Байкал без фильтров 2022
Байкал без фильтров – это путешествие для романтиков и искателей, путешествие к природе Байкала, за моментами, атмосферой и собой!
Почему именно эта программа:
- Чтобы встретить рассвет на самом краю острова Ольхон
- Провести незабываемый вечер в самом уютном глэмпинге на Байкале
- Увидеть первозданную красоту тайги
- Окунуться после жаркой бани в прозрачную воду живописной бухты
- Изучать звездное небо, качаясь в гамаке
- Правильно питаться и поддерживать форму даже в отпуске!
- Запечатлеть лучшие моменты этого лета
Вас ждет:
Программа тура
Вас встретит персональный гид, знакомимся, и сразу отправляемся в путь, навстречу Байкалу и приключениям. С первых минут вы почувствуете легкость и дружескую атмосферу, ведь здесь собрались такие же, как и вы: романтики, путешественники, искатели приключений, объединённые волнующим чувством предвкушения встречи с великим озером!
В пути нас ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим местных духов и впервые ощутим сильнейшую энергетику прибайкальской земли.
Продолжим знакомство с культурными традициями региона в этнопарке «Золотая Орда». Вы услышите космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее горловое пение, исполните вместе с хозяевами дома народный танец ёхор и, конечно, попробуете самые знаменитые блюда местной кухни. И даже поучаствуете в процессе приготовления сами - вас ждёт мастер-класс по лепке традиционного бурятского блюда – бууз!
Впереди у нас переезд мимо Тажеранских степей, посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным дорогам острова Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря.
На Ольхоне вы разместитесь в уютном отеле «СаРайский», он расположен совсем близко к берегу Байкала, вас ждёт потрясающий вид на Сарайский пляж и лиственный лес, уютные номера и отличные завтраки!
После ужина вы отправитесь встречать свой первый закат на Байкале к легендарной скале Шаманка, прогуляетесь по пляжу, а может быть, останетесь любоваться пейзажем, отдыхая от перелета на своей террасе.
В первой половине дня вы отправитесь на прогулку по Сарайскому пляжу в поисках самых удачных кадров и, конечно, побываете в самом узнаваемом месте острова – на скале Шаманка, известной своими сказаниями и легендами.
А после обеда мы отправимся в большое путешествие через весь остров, через леса и степи к северным мысам, возвышающимся над озером огромными скалами, с которых открывается прекрасный вид на водную гладь озера. Здесь вы по-настоящему прочувствуете, насколько велик и безграничен Байкал. Вы увидите стада лошадей в степях, свободно пасущихся табунами, как и тысячи лет назад.
Леса, растущие прямо на песчаных дюнах. Все эти пейзажи станут прекрасными инсталляциями для ваших лучших фотографий. А еще здесь можно встретить байкальскую нерпу!
По пути нам еще будут встречаться небольшие группы туристов, завершающих свою прогулку, а мы же – только начинаем! И по мере приближения сумерек, их будет становиться все меньше, и вот, наконец, мы останемся абсолютно одни. На самом краю острова, в самом сердце озера, мы разобьем наш первый палаточный лагерь – нашу гостиницу 5-ти тысяч звезд. Только представьте себе эту атмосферу: неповторимое байкальское небо, усыпанное звездами, и волны, плещущиеся о скалы...
Мы зажжем ночные фонарики, чтобы добавить уюта и атмосферности нашему необычному дому. В отсутствии городской засветки звездное небо будет особенно ярким, возможно вы увидите столько звезд, сколько никогда не доводилось видеть ранее, а владельцы хорошей фототехники смогут сделать шикарные снимки.
Вы когда-нибудь просыпались до рассвета, чтобы позавтракать с первыми лучами солнца на берегу самого красивого и чистого озера на планете? Мы не дадим Вам упустить такую возможность! Горячий чай, золотисто-розовый восход, а вокруг – бескрайняя синяя гладь Байкала.
После завтрака ненадолго вернёмся в поселок, где вас будет ждать скоростной катер, на котором мы пройдем вдоль многочисленных островов пролива Малое море, полюбуемся обрывистыми берегами Байкала и ближе к обеду причалим в уединенную бухту, где расположится наш новый лагерь.
Отсюда начнется ваше пешее путешествие по побережью Байкала: вы будете любоваться первозданной природой озера, засыпать под шум волн, а просыпаться с первыми лучами солнца, проживая самые яркие моменты вашего путешествия. А вечером вас будет ждать настоящее Байкальское спа!
Мы соберём баню с жаркой печкой-каменкой прямо на берегу! Только представьте, какое это наслаждение: после активного, насыщенного дня расслабиться горячим паром и ароматными вениками, прогреть каждую клеточку тела, а после с разбега окунуться в кристальную прохладу озера!
После жаркой баньки – самое время насладиться вкусным ужином и посиделками возле костра, спеть любимые с юности песни, поговорить по душам под треск поленьев и шум прибоя, под бесконечным куполом звездного неба! Пожалуй, именно так и выглядит идеальный летний вечер.
Солнце на Байкале встает очень рано и отлично согревает даже в утренние часы. Перед завтраком вы можете насладиться бодрящим заплывом, утренней пробежкой в лесу или порадовать себя чашкой горячего кофе в уютном гамаке. А после, мы отравимся на прогулку по окрестностям нашей бухты.
Наш путь будет проходить то вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то по лесной тропинке вдоль скалистого обрыва. Вот здесь и начинается настоящий отрыв от цивилизации: на много десятков километров вокруг вас не будет никого. Только вы и дикая красота Байкала.
К полудню мы вернемся обратно в бухту, где расположился наш лагерь, и пока гиды заняты подготовкой обеда – вы можете искупаться и отдохнуть.
После обеда нас ждут водные развлечения – катание на Sup - бордах, байдарке, рыбалка, и, конечно, будем продолжать закреплять байкальский загар, а к вечеру обязательно снова растопим баньку!
По уже сложившейся традиции вечер мы проведем у костра с кружкой горячего чая с байкальскими травами, вкусной едой и великолепным байкальским закатом.
Как же прекрасно просыпаться в палатке и иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и живописными видами Байкала!
Сегодня мы продолжим исследовать окрестности вокруг нашего палаточного лагеря, часть пути мы проделаем по Большой Байкальской тропе в направлении бухты Сухой. Нас ждут живописные пейзажи, все оттенки синего цвета, бесконечное количество фото-спотов и воздух, которым невозможно надышаться!
С тропы открываются прекрасные виды на озеро, по ходу движения мы будем собирать лесную ягоду, а также чабрец, курильский чай, листья смородины – из этого замечательного букета трав вечером приготовим великолепный вкусный и полезный чай, насыщенный ароматами тайги и дымком от костра.
После возвращения в лагерь вас ждет обед, а остаток дня будем наслаждаться солнцем на берегу или на sup-бордах и байдарках.
Утром, после сытного завтрака, попрощаемся с нашим уютным лагерем, оставив вещи с помощником, налегке, мы отправимся к следующей точке – бухте Песчаной с бирюзовой водой и причудливыми ходульными деревьями. Здесь же будет ждать скоростной катер, который доставит вас в посёлок Листвянка. А по дороге мы увидим скалы утеса Скрипер и самый маленький остров на Байкале!
Прибыв в Листвянку, мы отправимся в «Долину мечтателей» - первый глэмпинг на Байкале – такой формат отдыха только набирает обороты в нашем регионе, и вы будете одними из первых, кто оценит это чудо. В ваших палатках вас ждет уютный интерьер, комфортные кровати, мягкое постельное белье, хорошая натуральная косметика, махровые халаты и даже электричество!
Это потрясающее чувство: вы вроде живете в палатке, а на самом деле в шикарном отеле, где комфортно и уютно! И, конечно, интерьеры глэмпинга станут отличной площадкой для фотосессий с неповторимой атмосферой.
Совсем рядом располагается центр ездового спорта, где вы можете взять уроки верховой езды или познакомиться с байкальскими хаски-призёрами гонок.
Вечером вас ждет красивый праздничный ужин в ресторане отеля.
Вот и подошло к концу ваше путешествие по берегам Байкала! Сегодня после завтрака вас доставят в аэропорт города Иркутска.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в аэропорту
- питание по программе
- услуги профессионального гида на протяжении всего маршрута
- мобильная баня на пешую часть маршрута
- аренда 3х местной байдарки и supборда, 1 ед.
- аренда палаток и кострового снаряжения
- аренда спального мешка, туристского коврика, личной посуды (кружка, ложка, тарелка) – предоставляются комплементарно по предварительной заявке
- трансфер на остров Ольхон, микроавтобусToyota Hiace / Fiat Ducato / Mercedes Sprinter аналог
- автомобильная экскурсия мыс Хобой и доставка до пристани на следующий день (всё на а/м УАЗ)
- индивидуальный фрахт катера Yamaha FR / аналог: Хужир – Бухта Малая Песочная и Бухта Песчаная – Листвянка
- размещение в глэмпинге «Долина Мечтателей» в двухместных шатрах-палатках (теплый туалет и душ на территории кемпинга)
- трансфер Листвянка-Иркутск на легковых автомобилях либо на микроавтобусе
- размещение в гостиничном комплексе Сарайский, в двухместных номерах категории стандарт на о. Ольхон, пос. Хужир (1ночь)
- аренда скоростного катера по маршруту Хужир – бухта Малая Песочная и Бухта Песчаная – Листвянка
- размещение в глэмпинге «БайкалДрим» в двухместных шатрах-палатках (теплый туалет и душ на территории кемпинга), 1 ночь в п. Листвянка
Оплачивается отдельно
- авиаперелёт
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