Отдых в Манжероке
Маршрут тура: Манжерок - Талдинские пещеры - озеро Манжерокское - Горно-Алтайск - Остров Патмос - Камышлинский водопад - Манжерок
Вас ждет:
Программа тура
13:00 - Размещение в номере выбранной категории.
14:00 - 15:00 Обед.
15:00 - Организационная беседа с инструктором группы.
18:00 - 19:00 Ужин.
Посещение краеведческого музея им. Анохина, где представлены археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая. Этнографические коллекции одежды и предметов быта, произведения изобразительного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы. Автобус, 80 км.
15:00 - 16:00 - Обед.
Сеанс галотерапии в оздоровительном центре. 40 минут.
19:00 – 20:00 - Ужин.
Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова.
Восхождение на гору «Черепан», на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину реки Катунь. По дороге путевая информация об археологической площадке «Челтуков лог», где велись раскопки древних курганов. Пешком 3 км.
14:00 – 15:00 - Обед.
Свободное время.
19:00 – 20:00 - Ужин.
Экскурсия к Камышлинскому водопаду: удобная смотровая площадка, красивейший каскад кристально чистой воды, общение с милыми местными жителями – кроликами… яркие эмоции гарантированы! Автобус, 60 км.
15:00 – 16:00 Поздний обед.
Свободное время.
19:00 – 20:00 Ужин.
Экскурсия в Талдинские пещеры: подъем в гору, осмотр жилища древнего человека, арка желаний - в удобной спортивной одежде осилит каждый! Автобус 25 км, пешком 2 км.
14:00 – 15:00 - Обед.
Заключительный вечер / свободное время.
19:00 – 20:00 Ужин.
Отъезд.
Стоимость
Туркомплекс Манжерок
- Место встречи: В день приезда необходимо прибыть в туркомплекс "Манжерок" (заселение с 14.00).
- Окончание тура и освобождение номеров до 11.00 - по расчетному часу в гостинице.
- Время местное (+ 4 часа к московскому)
- Производятся бесплатные трансферы в даты заезда/выезда: а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск. Встреча/проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия/убытия рейса с табличкой ТК Манжерок.
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: 3-разовое. Комплексное. По программе: с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 0+
Включено в стоимость
- Проживание в соответствии с выбранной категорией
- 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой, услуги гида
- Разовое посещение бани в составе группы
- Сеанс галотерапии в оздоровительном центре
- Страховка медицинская и от н/с, трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к "Манжерок" - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда.
Оплачивается отдельно
- Перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск.
- Размещение в номерах другой категории.
- Дополнительное питание.
- Дополнительные экскурсии.
- Проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск.
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