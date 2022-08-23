Байкальский звездопад

В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделенияю. В 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала. Встреча туристов раньше указанного времени невозможна.

Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и КОЛЧАКУ, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов) и многое другое.

Обед (не включен в стоимость).

Проезд в Листвянку, размещение в гостинице Байкалика. Свободное время.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: посещение музея декабристов по желанию (стоимость - 250 руб.).