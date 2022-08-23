Зимние туры на Алтай : 10
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Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Алтайская неделя
Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 34300 ₽
Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 20 декабря
3 дня 2 ночи
от 37500 ₽
Бесконечные миры Алтая
Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 27 февраля
5 дней 4 ночи
от 42100 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 23 декабря
8 дней 7 ночей
от 44300 ₽
Здравствуй, Алтай!
Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 52900 ₽
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Алтай – место силы: зима-весна
Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 67600 ₽
Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта
Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 88000 ₽
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