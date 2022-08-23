Байкал и предгорье Саян
Также вы попадёте на самый большой остров Байкала - Ольхон, который славится своей неиссякаемой энергетикой, и в посёлок Аршан, который не зря называют Сибирской Швейцарией!
Маршрут тура: Иркутск – Малое море – остров Ольхон – Аршан – Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
-
Прибытие в Иркутск. Сбор группы с 08.00 до 08.30 в аэропорту (внутри здания, напротив выдачи багажа), с 9.00 до 9.30 на ж/д вокзале (внутри здания, около выхода в город, в первом подъезде (пригородные кассы), с табличкой «Байкал и предгорье Саян».
- Отправление на Байкал, в центральную часть - на Малое море.
- По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Орел – тотемная птица местного бурятского народа, эжин
острова Ольхон.
- Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Помните слова знаменитой песни: «Славное море, Священный Байкал…»
- По прибытии на Малое море - размещение и обед на базе отдыха.
- После того небольшого отдыха мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Желающие могут взять коньки (необходимо сообщить свой размер заранее для резервации).
- Одна из особенностей Байкала – потрясающее небо, в котором играют разнообразные оттенки и цвета в течение всего дня, а сейчас, ближе к вечеру, небо становится волшебным и немного загадочным!
- Во время прогулки, можно разглядывать лёд под ногами: чистый, прозрачный, с удивительными рисунками из трещин, разнообразное дно озера, над Вами - живописное небо, вокруг - гористые сказочные берега.
После прогулки возвращение и ужин.
-
Остров Ольхон и застывшие волны Байкала.
- Завтрак на базе отдыха.
- Автомобильная экскурсия на остров Ольхон до скалы Шаманка.
Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.
- Наш путь пройдет по льду Байкала. Мы обязательно посмотрим по дороге наплески и сокуи (что это? – узнаете на экскурсии), пробурим лунку и измерим толщину льда, попробуем байкальскую воду и сделаем сотни классных фотографий.
- Вечером по желанию (доп. плата) можно посетить СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными байкальскими чаями, и Сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники — удовольствие и польза в концентрированном виде!
-
Завтрак. Свободное время.
Дополнительно (доп. плата) можно заказать насыщенную и вкусную автоэкскурсию Панорамы Байкала и бухта Змеиная.
- Едем на Большой Байкал - смотреть торосы и гладкий зеркальный лед. Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля. Потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего прозрачного, они восхищают, глядя на них понимаешь с какая мощь и сила в Байкале.
- Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
- Обед.
- Трансфер в Иркутск и заселение в отель.
- Сибирская Швейцария – Аршан.
- После завтрака и выселения из отеля отъезд в поселок Аршан (230 км), расположенный на территории Республики Бурятия.
Аршан - это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год. Аршан - это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами. В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и порхающими разноцветными бабочками. Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым цветом - цветет багульник, а зимой много-много снега…
- Курорт "Аршан" - горноклиматический. Высокое стояние солнца в горах увеличивает ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
- По прибытии размещение в отеле и обед – бурятская национальная кухня.
- Пешеходная Экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как «барабан», составляет 27 км. В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-километровой тропинке вдоль Кынгарги. Экскурсия проходит до первого водопада.
Зимой русло реки замерзает, но внутри бушует река. Придя на водопад, вы издалека услышите шум реки и вскоре увидите, скованную льдом Кынгаргу. Под прозрачным покрывалом она продолжает нести свои кристальные воды в долину.
- Далее вас ждет посещение «Хойморского» дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев. Дацан расположился в кедровой роще на фоне заснеженных гор. Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.
- После экскурсии свободное время для ужина (самостоятельно) и посещения бурято-монгольского рынка.
- Ночь в п. Аршан.
-
Завтрак. Свободное время.
- За доп. плату возможна утренняя экскурсия на горячие источники в п. Жемчуг (не забудьте взять с собой купальник, стоимость экскурсии от 1000 руб/чел).
- Выезд в Иркутск. Наш обратный путь проходит по живописному Култукскому тракту, с которого открывается завораживающий панорамный вид на южную часть Байкала.
- Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18 часов. Окончание программы: автовокзал/центральный рынок.
Дополнительно возможно заказать: трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал, доп. ночь в Иркутске.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи группы в аэропорту с 08.00 до 08.30 (внутри здания аэропорта, около выхода в город), с 9.00 до 9.30 на ж/д вокзале, внутри здания вокзала, около выхода в город, в перовом подъезде (пригородные кассы), с табличкой «Байкал и Предгорье Саян».
-
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 20.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 18.00.
- Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3-4 дни – завтрак, обед; 5 день – завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Возраст: 5+
- Гостиницы: На Малом море база отдыха: Мир Байкала, Ветер Странствий, Эльдорадо, Байкал Люкс, Радуга, Панорама или аналогичная. В Иркутске гостиница: Яковлев, Матрешка, Грин, 130 Отель или аналогичная. На Аршане турбаза или частная усадьба: Иркут, Гармония, Хрустальный ручей или аналогичная.
Включено в стоимость
-
Проживание и питание по программе;
-
Трансферы по программе.
-
Экскурсии и входные билеты.
-
Пешеходная экскурсия Лёд Байкала (Малое море).
-
Автомобильная экскурсия по острову Ольхон.
-
Пешеходная экскурсия пос. Аршан.
-
Водопады, дацан;
-
Сбор нац. парка
-
Услуги гидов по маршруту.
Оплачивается отдельно
-
Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
-
Размещение в номерах другой категории.
-
Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет.
-
Дополнительные экскурсии.
- Банный чан
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽