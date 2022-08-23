Зимние туры на Алтай : 10

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

✈ Зимние туры на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая