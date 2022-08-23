Бесконечные миры Алтая
Сколько бы раз вы не были на Алтае, в этом путешествии вы откроете для себя, новый, необычный Алтай.
Только поздней осенью и ранней весной Алтай настолько поражает воображение контрастными пейзажами. Вы увидите невероятное сочетание красок и разнообразных пейзажей. Заснеженные могучие кедры на Семинском перевале, высокогорные степи без снега, где пасутся стада верблюдов; голубой лед рек и водопадов…
Несколько дней путешествия в воспоминаниях представляются неделями прекрасных картин, нарисованных самой природой.
Вас ждет:
Программа тура
Отправляемся за новыми впечатлениями по Чуйскому тракту, признанному одной из красивейших дорого мира.В 2016 г. Чуйский тракт, главная дорога Алтая, вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию»
Но не только красотой и природными памятниками интересна эта дорога. На протяжении веков эта земля была «перекрестком дорог». Сотни народов прошли здесь, оставляя знаки своего пребывания в виде наскальных рисунков, каменных изваяний, курганов, в виде живущих до сих пор традициях, верованиях и обычаях местных жителей.
Сегодня мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы») и некоторые пороги (3 -5 категории сложности), по которым проходят водные маршруты, посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э.
Размещение в гостинице в с. Акташ.
Переезд с. Акташ – с. Улаган – пер. Кату-Ярык(110 км.)
Первая остановка на длинном пути – знаменитый памятник природы Красные ворота, далее мы остановимся у живописного озера Киделю. А вскоре, после преодоления перевала -село Улаган, (в переводе на русский язык «великий хан»). Проехав еще около 20 км, Вы увидите знаменитые Пазырыкские курганы в одноименном урочище и услышите удивительную историю их раскопок. Сенсационные находки с этих мест, удивительно хорошо сохранившиеся благодаря значительной высоте местности над уровнем моря, особенностей климата и конструкции курганов, внесли большой вклад в историю.
В Санкт-Петербургском Эрмитаже есть целый зал, посвященный культуре и искусству кочевых племен Алтая II-VII вв. до н.э, в котором представлен уникальный комплекс археологических находок, открытых именно здесь в середине прошлого века.
Доедем до почти отвесного серпантинаперевала Кату-Ярык по которому идет спуск в долину р. Чулышман Остановимся на обзорной площадке, откуда открывается вид на перевал и живописную долину.
Возвращение в гостиницу в с. Акташ.
Размещение в гостинице, в с. Кош-Агач.
В этот день у вас будет возможность покататься на коньках по прозрачному льду озер в Кош-Агаче –основное развлечение местных жителей в зимнее время. (Коньки можно привезти с собой или заранее взять напрокат в Горно-Алтайске, цены уточняются)
Остановка для прогулки по льду Катуни.Красивые пейзажи заснеженных гор, изумительные по красоте речные долины. Изумрудная вода в сочетании с голубым льдом создают поистине сказочную картину. Вы окунетесь в мир красоты и спокойствия.
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в этно-природный парк «Уч-Энмек», Каракольскую долину: «Тайны священной долины». Вас ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая – Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники соприкоснутся с историей Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая.
Фольклорный концерт (горловое пение), ужин с дегустацией блюд национальной кухни.
Трансфер и размещение в гостинице в Горно-Алтайске.
Для выезжающих позже, экскурсия в Национальный Музей Республики Алтай им А. В. Анохина. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина. (по желанию, за доп. плату 300 руб/чел).
Также для тех, кто вылетает из Барнаула на следующий день есть возможность заказать дополнительное трансфер и экскурсию на «Лебединое озеро». (цена зависит от количества участников в группе)
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи);
- 2-/3-местное размещение в гостиницах с удобствами в номере;
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда);
- Услуги сопровождающего – гида
- Рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Трансфер из Барнаула / Новосибирска и обратно: 3200 руб. /2900 руб. (дети до 14 лет). Выезд группы из Новосибирска в 22:00 накануне начала тура. Для туристов, заказавших трансфер из Барнаула, выезд в 1-ый день тура в 8.00.
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