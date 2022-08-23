Байкальская классика 2022
Маршрут: г. Иркутск – пос. Листвянка – о. Ольхон – мыс Хобой – г. Иркутск – КБЖД
В этом туре Вас ждут:
- Все самые яркие и знаменитые достопримечательности Байкала
- Сытные и вкусные блюда сибирской кухни
- Захватывающие виды
- Древние бурятские легенды
- Посещение «Сердца Байкала» – острова Ольхон
- Экскурсия на самую северную точку острова – мыс Хобой
- Поездка по «золотой пряжке России» - Кругобайкальской железной дороге, но не на поезде!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Иркутск.
Встреча с гидом в 10:30, и сразу в путь – на Байкал.
Уже через час мы будем в пос. Листвянка – ближайший к Иркутску поселок, расположенный на берегу озера. Обязательно остановимся, чтобы «побурханить», на Байкал нужно приезжать только с открытым сердцем и добрыми помыслами – нужно просить батюшку Байкала принять Вас на сибирской земле, тогда и путешествие пройдет гладко, и Вы зарядитесь энергией на месяцы вперед.
Обед – будем пробовать байкальскую рыбку. Далее – посещение Байкальского музея с прекрасной экспозицией о геологии, флоре и фауне Байкала.
На кресельном подъемнике мы поднимемся на смотровую площадку Камень Черского – Вам обеспечены шикарные фотографии панорамы Байкала.
Возвращение в Иркутск, заселение в отель, отдых.
Сегодня Вы посетите знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
КБЖД – уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России, и занимает одно из первых мест в мире – количество тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков поражает воображение. Кроме того, КБЖД проходит по берегу Байкала, что позволяет любоваться великолепными видами озера.
Экскурсия на теплоходе «Баргузин» позволит увидеть КБЖД с воды, а также совершить пешие прогулки во время трех остановок - на мысе Толстый, в п. Шумиха и на мысе Половинный.
Отправление на о. Ольхон.
Ольхон – самый большой из 26 островов на Байкале. Его называют «сердцем Байкала» - это географический, исторический, сакральный центр озера. Здесь, согласно легенде, произошел бурятский народ. Здесь, по преданию, получил дар первый бурятский шаман. Ольхон пропитан местным колоритом, шаманизмом, древними бурятскими легендами, кроме того, здесь прекрасные виды озер.
Сразу после размещения Вы отправитесь с гидом на пешую экскурсию на мыс Бурхан и к Скале Шаманка. Ужин на базе отдыха.
Экскурсия на самую северную точку острова – мыс Хобой (6 ч.).
Во время экскурсии Вы насладитесь великолепными видами Байкала, услышите древние бурятские легенды и предания и побываете на местах шаманской силы.
После возвращения на базу отдыха Вас ждет ужин.
Сегодня у Вас свободный день на острове. Вы можете занять его в соответствие с Вашими предпочтениями – полежать на песчаном пляже под байкальским солнышком, отправиться на пешую прогулку, на автомобильную или водную экскурсию.
Для Вас предусмотрен завтрак и ужин на базе отдыха.
После завтрака – прощание с Ольхоном, возвращение в г. Иркутск. Размещение в гостинице.
Свободное время.
Освобождение номера согласно расчетному часу отеля.
Стоимость
Включено в стоимость
- Размещение: в г. Иркутск – 3 сут., на о. Ольхон – 3 сут.
- Питание: день 1 – обед, день 2 – завтрак, обед, день 3 – завтрак, обед-пикник, ужин, день 4 – завтрак, обед-пикник, ужин, день 5 – завтрак, ужин, день 6 – завтрак, день 7 – завтрак
- Услуги гида – во время экскурсий
- Экскурсия в пос. Листвянка, включая входную плату в Байкальский музей, билет на кресельный подъемник
- Пешая экскурсия на мыс Бурхан на о.Ольхон
- Экскурсия на мыс Хобой на о.Ольхон
- Экскурсия вдоль КБЖД на теплоходе «Баргузин»
- Трансфер на о. Ольхон и обратно – рейсовый, групповой
- Трансфер отель-пристань-отель в День 2.
- Трансфер «отель – аэропорт/жд вокзал»
Оплачивается отдельно
- Авиа и жд билеты до Иркутска
- Дополнительное питание, алкогольные напитки
- Медицинская страховка
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