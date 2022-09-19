Восхождение на пик Актру. Маршрут для тех, кто хочет подняться на высоту более четырех тысяч метров и увидеть горы и степи Алтая с вершины Актру.

Долина Актру еще с советстких времен привлекает любителей восхождений на горные вершины, а также простых туристов. Это обусловлено тем, что в долину можно добраться на автомобилях повышенной проходимости, а также наличием комфортных условий для проживания и близостью ключевых вершин. Данный маршрут даст Вам возможность испытать свои силы и почувсвовать себя настоящим альпинистом. Акклиматизационное восхождение на вершину Купол трех озер подарит наслаждение от красоты окружающих пейзажей. Приятно пройти по леднику, покрытому снегом, особенно когда внизу жаркое лето.

Прохождение этого маршрута займет у Вас 10 дней (из них 8 активная часть, 2 дня трансфер). Уровень сложности маршрута: 7 ИЗ 10 (для опытных, обязательна хорошая физическая форма).

* Дополнительно Вы можете заказать: проживание на базе альплагеря в домиках.

Указанная цена действительна для группы из пяти человек. В случае изменения числа участников, количества дней, набора услуг - цена будет пересчитана.

Необходимое личное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик, треккинговые палочки, а также специальное снаряжение для восхождений) Вы можете взять на прокат у нас. Цены на прокат снаряжения в соответствии с установленными тарифами.