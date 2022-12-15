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Экскурсионные туры на Байкал : 19

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Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Байкал 2023 г.

Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 43400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит зима

Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 18 февраля

7 дней 6 ночей

от 43500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальский лёд

Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 11 февраля

5 дней 4 ночи

от 46000 ₽

Байкал 2023 г.

Солнце за нас!

Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...

Ближайший заезд:

c 14 января по 20 января

7 дней 6 ночей

от 55400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Лёд

Весенне-зимний экскурсионный тур на лед Байкала. Насыщенная 5-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Увидим наплески, торосы, гладкий лед, пузыри, лед...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 59900 ₽

Байкал 2023 г.

Горячие источники и лед Байкала

С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Байкала

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Ближайший заезд:

c 05 марта по 11 марта

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовые сокровища Байкала

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 04 марта

7 дней 6 ночей

от 87000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры на Байкал : 22

Байкал

Встреча с Байкалом 2022

Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 11 сентября

3 дня 2 ночи

от 20800 ₽

Байкал

Место силы - Ольхон 2022

Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.

Ближайший заезд:

c 20 сентября по 24 сентября

5 дней 4 ночи

от 24100 ₽

Байкал

Байкал кристальный 2022

Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 27 августа

8 дней 7 ночей

от 30100 ₽

Байкал

К диким берегам Байкала

Нетронутые уголки природы, термальные источники, настоящая рыбалка, треккинг к ледниковому озеру, священные шаманские места.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 08 января

8 дней 7 ночей

от 30700 ₽

Байкал

Байкальские каникулы

Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с со...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 15 августа

6 дней 5 ночей

от 32000 ₽

Байкал

Байкал и Саяны 2022

Два памятника природы в одном экскурсионном туре: оз. Байкал и Тункинские Альпы. Начало и окончание тура в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 18 сентября по 24 сентября

7 дней 6 ночей

от 35400 ₽

Байкал

Байкальский звездопад

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 18 сентября

7 дней 6 ночей

от 38550 ₽

Байкал

Экскурсионная программа по Байкалу

Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из луч...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 06 января

6 дней 5 ночей

от 40800 ₽

Байкал

Алмазные грани Байкала 2022

Автоэкскурсии по Байкалу, прогулки на теплоходе по озеру, купание в прохладной, но кристально-чистой воде Священного озера сравнимы с чудесным, сказочным сном, во время...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 27 августа

8 дней 7 ночей

от 46950 ₽

Байкал

Легенды острова Ольхон + Аршан 2022

Двухнедельная экскурсионная программа с проживанием на острове Ольхон и курорте Аршан в одном туре.

Ближайший заезд:

c 20 августа по 02 сентября

14 дней 13 ночей

от 52800 ₽

Байкал

Листвянка и Ольхон - визитки Байкала

Единственный в мире музей Байкала, самый широкий исток реки на планете, поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале

Ближайший заезд:

c 30 августа по 06 сентября

8 дней 7 ночей

от 57000 ₽

Байкал

Сохраним Байкал вместе!

В данной программе вам и вашей команде будет предоставлена возможность отдохнуть и потрудиться на берегах великого озера. Вы увидите Байкал не глазами, а душой и он отк...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 58000 ₽

Байкал

Парусная практика на заповедном Байкале

А слова «левентик», «галс» «оверштаг» и «фордевинд» вам о чем то говорят? Ответ неважен. Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями!

Ближайший заезд:

c 12 августа по 17 августа

6 дней 5 ночей

от 59450 ₽

Байкал

Восточный берег Байкала

Это тур для тех, кому хочется познакомиться с прекрасной и загадочной Бурятией и хочет увидеть её основные достопримечательности, путешествуя с комфортом.

Ближайший заезд:

c 01 августа по 07 августа

7 дней 6 ночей

от 66350 ₽

Байкал

Калейдоскоп Байкала

В туре Вас ждет водный круиз по Байкалу с ухой на берегу озера, экскурсия по КБЖД – архитектурному памятнику инженерного искусства и самой красивой части Транссибирской...

Ближайший заезд:

c 27 августа по 02 сентября

7 дней 6 ночей

от 70000 ₽

Байкал
(1)

Золотая осень на Байкале

Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.

Ближайший заезд:

c 14 сентября по 19 сентября

6 дней 5 ночей

от 71250 ₽

Байкал

Золотое кольцо Байкала 2022

Весь Байкал в насыщенном 10-ти дневном экскурсионном туре. Начало тура в Иркутске, окончание в Улан-Удэ

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 12 сентября

10 дней 9 ночей

от 81000 ₽

Байкал

Байкал без фильтров 2022

Байкал без фильтров – экскурсионный тур для любителей природы по системе все включено. Тур проходит по главным природным красотам Байкала. Проживание в палатках, кемпин...

Ближайший заезд:

c 28 июля по 03 августа

7 дней 6 ночей

от 99980 ₽

Байкал

Байкальское золото

Благодаря нашему фотографу, который научит вас запечатлевать виды вокруг, это путешествие останется не только у вас в памяти, но и на вашей флешке.

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 26 сентября

8 дней 7 ночей

от 102300 ₽

Байкал

Увидеть весь Байкал

Максимум интересных и красивых мест, экскурсии к самым главным достопримечательностям Байкала, термальные источники, священные места, водные круизы, комфортные отели.

Ближайший заезд:

c 26 августа по 06 сентября

12 дней 11 ночей

от 109000 ₽

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