Алтайская неделя

На 469 км Чуйского тракта в сосновом лесу, на берегу горной красавицы Катуни находится туристический комплекс «Манжерок». Два десятка лет встречает он своих гостей и полюбился многим издавна сложившимися традициями. Уютно себя чувствует здесь любой отдыхающий.



И, конечно же, это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто никогда не был на Алтае и желает узнать о нем как можно больше, так как расположение комплекса очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам Алтая.



Маршрут тура: Манжерок – Талдинские пещеры – остров Патмос - водопад Камышлинский – Горно-Алтайск - Манжерок