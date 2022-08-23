Байкальский звездопад
Данную программу мы разработали таким образом, что бы во время тура Вы только наслаждаться красотой и уникальностью Байкала. В стоимость тура входят все основные экскурсии, трехразовое питание (за исключением обеда в первый и последний дни), трансфер во время проведения тура, проживание в благоустроенном номере .
Вас ждет:
Программа тура
В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделенияю. В 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала. Встреча туристов раньше указанного времени невозможна.
Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и КОЛЧАКУ, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов) и многое другое.
Обед (не включен в стоимость).
Проезд в Листвянку, размещение в гостинице Байкалика. Свободное время.
Ужин.
Дополнительно во время экскурсии: посещение музея декабристов по желанию (стоимость - 250 руб.).
Завтрак.
Экскурсия ЛИСТВЯНКА – ворота Байкала.
В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, АКВАРИУМ с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, дендропарк, Шаман - камень.
На обед дегустация байкальской рыбы.
Экскурсия ТАЛЬЦЫ – сибирская деревня.
Поездка в архитектурно – этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков – первопроходцев.
Поднимемся к смотровой площадке на гору Камень Черского,откуда открывается замечательный вид на Байкал и вершины Хамар Дабана.Фотографируем закат над Байкалом.
Ужин.
Дополнительно во время экскурсии: прогулка на моторной лодке к Шаман – камню (200 руб.), подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (200 руб.).
Завтрак.
Отправление в республику Бурятия, размещение в пансионате Аршан home.
Обед.
Двухдневная автоэкскурсия: Аршан – минеральные источники, дацан и водопады.
В программе: минеральные источники Аршан республики Бурятия, буддистский дацан, подъем по ущелью водопаду, рынок сувениров из Монголии и лекарственных трав, купание в бассейнах горячих источников Жемчуг. По дороге много сказок, легенд и историй из жизни местного населения.
Дополнительно во время экскурсии: вход в бассейн (250 руб.)
Ужин.
Завтрак, обед, ужин.
Осенний период - время собирать грибы! Мы предлагаем прогулки по осеннему лесу и последующим приготовлением собранных лесных грибов!
Выезд из пансионата АРШАН home. Возвращение в гостиницу Байкалика.
Завтрак.
Экскурсия Кругобайкальская железная дорога (КБЖД).
В программе: отправление на круизном теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль тоннелей, мостов и других инженерных сооружений построенных вначале ХХв. Несколько остановок в знаковых местах КБЖД. Прогулка по берегу (по шпалам) 4,5км с прохождением 5 тоннелей от 10 до 530м., осмотр нескольких мостов и подпорных стенок.
Обед от капитана!
Посещение музея истории строительства КБЖД и порта Байкал.
Ужин.
Завтрак.
Выезд из гостиницы Байкалика, отправление на о.Ольхон.
Двухдневная экскурсия Малое море и остров Ольхон.
Едем в сопровождении гида на остров Ольхон с остановками в самых интересных местах Тажеранской степи.Паромная переправа на остров. Размещение в гостинице.
Экскурсия: Мыс Хобой.
В программе: увлекательная поездка на север острова к мысу Хобой, на настоящих русских внедорожниках УАЗ, по самым живописным местам Ольхона: песчаные дюны, отвесные скалы, удивительной красоты лес. Несколько остановок во время экскурсии: бухта Песчанка, скалы Три брата, Шунтэ, Хобой, местность Узуры. На обед – уха, сваренная на костре.
Ужин.
Завтрак.
Возвращаемся в Иркутск. Заедем в музей истории бурятского народа, где посетим несколько интересных экспозиций и, главное, побеседуем с настоящим шаманом.
Обед в дороге (не включен в стоимость).
Дополнительно во время экскурсии: небольшая личная консультация у шамана.
В 19.00 прибываем в Иркутск. Окончание тура.
По вашему желанию, вы можете продлить проживание на о.Ольхон на необходимое вам количество дней за доп. плату.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в благоустроенных номерах
- питание по программе (6 завтраков ,5 обедов ( в том числе дегустация) , 6 ужинов (в том числе ужин-пикник)
- обзорная экскурсия по городу Иркутску
- экскурсия Листвянка - ворота Байкала
- экскурсия Тальцы - сибирская деревня
- экскурсия Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
- экскурсия Аршан - минеральные источники, дацан и водопады
- экскурсия Малое море и остров Ольхон
- экскурсия на мыс Хобой
- музей бурятского народа
- билеты в музеи
- трансфер во время программы
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- посещение музея декабристов - 250 руб
- прогулка на моторной лодке к Шаман камню - 200 руб.
- подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике - 200 руб.
- вход в бассейн - 250 руб.
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