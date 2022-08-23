Отдых в Манжероке

На 469 км Чуйского тракта в сосновом лесу, на берегу горной красавицы Катуни находится туристический комплекс «Манжерок». Два десятка лет встречает он своих гостей и полюбился многим издавна сложившимися традициями. Уютно себя чувствует здесь любой отдыхающий. И, конечно же, это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто никогда не был на Алтае и желает узнать о нем как можно больше, так как расположение комплекса очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам Алтая.



Маршрут тура: Манжерок - Талдинские пещеры - озеро Манжерокское - Горно-Алтайск - Остров Патмос - Камышлинский водопад - Манжерок



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