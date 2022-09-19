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Велотур Алтайскими тропами

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Участникам необходимо  иметь навыки езды на горном велосипеде по пересеченной местности и хорошую физическую форму, готовность преодолевать трудности. 

Минимальный возраст участников - 12 лет (в сопровождении взрослых).

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Аскат - город мастеров

Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале Баргаула. Переезд г. Барнаул –с. Барангол (авто 300/40 км).

Знакомство с инструктором, получение снаряжения, прохождение инструктажа пользования велосипедом.

Выезд на маршрут.

Знакосмтво с село Аскат оно знаменито своими художниками и мастерами, которые работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Посетив деревню, можно познакомиться с тремя действующими выставками: сувенирная лавка «Бай-Терек», этно-галерея «Каури» и выставка семьи Головань.

В селе также находится Буддийский центр школы Карма Кагью Алмазного пути. 

Прогулка к Серебряному источнику.

Ночлег на берегу р. Катунь в палатках.

День 2
Выезд на маршрут

Сегодняшняя часть маршрута проходит по левому берегу Катуни через село Анос. Через подвесной мост выходим на Чемальский тракт перед самым Чемалом. В Чемале – посещение Чемальской ГЭС, православного храма на острове Патмос.

После экскурсии продолжаем движение по хорошей асфальтированной дороге до «Долины Горных Духов». Здесь останавливаемся на обед.

После обеда – посещение долины, где расположены небольшой водопад, древний жертвенник. Здесь же мы увидим первые наскальные рисунки, дальше к югу их будет встречаться все больше и больше.

В завершении экскурсии – подъем на обзорную площадку, откуда открывается вид на Катунь и окрестности.

После посещения «Долины Горных Духов» едем на велосипедах дальше до нашей сегодняшней стоянке в устье реки Бийке.

Пока готовится ужин, совершаем прогулку к курганам, небольшой пещере и наскальным рисункам. Ужин.

Ночевка в палатках на берегу Катуни.

День 3
Движемся по дороге на Куюс к Ороктойскому мосту

После завтрака вновь садимся на велосипеды и движемся по дороге на Куюс к Ороктойскому мосту. Под мостом между черных скал бурлит и пенится речной  порог Тельдекпень I.

Переезжаем на другой берег Катуни и едем в сторону села Ороктой. От устья реки Ороктой начнется плавный подъем, придется потрудиться.

Штурм Ороктойского перевала (высота 1645 м) – достаточно серьезное испытание для всех, особенно в дождливую погоду. Лет через 10 здесь собираются проложить асфальт, но пока по этому пути могут проехать только опытные велосипедисты. 

Ночевка в палатках ниже седловины перевала на берегу ручья.

День 4
Штурм перевала

Сразу после завтрака – начинаем штурм перевала.

Пожалуй, это самое серьезное препятствие на всем маршруте, особенно если дорога размыта дождями. Велосипед придется вести рядом с собой, встречаются броды, которые придется преодолеть по колено в холодной воде.

По дороге мы увидим карьеры, где раньше добывали мрамор. Станция метро Таганская Московского метрополитена облицована здешним мрамором.

Спуск с перевала вдоль реки Башлан, которая далее впадает в Курату. Справа от нас Талдинский Белок, большой горный массив. Внизу нам встретится несколько сел. 

Ночевка в палатках на берегу ручья.

День 5
&nbsp;В районе села Каракол выезжаем на Чуйский тракт

Как бы труден не был вчерашний день, самое серьезное препятствие осталось позади.

После завтрака продолжаем маршрут. Теперь дорога идет вниз. В районе села Каракол выезжаем на Чуйский тракт.

После неровных грунтовых дорог со сложным рельефом асфальт даже радует, несмотря на автомобильное движение. Теперь нас сопровождает быстрая и чистая речка Урсул.

Проезжаем село Онгудай – административный центр Онгудайского района. В этот день дорога идет в основном под небольшим уклоном, ехать очень легко. 

Ночевка в палатках у реки Урсул.

День 6
Перевал &ndash; Чике-Таман

Сегодня нам предстоит преодолеть еще один перевал – Чике-Таман(высота 1460 м).

Дорога по перевалу в нынешнем виде была построена в 80-е годы. Отдадим дань истории и поднимаемся на перевал по старому варианту дороги, еще грунтовой и ныне совершенно заброшенной.

Наверху сделаем остановку, чтобы отдохнуть и наглядеться на раскинувшиеся во все стороны горные пейзажи.

Спуск с перевала по новой асфальтированной, петляющей между скал дороге, даст ощущение скорости и полета. После перевала дорога подходит к реке Большой Ильгумень и идет вдоль нее до самой Катуни.

На слиянии Катуни и Ильгуменя можно посмотреть на порог Ильгуменский, и на то, как его проходят водные туристы.

Едем вдоль Катуни до стоянки в районе села Яломан.

Ночевка в палатках на берегу реки Катунь.

День 7
Заключительный день

Сегодня заканчивается наше небольшое путешествие на велосипедах по Алтаю. 

Последний завтрак, приготовленный на костре, сборы и переезд на базу в с. Барангол. Баня. Прощальный ужин.

Отъезд в  г. Барнаул (22:00, 300 км)/г. Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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