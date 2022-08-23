Байкальские каникулы
Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с собой красивый байкальский загар. А также, овеянный старинными легендами, остров Ольхон - совершенно особое место. Он трогательно сохранил уникальный мир, гостеприимно открывая его любому путнику.
Маршрут тура: г. Иркутск – Малое море – о. Ольхон – г. Иркутск.
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса
Вас ждет:
Программа тура
Отправление из Иркутска на маршрутном автобусе на Малое море в 08.45 (в пути 270 км, 3-4 часа). Малое море— пролив на Байкале отделяющий материковую часть от острова Ольхон;
Размещение на турбазе (заселение с 14.00), обед в кафе;
Вечерняя прогулка на катере (продолжительность 1,5 часа). Это путешествие вдоль маломорских островов с увлекательным рассказом экскурсовода о тайнах и загадках Байкала подарит Вам позитивный настрой.
Возвращение на турбазу. Ужин в кафе.
Питание включено: обед, ужин.
Завтрак в кафе на турбазе;
Экскурсия на остров Ольхон (продолжительность 11 часов). Вас ждет увлекательное путешествие на целый день по острову Ольхон. Вы посетите – одно из самых священных мест на Байкале – Шаман-скалу, удивительно красивый мыс Саган Хушун и северный мыс Хобой, с которого открывается вид на самое широкое место Байкала! Здесь же вас будет ждать пикник, главное блюдо которого – уха из байкальской рыбы. Часть маршрута вы пройдете на теплоходе, вторую часть проедете на автомобиле.
Вечером возвращение на турбазу. Ужин в кафе.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Завтрак в кафе на турбазе;
Авто-пешая экскурсия в ущелье реки Сарма (продолжительность 3 часа). Знаменитое Сарминское ущелье – место, хранящее в себе тайны тысячелетий! Здесь можно увидеть сакральные древние стены, наскальные рисунки и жертвенный камень. По пути Вы с экскурсоводом поднимитесь на обзорную площадку, откуда откроется удивительный вид на извилистое строение ущелья.
Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в кафе на турбазе;
Экскурсия на катере к острову Огой (продолжительность 2 – 2,5 часа). Он знаменит Буддийской Ступой Просветления. Это место с очень сильной положительной энергетикой; здесь можно загадать желание, и оно непременно исполнится!
Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в кафе на турбазе;
Пешая экскурсия на Серебряный источник (продолжительность 2 часа). Местные жители считают, что вода источника способствует улучшению зрения, поскольку содержит ионы серебра.
Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в кафе на турбазе; Выселение из номеров до 12.00
В 14.00 по местному времени за вами подъедет микроавтобус. Отправление в г. Иркутск.
Прибытие в центр Иркутска к 18.00. Завершение программы.
По запросу, мы можем забронировать для вас номер в гостинице г. Иркутск, или организовать трансфер в аэропорт или на Ж/Д вокзал.
Питание включено: завтрак
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в Иркутске;
- групповой трансфер на рейсовом микроавтобусе Иркутск – Малое море – Иркутск;
- проживание на туристической базе «Пирс», 5 суток (2-3-х местные благоустроенные домики);
- питание по программе (3-х разовое);
- экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет;
- дополнительные экскурсии и услуги (предлагаем дополнительно);
- проживание в Иркутске.
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