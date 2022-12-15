Экскурсионные туры на Байкал : 19
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Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры на Байкал : 22
Встреча с Байкалом 2022
Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 11 сентября
3 дня 2 ночи
от 20800 ₽
Место силы - Ольхон 2022
Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.
Ближайший заезд:
c 20 сентября по 24 сентября
5 дней 4 ночи
от 24100 ₽
Байкал кристальный 2022
Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 27 августа
8 дней 7 ночей
от 30100 ₽
К диким берегам Байкала
Нетронутые уголки природы, термальные источники, настоящая рыбалка, треккинг к ледниковому озеру, священные шаманские места.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 08 января
8 дней 7 ночей
от 30700 ₽
Байкальские каникулы
Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с со...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 15 августа
6 дней 5 ночей
от 32000 ₽
Байкал и Саяны 2022
Два памятника природы в одном экскурсионном туре: оз. Байкал и Тункинские Альпы. Начало и окончание тура в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 18 сентября по 24 сентября
7 дней 6 ночей
от 35400 ₽
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 18 сентября
7 дней 6 ночей
от 38550 ₽
Экскурсионная программа по Байкалу
Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из луч...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 06 января
6 дней 5 ночей
от 40800 ₽
Алмазные грани Байкала 2022
Автоэкскурсии по Байкалу, прогулки на теплоходе по озеру, купание в прохладной, но кристально-чистой воде Священного озера сравнимы с чудесным, сказочным сном, во время...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 27 августа
8 дней 7 ночей
от 46950 ₽
Легенды острова Ольхон + Аршан 2022
Двухнедельная экскурсионная программа с проживанием на острове Ольхон и курорте Аршан в одном туре.
Ближайший заезд:
c 20 августа по 02 сентября
14 дней 13 ночей
от 52800 ₽
Листвянка и Ольхон - визитки Байкала
Единственный в мире музей Байкала, самый широкий исток реки на планете, поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале
Ближайший заезд:
c 30 августа по 06 сентября
8 дней 7 ночей
от 57000 ₽
Сохраним Байкал вместе!
В данной программе вам и вашей команде будет предоставлена возможность отдохнуть и потрудиться на берегах великого озера. Вы увидите Байкал не глазами, а душой и он отк...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 07 января
7 дней 6 ночей
от 58000 ₽
Парусная практика на заповедном Байкале
А слова «левентик», «галс» «оверштаг» и «фордевинд» вам о чем то говорят? Ответ неважен. Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями!
Ближайший заезд:
c 12 августа по 17 августа
6 дней 5 ночей
от 59450 ₽
Восточный берег Байкала
Это тур для тех, кому хочется познакомиться с прекрасной и загадочной Бурятией и хочет увидеть её основные достопримечательности, путешествуя с комфортом.
Ближайший заезд:
c 01 августа по 07 августа
7 дней 6 ночей
от 66350 ₽
Калейдоскоп Байкала
В туре Вас ждет водный круиз по Байкалу с ухой на берегу озера, экскурсия по КБЖД – архитектурному памятнику инженерного искусства и самой красивой части Транссибирской...
Ближайший заезд:
c 27 августа по 02 сентября
7 дней 6 ночей
от 70000 ₽
Золотая осень на Байкале
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.
Ближайший заезд:
c 14 сентября по 19 сентября
6 дней 5 ночей
от 71250 ₽
Золотое кольцо Байкала 2022
Весь Байкал в насыщенном 10-ти дневном экскурсионном туре. Начало тура в Иркутске, окончание в Улан-Удэ
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 12 сентября
10 дней 9 ночей
от 81000 ₽
Байкал без фильтров 2022
Байкал без фильтров – экскурсионный тур для любителей природы по системе все включено. Тур проходит по главным природным красотам Байкала. Проживание в палатках, кемпин...
Ближайший заезд:
c 28 июля по 03 августа
7 дней 6 ночей
от 99980 ₽
Байкальское золото
Благодаря нашему фотографу, который научит вас запечатлевать виды вокруг, это путешествие останется не только у вас в памяти, но и на вашей флешке.
Ближайший заезд:
c 19 сентября по 26 сентября
8 дней 7 ночей
от 102300 ₽
Увидеть весь Байкал
Максимум интересных и красивых мест, экскурсии к самым главным достопримечательностям Байкала, термальные источники, священные места, водные круизы, комфортные отели.
Ближайший заезд:
c 26 августа по 06 сентября
12 дней 11 ночей
от 109000 ₽
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