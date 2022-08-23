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Алмазные грани Байкала 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Автоэкскурсии по Байкалу, прогулки на теплоходе по озеру, купание в прохладной, но кристально-чистой воде Священного озера сравнимы с чудесным, сказочным сном, во время которого захватывает дух от необычайной красоты и суровости.

Участники тура поделены на небольшие группы, каждую из которых весь тур сопровождает один гид. Все экскурсии включены в стоимость тура! Проживание без переездов в небольшой благоустроенной гостинице, где Ваши соседи такие же участники тура – единомышленники! Завтраки, ужины и пять обедов, включены в стоимость тура и готовятся в соответствии с расписанием экскурсий. Разнообразное, не повторяющееся, по-сибирски, сытное питание, вкуснейший чай с сагаан дайля и чабрецом – приятное дополнение тура. Прибавьте к этому тёплую, дружественную атмосферу общения между туристами и обслуживающим персоналом! 

Система Все включено по-байкальски! Данную программу мы разработали таким образом, что бы во время тура Вы только наслаждаться красотой и уникальностью Байкала. В стоимость тура входят все основные экскурсии, трехразовое питание (за исключением обеда в первый и свободный дни), трансфер во время проведения тура, проживание в благоустроенном номере.

Программа тура

День 1
День заезда. Обзорная экскурсия по городу Иркутску

В 11.30 встреча в аэропорту Иркутска, у выхода из багажного отделение. В 12.15 встреча на железнодорожном вокзале города Иркутска у выхода из тоннеля, рядом с пригородными кассами, в здании вокзала. Встреча туристов раньше указанного времени невозможна. 

Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Продолжительность 4 часа. В программе: Богоявленский собор, памятники императору Александру III и Колчаку, Спасская церковь, Знаменский монастырь, главная площадь и улицы старого Иркутска, набережная, дом Волконских (музей Декабристов) и многое другое.

Обед (не включен в стоимость).

Проезд в Листвянку, размещение в гостинице Байкалика. Свободное время.

Ужин.

День 2
Экскурсия Листвянка – ворота Байкала

Завтрак.

Экскурсия Листвянка – ворота Байкала. Продолжительность экскурсии 6 часов. В программе: знакомство с посёлком Листвянка, Байкальский музей, Аквариум с обитателями Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала, класс по изучению микромира Байкала, дендропарк, Шаман - камень, смотровая площадка на камне Черского.

На обед дегустация байкальской рыбы.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: прогулка на моторной лодке к Шаман – камню (250 руб.), подъем в гору на канатном кресельном подъёмнике (250 руб.).

День 3
Круиз с посещением Кругобайкальской железной дороги

Завтрак.

Круиз с посещением Кругобайкальской железной дороги. Продолжительность 7 часов.

В программе: выход на теплоходе из порта Листвянка в сопровождении гида, плаванье вдоль тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, построенных вначале ХХв – путешествие на 100 лет назад. Несколько остановок в знаковых местах КБЖД. Прогулка по берегу (по шпалам) 4-5 км с прохождением нескольких тоннелей протяжённостью от 10 до 500м, осмотр галерей, мостов и подпорных стенок, фотографирование объектов в отсутствии туристов. Зелёная стоянка, возможно купание в одной из бухт. Порт Байкал.

День 4
Автоэкскурсия Аршан – минеральные источники, дацан и водопады

Завтрак.

Автоэкскурсия Аршан – минеральные источники, дацан и водопады. Продолжительность 14 часов.

В программе: ранний завтрак, переезд через перевал Прибайкальского хребта, минеральные источники Аршан республики Бурятия, водопад, рынок сувениров из Монголии и лекарственных трав, купание в бассейнах горячих источников Жемчуг, остановки у священных ступ – сабурганов. Посещение буддистского дацана, по возможности, общение с ЛАМОЙ. По дороге много сказок, легенд и историй из жизни местного населения.

На обед будем пробовать блюда бурятской кухни.

Ужин по возвращению в гостиницу.

Дополнительно во время экскурсии: вход в бассейн (200 - 300 руб.)

День 5
Экскурсия Тальцы – сибирская деревня

Завтрак.

Экскурсия Тальцы – сибирская деревня. Продолжительность 3 часа. Поездка в архитектурно – этнографический музей Тальцы. Знакомство с бытом и обычаями коренных жителей Прибайкалья: эвенками, бурятами, а также сибиряков – первопроходцев.

Обед.

Во второй половине дня, для желающих, прогулка - поход с элементами экстрима по прибрежным скалам к обсерватории СО РАМН с фотосессией, а вечером концерт в театре песни на Байкале. Дополнительно во время экскурсии: посещение шоу дрессированной нерпы (1500 руб.), ретропарк (200 руб.), входные билеты на концерт (350 руб.), деревенская церковь.

День 6
Автоэкскурсия Малое море и остров Ольхон

Завтрак.

Автоэкскурсия Малое море и остров Ольхон. Продолжительность экскурсии не менее 15 часов. В программе: ранний завтрак, поездка с остановками, по Тажеранской степи в сопровождении гида, паромная переправа на Ольхон, осмотр природных достопримечательностей острова: скала Шаманка, озеро Ялга, бухта Загли и другие природные достопримечательности.

Обед.

Купание в одной из тёплых бухт. Знакомство с шаманизмом и его символами. Знакомство с действующим шаманом. Байкальский бродяга, священные Обоо, парящий орёл и ещё множество приятных мелочей.

Ужин.

Дополнительно во время экскурсии: небольшая личная консультация у шамана.

День 7
Свободный день

Завтрак, ужин.

В Листвянке организовываются: водные прогулки на скоростных катерах, поездки в бухту Песчаную, прогулки на квадроциклах или лошадях по Тайге. Можно посетить собачий питомник, где живут и трудятся более 60-ти дружелюбных байкальских хаски, а также находится школа верховой езды, кузница и гончарная мастерская. Открыты несколько художественных выставок и частных коллекций. Работает рыбный и сувенирный рынок, кафе – позные.

Организовывается поездка по сибиркой тайге в гости к диким животным: маралам, кабанам, северным оленям, диким козам и якам.

День 8
День отъезда

Завтрак.

Отъезд из гостиницы в 7.30 и в 10.00 (два групповых трансфера) в аэропорт, на ж/д вокзал, к месту продолжения тура или самостоятельный выезд из гостиницы до 12.00. Окончание тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в благоустроенном номере гостиницы в п.Листвянка
  • питание по программе - 7 завтраков, 5 обедов (в том числе обед –дегустация), 7 ужинов
  • билеты в музеи
  • экскурсии за исключением дополнительных
  • трансфер
  • услуги гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д и авиа- билеты
  • обед в день приезда и свободный день
  • дополнительные предложения во время экскурсий

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