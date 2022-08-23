Байкал кристальный 2022

Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения! Красивые фотографии и незабываемые впечатления гарантированы.

В туре Вас ждёт: 8 дней проживания, встреча – проводы на железнодорожном вокзале, в аэропорту или любой гостинице Иркутска. 3 экскурсии, 2 музея, а также дегустация байкальской рыбы!

Есть возможность выбора дополнительных экскурсий: на Кругобайкальскую железную дорогу, остров Ольхон, в Бурятию на источник Аршан.

Проживание в туре на закрытой территории в гостинице, построенной из сибирской сосны и лиственницы в номерах с санузлом и душем, только благоустроенное размещение! Вкусные и сытные завтраки в уютном кафе при гостинице включены в стоимость. Обеды и ужины из блюд традиционной сибирской кухни, включающие напитки домашнего производства, можно заказать отдельно.