Алмазные грани Байкала 2022

Автоэкскурсии по Байкалу, прогулки на теплоходе по озеру, купание в прохладной, но кристально-чистой воде Священного озера сравнимы с чудесным, сказочным сном, во время которого захватывает дух от необычайной красоты и суровости.

Участники тура поделены на небольшие группы, каждую из которых весь тур сопровождает один гид. Все экскурсии включены в стоимость тура! Проживание без переездов в небольшой благоустроенной гостинице, где Ваши соседи такие же участники тура – единомышленники! Завтраки, ужины и пять обедов, включены в стоимость тура и готовятся в соответствии с расписанием экскурсий. Разнообразное, не повторяющееся, по-сибирски, сытное питание, вкуснейший чай с сагаан дайля и чабрецом – приятное дополнение тура. Прибавьте к этому тёплую, дружественную атмосферу общения между туристами и обслуживающим персоналом!

Система Все включено по-байкальски! Данную программу мы разработали таким образом, что бы во время тура Вы только наслаждаться красотой и уникальностью Байкала. В стоимость тура входят все основные экскурсии, трехразовое питание (за исключением обеда в первый и свободный дни), трансфер во время проведения тура, проживание в благоустроенном номере.