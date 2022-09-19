Велотур Алтайскими тропами

Выезд на маршрут

Сегодняшняя часть маршрута проходит по левому берегу Катуни через село Анос. Через подвесной мост выходим на Чемальский тракт перед самым Чемалом. В Чемале – посещение Чемальской ГЭС, православного храма на острове Патмос.

После экскурсии продолжаем движение по хорошей асфальтированной дороге до «Долины Горных Духов». Здесь останавливаемся на обед.

После обеда – посещение долины, где расположены небольшой водопад, древний жертвенник. Здесь же мы увидим первые наскальные рисунки, дальше к югу их будет встречаться все больше и больше.

В завершении экскурсии – подъем на обзорную площадку, откуда открывается вид на Катунь и окрестности.

После посещения «Долины Горных Духов» едем на велосипедах дальше до нашей сегодняшней стоянке в устье реки Бийке.

Пока готовится ужин, совершаем прогулку к курганам, небольшой пещере и наскальным рисункам. Ужин.

Ночевка в палатках на берегу Катуни.