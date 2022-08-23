Байкальские каникулы

В этом туре вас ждет:

Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с собой красивый байкальский загар. А также, овеянный старинными легендами, остров Ольхон - совершенно особое место. Он трогательно сохранил уникальный мир, гостеприимно открывая его любому путнику.

Маршрут тура: г. Иркутск – Малое море – о. Ольхон – г. Иркутск.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса