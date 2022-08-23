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Восхождение на пик Актру
Восхождение на пик Актру. Маршрут для тех, кто хочет подняться на высоту более четырех тысяч метров и увидеть горы и степи Алтая с вершины Актру.
Ближайший заезд:
c 07 августа по 16 августа
10 дней 9 ночей
от 32000 ₽
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