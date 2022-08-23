Байкальское золото
Осенняя пора - самый живописный, и самый непродолжительный период – всего пара недель приятной теплоты бабьего лета, пряных ароматов в воздухе и свежести байкальского бриза. Добавьте к этому буйство золотых красок, невероятные сочетания цветов закатов и рассветов и раскрашенную отражениями водную гладь Байкала – визуал в вас будет ликовать!
А благодаря нашему фотографу, который научит вас запечатлевать виды вокруг, это путешествие останется не только у вас в памяти, но и на вашей флешке.
В аэропорту Вас встретит наш гид, и здесь начинается Ваше путешествие!
Вас ждет:
Программа тура
После сытного завтрака сибирской кухни в местном ресторане вы отправитесь в путь. Дорога на Аршан будет пролегать сначала по серпантину в окружении густого леса, мимо самой южной точки Байкала, а затем через живописные степи, на фоне которых раскинулись Восточные Саяны с заснеженными вершинами. На каждом повороте вас ждут невероятные пейзажи, ради которых стоит остановить машину и сделать пару кадров.
По прибытию в Аршан вас будет ждать обед национальной кухни в одном из местных кафе – бурятские позы, гигантские чебуреки и традиционный чай с молоком.
Остаток дня будет посвящен прогулкам по поселку, и, возможно, вы даже успеете дойти до водопадов. А вечером мы отправимся к Хойморскому дацану «Бодхидхарма» ловить закатные лучи.Вы увидите:
святые места буддистов Восточные саяны дорогу на АршанВы попробуете:
Блюда сибирской кухни воду из целебных источников бурятские традиции и обычаи самый большой чебурек
Аршан - КБЖД - Листвянка
Кто рано встает, тот … получает шикарные снимки! После раннего завтрака надежный УАЗ с опытным водителем отвезут вас по труднопроходимым дорогам на Койморские озера! Это мно-жество красивейших озер с отражением гор и завораживающим туманом! После съемки, захватив с собой ланч-боксы на обед, мы отправимся в сторону поселка Култук на самом берегу величественного озера, в окружении гор.
Здесь уже будет ждать скоростной катер, который доставит нас на знаменитую Кругобайкальскую Железную дорогу! Легендарные тоннели, сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и деревянные строения начала века - все это в сочетании с природой Байкала представляет собой уникальную фотозону!
Затем Вы отправитесь в туристический поселок Листвянка. В завершение насыщенного дня – размещение в уютной «Усадьбе Демидова», свободное время, отдых.Вы увидите:
Койморские озера Прозрачную воду Байкала самую южную точку Байкала Кругобайкальскую железную дорогу Старинные мосты и тоннели заснеженные вершины Восточных Саян посёлок ЛиствянкаВы попробуете:
Байкальскую рыбку поймать рассветные лучи
Листвянка-Большие Коты-Листвянка
В этот день Вас вновь ожидает водное путешествие - вдоль западного берега Байкала мы отправимся в живописную бухту Сенная. Здесь мы совершим несложное восхождение на мыс Скрипер, с которого открываются просто невероятные виды.
В этих живописных местах мы с вами устроим пикник, и продолжим прогулки по берегу и по тайге.
До самого вечера мы будем наслаждаться местными красотами, фотографировать и фотографироваться, а затем мы вернемся в Листвянку и будем делиться впечатлениями от насыщенного дня.Вы увидите:
осеннюю тайгу изнутри Большие Коты Мыс Скрипер Панорамный вид на БайкалВыпопробуете:
Пикник на берегу Байкала Байкальскую воду
Листвянка-Малое море-Огой-Хужир
В этот день Ваш путь пройдет по Байкальскому тракту, через Иркутск, прямо по направлению к Большому Байкалу. Мы проедем мимо Тажеранских степей, по дороге пообедаем в местном кафе, и во второй половине дня прибудем к Малому Морю. Здесь нас уже будет ждать катер, на котором мы отправимся на остров Огой.
Сам остров небольшой, здесь никогда не жили люди и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. Чуть больше десяти лет назад здесь была установлена Ступа Просветления, которая символизирует цель буддийского пути – узнавание собственного ума, просветление.
Именно в этом магическом месте мы поймаем в объектив потрясающий закат, а потом отправимся на катере на остров Ольхон.Вы увидите:
Бескрайние Тажеранские степи Острова Малого Моря Буддистскую ступу Просветления Скалу ШаманкуВы попробуете:
Побурханить загадать желание у буддистской ступы поймать закатные лучи на острове Огой
Хужир-Узуры
После завтрака Вы сможете насладиться прогулками по Хужиру, посетить визитную карточку Ольхона мыс Бурхан. По легенде в пещере этого мыса живет сам дух о.Ольхона.
Затем мы отправимся на УАЗах на север острова. Этот маршрут позволяет увидеть все при-родное многообразие острова: Сначала дорога пройдет через небольшой лес, затем вы будете наблюдать холмы и степи, далее вас ожидает переезд через урочище Песчаное. Бухта оправдывает свое название, вашему взору предстанут настоящие дюны!
К вечеру мы прибудем в местность Узуры, где проживает только одна семья. Именно здесь нас и приютят на ночлег, накормив сытным домашним ужином.Вы увидите:
самый северный населенный пункт Ольхона скалы и мысы дикое звездное небоВы попробуете:
сделать фото чаек и бакланов надышаться свежим воздухом
Весь наш сегодняшний день будет посвящен острову Ольхон.
Для начала мы посетим самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное. Именно здесь можно почувствовать себя как на краю острова, так и на краю Земли.
А затем мы отправимся обратно в Хужир, останавливаясь по пути для фотопауз, и, конечно, же для пикника.
По прибытию в Хужир и после заселения на турбазу вам будет предложен ужин. А поздним вечером мы, как обычно, отправимся ловить невероятные закаты.Вы увидите:
Северную оконечность острова Ольхон Мыс Саган-Хушун Мыс Хобой Сибирскую тайгу Разнообразие ландшафтов ОльхонаВы попробуете:
Пересчитать всех нерп на мысе Хобой Искупаться в Байкале Прогуляться по теплому песку Уху из байкальской рыбы
Ольхон-Тажераны-Иркутск
Вот и наступил день прощания с Байкалом! После фото прощального рассвета, нас ожидает завтрак и посадкана джипы, на которых мы вернемся на большую землю и отправимся в тур по Тажеранским степям.
Сама по себе данная степная местность уникальна: здесь на каждом квадратном километре установлено наличие около 150 различных минералов; кроме того, по пути вы встретите большое количество соленых озер! А еще здесь находятся самые известные на Байкале пещеры.
Бескрайнее небо, степные просторы и панорамные виды Байкала из бухт (где мы обязательно будем останавливаться) захватывают дух! Во второй половине дня мы вернемся в Иркутск. После размещение в гостинице, у вас будет время прогуляться по центру города.Вы увидите:
юг острова Ольхон Тажеранские степи Соленые озера Долину каменных духовВы попробуете:
экстремальный маршрут на экспедиционных джипах подняться на гору Тан-Хан
Сегодня после завтрака наш водитель доставит вас в аэропорт.
Счастливого пути!
Стоимость
Включено в стоимость
- услуги профессионального гида-фотографа
- фрахт скоростного катера на маршрут Култук – Листвянка
- фрахт катера на маршрут МРС - остров Огой – остров Ольхон
- автомобильная экскурсия по Тажеранским степям
- размещение на турбазах в 2-х местных номерах с удобствами на этаже (Аршан, Листвянка, Хужир)
- размещение в гостевом доме в местности Узуры
- питание согласно программе
- трансферы по программе
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Иркутска и обратно
- табачная и алкогольная продукция
- сувенирная продукция
- дополнительные услуги
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