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Алтайская неделя

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
На 469 км Чуйского тракта в сосновом лесу, на берегу горной красавицы Катуни находится туристический комплекс «Манжерок». Два десятка лет встречает он своих гостей и полюбился многим издавна сложившимися традициями. Уютно себя чувствует здесь любой отдыхающий.

И, конечно же, это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто никогда не был на Алтае и желает узнать о нем как можно больше, так как расположение комплекса очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам Алтая.

Маршрут тура: Манжерок – Талдинские пещеры – остров Патмос - водопад Камышлинский – Горно-Алтайск - Манжерок

Программа тура

День 1
Прибытие в туркомплекс «Манжерок».

Производятся бесплатные трансферы а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), встреча в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия рейса с табличкой - Манжерок.

14:00 - Размещение в номере выбранной категории.

14:00–15:00 - Обед.

Организационная беседа с инструктором группы.

Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский порог, здесь воды реки с шумом проходят между пятью большими камнями, образуя около левого берега опасные водовороты (пешком, 2 км).

18:00–19:00 - Ужин.
День 2
09:30–10:30 - Завтрак.

Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова.

Восхождение на гору «Черепан» на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину реки Катунь.

По дороге путевая информация об археологической площадке «Челтугов лог», где недавно велись раскопки древних курганов (весной и осенью, пешком, 3 км).

13:30–14:30 - Обед.

16:00–17:00 - Сеанс галотерапии (соляная пещера) в оздоровительном центре.

18:30–19:30 - Ужин.
День 3
09:30–10:30 - Завтрак.

Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры (автобус 25 км, пешком 3 км).

13:30–14:30 - Обед.

Вечерние развлекательные мероприятия с инструктором группы.

18:30–19:30 - Ужин.
День 4
09:00–10:00 - Ранний завтрак.

Автобусная экскурсия в Чемальский район.

Посещение острова Патмос, на котором находится храм Иоанна Богослова. Попасть туда можно только по подвесному мосту (автобус 170 км, пешком 2 км).

15:00–16:00 - Обед.

16:00–18:00 - Свободное время.

19:00–20:00 - Ужин.
День 5
09:30–10:30 Завтрак.

11:00–13:00 Автобусно-пешеходная экскурсия к Камышлинскому водопаду.

13:30–15:00 Обед.

Свободное время.

18:30–20:00 Ужин.
День 6
09:30–10:00 - Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Горно-Алтайску.

Посещение краеведческого музея им. Анохина, где представлены археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая. Здесь вы увидите этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы (автобус 90 км).

13:30–14:30 - Обед.

16:00–18:00 - Досуговое мероприятие с инструктором группы.

18:30–20:00 - Ужин.
День 7
09:30–10:30 - Завтрак.

Свободный день.

14:00–15:00 - Обед.

19:00–20:00 - Ужин.

Заключительный вечер.
День 8
10:00–11:00 - Завтрак. Освобождение номеров до 11 часов.

Отъезд.

Производятся бесплатные трансферы т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск (25 км, 25-30 мин), проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени убытия рейса.

Стоимость

Туркомплекс Манжерок

Item 1 of 1
Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
39 110 ₽
Двухместное размещение
34 300 ₽
Люкс
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
54 650 ₽
Двухместное размещение
39 110 ₽
Студия
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
51 550 ₽
Двухместное размещение
37 600 ₽
  • Место встречи: В день приезда необходимо прибыть в туркомплекс "Манжерок" (заселение с 12.00, время местное).
  • Окончание тура: освобождение номеров до 11.00 - по расчетному часу в гостинице. Время местное +4 часа к московскому времени.
  • Производятся бесплатные трансферы в даты заезда/выезда: а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск. Встреча/проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия/убытия рейса с табличкой "ТК Манжерок".
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус.
  • Питание: 3-разовое. Комплексное. По программе: с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Досрочный выезд и опоздание на маршрут не компенсируются.
  • Гостиница: Туркомплекс «Манжерок»: Республика Алтай, Майминский р-он, с. Манжерок.
  • Возраст: 0+

Включено в стоимость

  • Проживание в соответствии с выбранной категорией.
  • 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой.
  • Услуги гида.
  • Разовое посещение бани в составе группы.
  • Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
  • Страховка мед.
  • Трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда.


Оплачивается отдельно

  • Перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск.
  • Дополнительные экскурсии.
  • Проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск.
  • Стоимость индивидуальных трансферов: Бийск - Манжерок - от 4400 руб./машина, время в пути около 1-1,5 часа; Барнаул - Манжерок - от 8500 руб./машина, время в пути около 4-5 часов; Новосибирск - Манжерок – от 12500 руб./машина, время в пути около 6-7 часов. От автовокзала г. Барнаула (рядом с ж/д вокзалом) курсируют ежедневные рейсовые автобусы, проходящие мимо т/к "Манжерок".

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