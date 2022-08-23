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Байкальский звездопад

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Данную программу мы разработали таким образом, что бы во время тура Вы только наслаждаться красотой и уникальностью Байкала. В стоимость тура входят все основные экскурсии, трехразовое питание (за исключением обеда в первый и последний дни), трансфер во время проведения тура, проживание в благоустроенном номере .

Программа тура

День 1
День заезда.&nbsp;Обзорная экскурсия по городу Иркутску.

В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделенияю. В 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала.  Встреча туристов раньше указанного времени невозможна. 

Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и КОЛЧАКУ, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов) и многое другое.

Обед (не включен в стоимость).

Проезд в Листвянку, размещение в гостинице Байкалика. Свободное время.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: посещение музея декабристов по желанию (стоимость - 250 руб.).

День 2
Экскурсия ЛИСТВЯНКА – ворота Байкала и ТАЛЬЦЫ – сибирская деревня.

Завтрак.

Экскурсия ЛИСТВЯНКА – ворота Байкала. 

В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, АКВАРИУМ с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, дендропарк, Шаман - камень.

На обед дегустация байкальской рыбы.

Экскурсия ТАЛЬЦЫ – сибирская деревня.

Поездка в архитектурно – этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков – первопроходцев.

Поднимемся  к смотровой площадке на гору Камень Черского,откуда открывается замечательный вид на Байкал и вершины Хамар Дабана.Фотографируем закат над Байкалом.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: прогулка на моторной лодке к Шаман – камню (200 руб.), подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (200 руб.).

День 3
Автоэкскурсия: Аршан &ndash; минеральные источники, дацан и водопады.&nbsp;

Завтрак.

Отправление в республику Бурятия, размещение в пансионате Аршан home.

Обед.

Двухдневная автоэкскурсия: Аршан – минеральные источники, дацан и водопады. 

В программе: минеральные источники Аршан республики Бурятия, буддистский дацан, подъем по ущелью водопаду, рынок сувениров из Монголии и лекарственных трав, купание в бассейнах горячих источников Жемчуг. По дороге много сказок, легенд и историй из жизни местного населения. 

Дополнительно во время экскурсии: вход в бассейн (250 руб.) 

Ужин.

День 4
Свободный день.

Завтрак, обед, ужин.

Осенний период - время собирать грибы! Мы предлагаем прогулки по осеннему лесу и последующим приготовлением собранных лесных грибов! 

Выезд из пансионата  АРШАН home. Возвращение в гостиницу Байкалика.

День 5
Экскурсия Кругобайкальская железная дорога (КБЖД).

Завтрак.

Экскурсия Кругобайкальская железная дорога (КБЖД).

В программе: отправление на круизном теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль тоннелей, мостов и других инженерных сооружений построенных вначале ХХв. Несколько остановок в знаковых местах КБЖД. Прогулка по берегу (по шпалам) 4,5км с прохождением 5 тоннелей от 10 до 530м., осмотр нескольких мостов и подпорных стенок.

Обед от капитана!

Посещение музея истории строительства КБЖД и порта Байкал.

Ужин.

День 6
Двухдневная экскурсия Малое море и остров Ольхон.

Завтрак.

Выезд из гостиницы Байкалика, отправление на о.Ольхон.

Двухдневная экскурсия Малое море и остров Ольхон.

Едем  в сопровождении гида на остров Ольхон с остановками в самых интересных местах Тажеранской степи.Паромная переправа на остров. Размещение в гостинице.

Экскурсия: Мыс Хобой.

В программе: увлекательная поездка на север острова к мысу Хобой, на настоящих русских внедорожниках УАЗ, по самым живописным местам Ольхона: песчаные дюны, отвесные скалы, удивительной красоты лес. Несколько остановок во время экскурсии: бухта Песчанка, скалы Три брата, Шунтэ, Хобой, местность Узуры. На обед – уха, сваренная на костре. 

Ужин.

День 7
Заключительный день.

Завтрак.

Возвращаемся в Иркутск. Заедем в музей истории бурятского народа, где посетим несколько интересных экспозиций и, главное, побеседуем с настоящим шаманом.

Обед в дороге (не включен в стоимость).

Дополнительно во время экскурсии: небольшая личная консультация у шамана.

В 19.00 прибываем в Иркутск. Окончание тура.

По вашему желанию, вы можете продлить проживание на о.Ольхон на необходимое вам количество дней за доп. плату.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в благоустроенных номерах
  • питание по программе (6 завтраков ,5 обедов ( в том числе дегустация) , 6 ужинов (в том числе ужин-пикник)
  • обзорная экскурсия по городу Иркутску 
  • экскурсия Листвянка - ворота Байкала
  • экскурсия Тальцы - сибирская деревня
  • экскурсия Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
  • экскурсия Аршан - минеральные источники, дацан и водопады
  • экскурсия Малое море и остров Ольхон
  • экскурсия на мыс Хобой
  • музей бурятского народа
  • билеты в музеи
  • трансфер во  время программы
  • услуги гида

Оплачивается отдельно

  • посещение музея декабристов - 250 руб
  • прогулка на моторной лодке к Шаман  камню - 200 руб.
  • подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике - 200 руб.
  • вход в бассейн - 250 руб.

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