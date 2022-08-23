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Зимние туры
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Зимние туры на Алтай : 10

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Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтайская неделя

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 34300 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.
(1)

Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 20 декабря

3 дня 2 ночи

от 37500 ₽

Алтай 2023 г.

Бесконечные миры Алтая

Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 27 февраля

5 дней 4 ночи

от 42100 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 23 декабря

8 дней 7 ночей

от 44300 ₽

Алтай 2022 г.

Здравствуй, Алтай!

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 52900 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽

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