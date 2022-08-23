Байкальская классика 2022

Прибытие в Иркутск.

Встреча с гидом в 10:30, и сразу в путь – на Байкал.

Уже через час мы будем в пос. Листвянка – ближайший к Иркутску поселок, расположенный на берегу озера. Обязательно остановимся, чтобы «побурханить», на Байкал нужно приезжать только с открытым сердцем и добрыми помыслами – нужно просить батюшку Байкала принять Вас на сибирской земле, тогда и путешествие пройдет гладко, и Вы зарядитесь энергией на месяцы вперед.

Обед – будем пробовать байкальскую рыбку. Далее – посещение Байкальского музея с прекрасной экспозицией о геологии, флоре и фауне Байкала.

На кресельном подъемнике мы поднимемся на смотровую площадку Камень Черского – Вам обеспечены шикарные фотографии панорамы Байкала.

Возвращение в Иркутск, заселение в отель, отдых.