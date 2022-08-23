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Байкальские каникулы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с собой красивый байкальский загар. А также, овеянный старинными легендами, остров Ольхон - совершенно особое место. Он трогательно сохранил уникальный мир, гостеприимно открывая его любому путнику.

Маршрут тура: г. Иркутск – Малое море – о. Ольхон – г. Иркутск.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск, трансфер до маршрутного автобуса

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

Отправление из Иркутска на маршрутном автобусе на Малое море в 08.45 (в пути 270 км, 3-4 часа). Малое море— пролив на Байкале отделяющий материковую часть от острова Ольхон;

Размещение на турбазе (заселение с 14.00), обед в кафе;

Вечерняя прогулка на катере (продолжительность 1,5 часа). Это путешествие вдоль маломорских островов с увлекательным рассказом экскурсовода о тайнах и загадках Байкала подарит Вам позитивный настрой.

Возвращение на турбазу. Ужин в кафе.

Питание включено: обед, ужин.

День 2
Экскурсия на остров Ольхон

Завтрак в кафе на турбазе;

Экскурсия на остров Ольхон (продолжительность 11 часов). Вас ждет увлекательное путешествие на целый день по острову Ольхон. Вы посетите – одно из самых священных мест на Байкале – Шаман-скалу, удивительно красивый мыс Саган Хушун и северный мыс Хобой, с которого открывается вид на самое широкое место Байкала! Здесь же вас будет ждать пикник, главное блюдо которого – уха из байкальской рыбы. Часть маршрута вы пройдете на теплоходе, вторую часть проедете на автомобиле.

Вечером возвращение на турбазу. Ужин в кафе.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

День 3
Сарминское ущелье

Завтрак в кафе на турбазе;

Авто-пешая экскурсия в ущелье реки Сарма (продолжительность 3 часа). Знаменитое Сарминское ущелье – место, хранящее в себе тайны тысячелетий! Здесь можно увидеть сакральные древние стены, наскальные рисунки и жертвенный камень. По пути Вы с экскурсоводом поднимитесь на обзорную площадку, откуда откроется удивительный вид на извилистое строение ущелья. 

Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

День 4
Буддийская Ступа Просветления

Завтрак в кафе на турбазе;

Экскурсия на катере к острову Огой (продолжительность 2 – 2,5 часа). Он знаменит Буддийской Ступой Просветления. Это место с очень сильной положительной энергетикой; здесь можно загадать желание, и оно непременно исполнится!

Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

День 5
Серебряный источник

Завтрак в кафе на турбазе;

Пешая экскурсия на Серебряный источник (продолжительность 2 часа).  Местные жители считают, что вода источника способствует улучшению зрения, поскольку содержит ионы серебра.

Возвращение на турбазу. Обед и ужин в кафе.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

День 6
Завершающий день

Завтрак в кафе на турбазе; Выселение из номеров до 12.00

В 14.00 по местному времени за вами подъедет микроавтобус. Отправление в г. Иркутск.

Прибытие в центр Иркутска к 18.00. Завершение программы.

По запросу, мы можем забронировать для вас номер в гостинице г. Иркутск, или организовать трансфер в аэропорт или на Ж/Д вокзал.

Питание включено: завтрак

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча в Иркутске;
  • групповой трансфер на рейсовом микроавтобусе Иркутск – Малое море – Иркутск;
  • проживание на туристической базе «Пирс», 5 суток (2-3-х местные благоустроенные домики);
  • питание по программе (3-х разовое);
  • экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет;
  • дополнительные экскурсии и услуги (предлагаем дополнительно);
  • проживание в Иркутске.

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