Байкальское золото

Осенняя пора - самый живописный, и самый непродолжительный период – всего пара недель приятной теплоты бабьего лета, пряных ароматов в воздухе и свежести байкальского бриза. Добавьте к этому буйство золотых красок, невероятные сочетания цветов закатов и рассветов и раскрашенную отражениями водную гладь Байкала – визуал в вас будет ликовать!

А благодаря нашему фотографу, который научит вас запечатлевать виды вокруг, это путешествие останется не только у вас в памяти, но и на вашей флешке.

В аэропорту Вас встретит наш гид, и здесь начинается Ваше путешествие!