан - это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год. Аршан - это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами. В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и порхающими разноцветными бабочками. Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом - цветет багульник, а зимой много-много снега…

Курорт "Аршан" - горноклиматический. Высокое стояние солнца в горах увеличивает ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.

По прибытии размещение в отеле и обед – бурятская национальная кухня.

Пешеходная Экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как «барабан», составляет 27 км. В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-километровой тропинке вдоль Кынгарги. Экскурсия проходит до первого водопада.

Зимой русло реки замерзает, но внутри бушует река. Придя на водопад, вы издалека услышите шум реки и вскоре увидите, скованную льдом Кынгаргу. Под прозрачным покрывалом она продолжает нести свои кристальные воды в долину.

Далее вас ждет посещение «Хойморского» дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев. Дацан расположился в кедровой роще на фоне заснеженных гор. Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.

После экскурсии свободное время для ужина (самостоятельно) и посещения бурято-монгольского рынка.

Ночь в п. Аршан.
День 5
Завтрак. Свободное время.

За доп. плату возможна утренняя экскурсия на горячие источники в п. Жемчуг (не забудьте взять с собой купальник, стоимость экскурсии от 1000 руб/чел).

Выезд в Иркутск. Наш обратный путь проходит по живописному Култукскому тракту, с которого открывается завораживающий панорамный вид на южную часть Байкала.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18 часов. Окончание программы: автовокзал/центральный рынок.

Дополнительно возможно заказать: трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал, доп. ночь в Иркутске.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
47 520 ₽
Двухместное размещение
38 400 ₽
Взрослый на доп.месте
38 400 ₽
Трёхместное размещение
38 400 ₽
  • Место встречи группы в аэропорту с 08.00 до 08.30 (внутри здания аэропорта, около выхода в город), с 9.00 до 9.30 на ж/д вокзале, внутри здания вокзала, около выхода в город, в перовом подъезде (пригородные кассы), с табличкой «Байкал и Предгорье Саян».
  • Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 20.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 18.00.
  • Время местное + 5 часов к московскому времени.
  • Транспорт: автобус/микроавтобус.
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3-4 дни – завтрак, обед; 5 день – завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки. 
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Возраст: 5+
  • Гостиницы: На Малом море база отдыха: Мир Байкала, Ветер Странствий, Эльдорадо, Байкал Люкс, Радуга, Панорама или аналогичная. В Иркутске гостиница: Яковлев, Матрешка, Грин, 130 Отель или аналогичная. На Аршане турбаза или частная усадьба: Иркут, Гармония, Хрустальный ручей или аналогичная.

Включено в стоимость

  • Проживание и питание по программе;
  • Трансферы по программе.
  • Экскурсии и входные билеты.
  • Пешеходная экскурсия Лёд Байкала (Малое море).
  • Автомобильная экскурсия по острову Ольхон.
  • Пешеходная экскурсия пос. Аршан.
  • Водопады, дацан;
  • Сбор нац. парка
  • Услуги гидов по маршруту.

Оплачивается отдельно

  • Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
  • Размещение в номерах другой категории.
  • Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет. 
  • Дополнительные экскурсии.
  • Банный чан

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