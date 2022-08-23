Байкал и Саяны 2022

Тур предлагает Вам редкую возможность посетить два уникальных памятника природы: оз. Байкал и Тункинские Альпы.

Тункинские гольцы (Тункинские Альпы) овеяны романтикой, древними легендами, манят необычайной красотой. Горы здесь имеют ярко выраженные альпийские формы рельефа, ограничивая с севера Тункинская долину, которая тянется на 200 км. Это место метко названо выдающимся исследователем северо-восточной Сибири С.В. Обручевым «Тибетом в миниатюре». Здесь Вас ждут горные массивы необыкновенной красоты, долины, богатые минеральными источниками, и знакомство с культурными и этнографическими ценностями местного населения.

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал – это голубое сердце Сибири, а остров Ольхон – сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Для любителей дикой природы и фотографов это настоящий заповедник удивительно разнообразных и величественных пейзажей.

В одном туре вы посетите 2 мира с уникальной природой, традициями и культурой, 2 сакральных места Байкала и Прибайкалья.