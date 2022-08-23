Байкал без фильтров 2022

Вас встретит персональный гид, знакомимся, и сразу отправляемся в путь, навстречу Байкалу и приключениям. С первых минут вы почувствуете легкость и дружескую атмосферу, ведь здесь собрались такие же, как и вы: романтики, путешественники, искатели приключений, объединённые волнующим чувством предвкушения встречи с великим озером!

В пути нас ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим местных духов и впервые ощутим сильнейшую энергетику прибайкальской земли.

Продолжим знакомство с культурными традициями региона в этнопарке «Золотая Орда». Вы услышите космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее горловое пение, исполните вместе с хозяевами дома народный танец ёхор и, конечно, попробуете самые знаменитые блюда местной кухни. И даже поучаствуете в процессе приготовления сами - вас ждёт мастер-класс по лепке традиционного бурятского блюда – бууз!

Впереди у нас переезд мимо Тажеранских степей, посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным дорогам острова Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря.

На Ольхоне вы разместитесь в уютном отеле «СаРайский», он расположен совсем близко к берегу Байкала, вас ждёт потрясающий вид на Сарайский пляж и лиственный лес, уютные номера и отличные завтраки!

После ужина вы отправитесь встречать свой первый закат на Байкале к легендарной скале Шаманка, прогуляетесь по пляжу, а может быть, останетесь любоваться пейзажем, отдыхая от перелета на своей террасе.