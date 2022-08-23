Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Отдых в Манжероке

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
На 469 км Чуйского тракта в сосновом лесу, на берегу горной красавицы Катуни находится туристический комплекс «Манжерок». Два десятка лет встречает он своих гостей и полюбился многим издавна сложившимися традициями. Уютно себя чувствует здесь любой отдыхающий. И, конечно же, это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто никогда не был на Алтае и желает узнать о нем как можно больше, так как расположение комплекса очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам Алтая.

Маршрут тура: Манжерок - Талдинские пещеры - озеро Манжерокское - Горно-Алтайск - Остров Патмос - Камышлинский водопад - Манжерок

Программа тура

День 1
Прибытие в туркомплекс «Манжерок».
Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Производятся бесплатные трансферы а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), встреча в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия рейса с табличкой - Манжерок.

13:00 - Размещение в номере выбранной категории.

14:00 - 15:00 Обед.

15:00 - Организационная беседа с инструктором группы.

18:00 - 19:00 Ужин.
День 2
Посещение краеведческого музея
10:00 - 11:00 - Завтрак.

Посещение краеведческого музея им. Анохина, где представлены археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая. Этнографические коллекции одежды и предметов быта, произведения изобразительного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы. Автобус, 80 км.

15:00 - 16:00 - Обед.

Сеанс галотерапии в оздоровительном центре. 40 минут.

19:00 – 20:00 - Ужин.
День 3
Экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова
10:00 –11:00 Завтрак.

Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова.

Восхождение на гору «Черепан», на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину реки Катунь. По дороге путевая информация об археологической площадке «Челтуков лог», где велись раскопки древних курганов. Пешком 3 км.

14:00 – 15:00 - Обед.

Свободное время.

19:00 – 20:00 - Ужин.
День 4
Экскурсия к Камышлинскому водопаду.
10:00 – 11:00 Завтрак.

Экскурсия к Камышлинскому водопаду: удобная смотровая площадка, красивейший каскад кристально чистой воды, общение с милыми местными жителями – кроликами… яркие эмоции гарантированы! Автобус, 60 км.

15:00 – 16:00 Поздний обед. 

Свободное время.

19:00 – 20:00 Ужин.
День 5
Экскурсия в Талдинские пещеры.
10:00 –11:00 - Завтрак.

Экскурсия в Талдинские пещеры: подъем в гору, осмотр жилища древнего человека, арка желаний - в удобной спортивной одежде осилит каждый! Автобус 25 км, пешком 2 км.

14:00 – 15:00 - Обед.

Заключительный вечер / свободное время.

19:00 – 20:00 Ужин.
День 6
Отъезд
10:00 –11:00 - Завтрак. Освобождение номеров до 11 часов.

Отъезд.

Стоимость

Туркомплекс Манжерок

Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Одноместное размещение
29 100 ₽
Двухместное размещение
25 600 ₽
Люкс
за 6 дней с человека
Одноместное размещение
40 200 ₽
Двухместное размещение
29 100 ₽
Студия
за 6 дней с человека
Одноместное размещение
37 950 ₽
Двухместное размещение
28 000 ₽
  • Место встречи: В день приезда необходимо прибыть в туркомплекс "Манжерок" (заселение с 14.00).
  • Окончание тура и освобождение номеров до 11.00 - по расчетному часу в гостинице.
  • Время местное (+ 4 часа к московскому)
  • Производятся бесплатные трансферы в даты заезда/выезда: а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск. Встреча/проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия/убытия рейса с табличкой ТК Манжерок.
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус.
  • Питание: 3-разовое. Комплексное. По программе: с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 0+

Включено в стоимость

  • Проживание в соответствии с выбранной категорией
  • 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой, услуги гида
  • Разовое посещение бани в составе группы
  • Сеанс галотерапии в оздоровительном центре
  • Страховка медицинская и от н/с, трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к "Манжерок" - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда.

Оплачивается отдельно

  • Перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск. 
  • Размещение в номерах другой категории. 
  • Дополнительное питание. 
  • Дополнительные экскурсии.
  • Проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтайская неделя

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 34300 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.
(1)

Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 20 декабря

3 дня 2 ночи

от 37500 ₽

Алтай 2023 г.

Бесконечные миры Алтая

Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 27 февраля

5 дней 4 ночи

от 42100 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 23 декабря

8 дней 7 ночей

от 44300 ₽

Алтай 2022 г.

Здравствуй, Алтай!

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 52900 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽