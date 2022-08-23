Восхождение на пик Актру. Маршрут для тех, кто хочет подняться на высоту более четырех тысяч метров и увидеть горы и степи Алтая с вершины Актру.

✈ Восхождения на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая