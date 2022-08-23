Алтайская неделя
И, конечно же, это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто никогда не был на Алтае и желает узнать о нем как можно больше, так как расположение комплекса очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам Алтая.
Маршрут тура: Манжерок – Талдинские пещеры – остров Патмос - водопад Камышлинский – Горно-Алтайск - Манжерок
Вас ждет:
Программа тура
- Прибытие в туркомплекс «Манжерок».
- Производятся бесплатные трансферы а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), встреча в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия рейса с табличкой - Манжерок.
- 14:00 - Размещение в номере выбранной категории.
- 14:00–15:00 - Обед.
- Организационная беседа с инструктором группы.
- Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский порог, здесь воды реки с шумом проходят между пятью большими камнями, образуя около левого берега опасные водовороты (пешком, 2 км).
- 18:00–19:00 - Ужин.
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09:30–10:30 - Завтрак.
- Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова.
- Восхождение на гору «Черепан» на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину реки Катунь.
- По дороге путевая информация об археологической площадке «Челтугов лог», где недавно велись раскопки древних курганов (весной и осенью, пешком, 3 км).
- 13:30–14:30 - Обед.
- 16:00–17:00 - Сеанс галотерапии (соляная пещера) в оздоровительном центре.
- 18:30–19:30 - Ужин.
-
09:30–10:30 - Завтрак.
- Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры (автобус 25 км, пешком 3 км).
- 13:30–14:30 - Обед.
- Вечерние развлекательные мероприятия с инструктором группы.
- 18:30–19:30 - Ужин.
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09:00–10:00 - Ранний завтрак.
- Автобусная экскурсия в Чемальский район.
- Посещение острова Патмос, на котором находится храм Иоанна Богослова. Попасть туда можно только по подвесному мосту (автобус 170 км, пешком 2 км).
- 15:00–16:00 - Обед.
- 16:00–18:00 - Свободное время.
- 19:00–20:00 - Ужин.
-
09:30–10:30 Завтрак.
- 11:00–13:00 Автобусно-пешеходная экскурсия к Камышлинскому водопаду.
- 13:30–15:00 Обед.
- Свободное время.
- 18:30–20:00 Ужин.
-
09:30–10:00 - Завтрак.
- Обзорная экскурсия по городу Горно-Алтайску.
- Посещение краеведческого музея им. Анохина, где представлены археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая. Здесь вы увидите этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы (автобус 90 км).
- 13:30–14:30 - Обед.
- 16:00–18:00 - Досуговое мероприятие с инструктором группы.
- 18:30–20:00 - Ужин.
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09:30–10:30 - Завтрак.
- Свободный день.
- 14:00–15:00 - Обед.
- 19:00–20:00 - Ужин.
- Заключительный вечер.
- 10:00–11:00 - Завтрак. Освобождение номеров до 11 часов.
- Отъезд.
- Производятся бесплатные трансферы т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск (25 км, 25-30 мин), проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени убытия рейса.
Стоимость
Туркомплекс Манжерок
- Место встречи: В день приезда необходимо прибыть в туркомплекс "Манжерок" (заселение с 12.00, время местное).
- Окончание тура: освобождение номеров до 11.00 - по расчетному часу в гостинице. Время местное +4 часа к московскому времени.
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Производятся бесплатные трансферы в даты заезда/выезда: а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск. Встреча/проводы в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия/убытия рейса с табличкой "ТК Манжерок".
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Транспорт: Автобус/микроавтобус.
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Питание: 3-разовое. Комплексное. По программе: с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
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Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Досрочный выезд и опоздание на маршрут не компенсируются.
- Гостиница: Туркомплекс «Манжерок»: Республика Алтай, Майминский р-он, с. Манжерок.
- Возраст: 0+
Включено в стоимость
- Проживание в соответствии с выбранной категорией.
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3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда.
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Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой.
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Услуги гида.
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Разовое посещение бани в составе группы.
-
Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
-
Страховка мед.
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Трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда.
Оплачивается отдельно
- Перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск.
- Дополнительные экскурсии.
- Проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск.
- Стоимость индивидуальных трансферов: Бийск - Манжерок - от 4400 руб./машина, время в пути около 1-1,5 часа; Барнаул - Манжерок - от 8500 руб./машина, время в пути около 4-5 часов; Новосибирск - Манжерок – от 12500 руб./машина, время в пути около 6-7 часов. От автовокзала г. Барнаула (рядом с ж/д вокзалом) курсируют ежедневные рейсовые автобусы, проходящие мимо т/к "Манжерок".
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