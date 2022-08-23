Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Байкальское золото

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Осенняя пора - самый живописный, и самый непродолжительный период – всего пара недель приятной теплоты бабьего лета, пряных ароматов в воздухе и свежести байкальского бриза. Добавьте к этому буйство золотых красок, невероятные сочетания цветов закатов и рассветов и раскрашенную отражениями водную гладь Байкала – визуал в вас будет ликовать! 

А благодаря нашему фотографу, который научит вас запечатлевать виды вокруг, это путешествие останется не только у вас в памяти, но и на вашей флешке.

В аэропорту Вас встретит наш гид, и здесь начинается Ваше путешествие! 

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

После сытного завтрака сибирской кухни в местном ресторане вы отправитесь в путь. Дорога на Аршан будет пролегать сначала по серпантину в окружении густого леса, мимо самой южной точки Байкала, а затем через живописные степи, на фоне которых раскинулись Восточные Саяны с заснеженными вершинами. На каждом повороте вас ждут невероятные пейзажи, ради которых стоит остановить машину и сделать пару кадров.

По прибытию в Аршан вас будет ждать обед национальной кухни в одном из местных кафе – бурятские позы, гигантские чебуреки и традиционный чай с молоком.

Остаток дня будет посвящен прогулкам по поселку, и, возможно, вы даже успеете дойти до водопадов. А вечером мы отправимся к Хойморскому дацану «Бодхидхарма» ловить закатные лучи.

Вы увидите:

святые места буддистов Восточные саяны дорогу на Аршан

Вы попробуете:

Блюда сибирской кухни воду из целебных источников бурятские традиции и обычаи самый большой чебурек

День 2
Кругобайкальская Железная дорога

Аршан - КБЖД - Листвянка

Кто рано встает, тот … получает шикарные снимки! После раннего завтрака надежный УАЗ с опытным водителем отвезут вас по труднопроходимым дорогам на Койморские озера! Это мно-жество красивейших озер с отражением гор и завораживающим туманом! После съемки, захватив с собой ланч-боксы на обед, мы отправимся в сторону поселка Култук на самом берегу величественного озера, в окружении гор.

Здесь уже будет ждать скоростной катер, который доставит нас на знаменитую Кругобайкальскую Железную дорогу! Легендарные тоннели, сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и деревянные строения начала века - все это в сочетании с природой Байкала представляет собой уникальную фотозону!

Затем Вы отправитесь в туристический поселок Листвянка. В завершение насыщенного дня – размещение в уютной «Усадьбе Демидова», свободное время, отдых.

Вы увидите:

Койморские озера Прозрачную воду Байкала самую южную точку Байкала Кругобайкальскую железную дорогу Старинные мосты и тоннели заснеженные вершины Восточных Саян посёлок Листвянка

Вы попробуете:

Байкальскую рыбку поймать рассветные лучи

День 3
Вдоль западного берега Байкала

Листвянка-Большие Коты-Листвянка

В этот день Вас вновь ожидает водное путешествие - вдоль западного берега Байкала мы отправимся в живописную бухту Сенная. Здесь мы совершим несложное восхождение на мыс Скрипер, с которого открываются просто невероятные виды.

В этих живописных местах мы с вами устроим пикник, и продолжим прогулки по берегу и по тайге.

До самого вечера мы будем наслаждаться местными красотами, фотографировать и фотографироваться, а затем мы вернемся в Листвянку и будем делиться впечатлениями от насыщенного дня.

Вы увидите:

осеннюю тайгу изнутри Большие Коты Мыс Скрипер Панорамный вид на Байкал

Выпопробуете:

Пикник на берегу Байкала Байкальскую воду

День 4
Байкальский тракт

Листвянка-Малое море-Огой-Хужир

В этот день Ваш путь пройдет по Байкальскому тракту, через Иркутск, прямо по направлению к Большому Байкалу. Мы проедем мимо Тажеранских степей, по дороге пообедаем в местном кафе, и во второй половине дня прибудем к Малому Морю. Здесь нас уже будет ждать катер, на котором мы отправимся на остров Огой.

Сам остров небольшой, здесь никогда не жили люди и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. Чуть больше десяти лет назад здесь была установлена Ступа Просветления, которая символизирует цель буддийского пути – узнавание собственного ума, просветление.

Именно в этом магическом месте мы поймаем в объектив потрясающий закат, а потом отправимся на катере на остров Ольхон.

Вы увидите:

Бескрайние Тажеранские степи Острова Малого Моря Буддистскую ступу Просветления Скалу Шаманку

Вы попробуете:

Побурханить загадать желание у буддистской ступы поймать закатные лучи на острове Огой

День 5
Самый северный  Ольхон

Хужир-Узуры

После завтрака Вы сможете насладиться прогулками по Хужиру, посетить визитную карточку Ольхона мыс Бурхан. По легенде в пещере этого мыса живет сам дух о.Ольхона.

Затем мы отправимся на УАЗах на север острова. Этот маршрут позволяет увидеть все при-родное многообразие острова: Сначала дорога пройдет через небольшой лес, затем вы будете наблюдать холмы и степи, далее вас ожидает переезд через урочище Песчаное. Бухта оправдывает свое название, вашему взору предстанут настоящие дюны!

К вечеру мы прибудем в местность Узуры, где проживает только одна семья. Именно здесь нас и приютят на ночлег, накормив сытным домашним ужином.

Вы увидите:

самый северный населенный пункт Ольхона скалы и мысы дикое звездное небо

Вы попробуете:

сделать фото чаек и бакланов надышаться свежим воздухом

День 6
Остров Ольхон

Весь наш сегодняшний день будет посвящен острову Ольхон.

Для начала мы посетим самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное. Именно здесь можно почувствовать себя как на краю острова, так и на краю Земли.

А затем мы отправимся обратно в Хужир, останавливаясь по пути для фотопауз, и, конечно, же для пикника.

По прибытию в Хужир и после заселения на турбазу вам будет предложен ужин. А поздним вечером мы, как обычно, отправимся ловить невероятные закаты.

Вы увидите:

Северную оконечность острова Ольхон Мыс Саган-Хушун Мыс Хобой Сибирскую тайгу Разнообразие ландшафтов Ольхона

Вы попробуете:

Пересчитать всех нерп на мысе Хобой Искупаться в Байкале Прогуляться по теплому песку Уху из байкальской рыбы

День 7
Экстремальный маршрут

Ольхон-Тажераны-Иркутск

Вот и наступил день прощания с Байкалом! После фото прощального рассвета, нас ожидает завтрак и посадкана джипы, на которых мы вернемся на большую землю и отправимся в тур по Тажеранским степям.

Сама по себе данная степная местность уникальна: здесь на каждом квадратном километре установлено наличие около 150 различных минералов; кроме того, по пути вы встретите большое количество соленых озер! А еще здесь находятся самые известные на Байкале пещеры.

Бескрайнее небо, степные просторы и панорамные виды Байкала из бухт (где мы обязательно будем останавливаться) захватывают дух! Во второй половине дня мы вернемся в Иркутск. После размещение в гостинице, у вас будет время прогуляться по центру города.

Вы увидите:

юг острова Ольхон Тажеранские степи Соленые озера Долину каменных духов

Вы попробуете:

экстремальный маршрут на экспедиционных джипах подняться на гору Тан-Хан

День 8
Отъезд домой

Сегодня после завтрака наш водитель доставит вас в аэропорт.

Счастливого пути!

Стоимость

Включено в стоимость

  • услуги профессионального гида-фотографа
  • фрахт скоростного катера на маршрут Култук – Листвянка
  • фрахт катера на маршрут МРС - остров Огой – остров Ольхон
  • автомобильная экскурсия по Тажеранским степям
  • размещение на турбазах в 2-х местных номерах с удобствами на этаже (Аршан, Листвянка, Хужир)
  • размещение в гостевом доме в местности Узуры
  • питание согласно программе
  • трансферы по программе

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты до Иркутска и обратно
  • табачная и алкогольная продукция
  • сувенирная продукция
  • дополнительные услуги

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Байкал 2023 г.

Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 43400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит зима

Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 18 февраля

7 дней 6 ночей

от 43500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальский лёд

Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 11 февраля

5 дней 4 ночи

от 46000 ₽

Байкал 2023 г.

Солнце за нас!

Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...

Ближайший заезд:

c 14 января по 20 января

7 дней 6 ночей

от 55400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Лёд

Весенне-зимний экскурсионный тур на лед Байкала. Насыщенная 5-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Увидим наплески, торосы, гладкий лед, пузыри, лед...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 59900 ₽

Байкал 2023 г.

Горячие источники и лед Байкала

С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Байкала

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Ближайший заезд:

c 05 марта по 11 марта

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовые сокровища Байкала

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 04 марта

7 дней 6 ночей

от 87000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽