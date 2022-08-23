Бесконечные миры Алтая

Сколько бы раз вы не были на Алтае, в этом путешествии вы откроете для себя, новый, необычный Алтай.

Только поздней осенью и ранней весной Алтай настолько поражает воображение контрастными пейзажами. Вы увидите невероятное сочетание красок и разнообразных пейзажей. Заснеженные могучие кедры на Семинском перевале, высокогорные степи без снега, где пасутся стада верблюдов; голубой лед рек и водопадов…

Несколько дней путешествия в воспоминаниях представляются неделями прекрасных картин, нарисованных самой природой.