Велотур Алтайскими тропами
Участникам необходимо иметь навыки езды на горном велосипеде по пересеченной местности и хорошую физическую форму, готовность преодолевать трудности.
Минимальный возраст участников - 12 лет (в сопровождении взрослых).Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале Баргаула. Переезд г. Барнаул –с. Барангол (авто 300/40 км).
Знакомство с инструктором, получение снаряжения, прохождение инструктажа пользования велосипедом.
Выезд на маршрут.
Знакосмтво с село Аскат оно знаменито своими художниками и мастерами, которые работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Посетив деревню, можно познакомиться с тремя действующими выставками: сувенирная лавка «Бай-Терек», этно-галерея «Каури» и выставка семьи Головань.
В селе также находится Буддийский центр школы Карма Кагью Алмазного пути.
Прогулка к Серебряному источнику.
Ночлег на берегу р. Катунь в палатках.
Сегодняшняя часть маршрута проходит по левому берегу Катуни через село Анос. Через подвесной мост выходим на Чемальский тракт перед самым Чемалом. В Чемале – посещение Чемальской ГЭС, православного храма на острове Патмос.
После экскурсии продолжаем движение по хорошей асфальтированной дороге до «Долины Горных Духов». Здесь останавливаемся на обед.
После обеда – посещение долины, где расположены небольшой водопад, древний жертвенник. Здесь же мы увидим первые наскальные рисунки, дальше к югу их будет встречаться все больше и больше.
В завершении экскурсии – подъем на обзорную площадку, откуда открывается вид на Катунь и окрестности.
После посещения «Долины Горных Духов» едем на велосипедах дальше до нашей сегодняшней стоянке в устье реки Бийке.
Пока готовится ужин, совершаем прогулку к курганам, небольшой пещере и наскальным рисункам. Ужин.
Ночевка в палатках на берегу Катуни.
После завтрака вновь садимся на велосипеды и движемся по дороге на Куюс к Ороктойскому мосту. Под мостом между черных скал бурлит и пенится речной порог Тельдекпень I.
Переезжаем на другой берег Катуни и едем в сторону села Ороктой. От устья реки Ороктой начнется плавный подъем, придется потрудиться.
Штурм Ороктойского перевала (высота 1645 м) – достаточно серьезное испытание для всех, особенно в дождливую погоду. Лет через 10 здесь собираются проложить асфальт, но пока по этому пути могут проехать только опытные велосипедисты.
Ночевка в палатках ниже седловины перевала на берегу ручья.
Сразу после завтрака – начинаем штурм перевала.
Пожалуй, это самое серьезное препятствие на всем маршруте, особенно если дорога размыта дождями. Велосипед придется вести рядом с собой, встречаются броды, которые придется преодолеть по колено в холодной воде.
По дороге мы увидим карьеры, где раньше добывали мрамор. Станция метро Таганская Московского метрополитена облицована здешним мрамором.
Спуск с перевала вдоль реки Башлан, которая далее впадает в Курату. Справа от нас Талдинский Белок, большой горный массив. Внизу нам встретится несколько сел.
Ночевка в палатках на берегу ручья.
Как бы труден не был вчерашний день, самое серьезное препятствие осталось позади.
После завтрака продолжаем маршрут. Теперь дорога идет вниз. В районе села Каракол выезжаем на Чуйский тракт.
После неровных грунтовых дорог со сложным рельефом асфальт даже радует, несмотря на автомобильное движение. Теперь нас сопровождает быстрая и чистая речка Урсул.
Проезжаем село Онгудай – административный центр Онгудайского района. В этот день дорога идет в основном под небольшим уклоном, ехать очень легко.
Ночевка в палатках у реки Урсул.
Сегодня нам предстоит преодолеть еще один перевал – Чике-Таман(высота 1460 м).
Дорога по перевалу в нынешнем виде была построена в 80-е годы. Отдадим дань истории и поднимаемся на перевал по старому варианту дороги, еще грунтовой и ныне совершенно заброшенной.
Наверху сделаем остановку, чтобы отдохнуть и наглядеться на раскинувшиеся во все стороны горные пейзажи.
Спуск с перевала по новой асфальтированной, петляющей между скал дороге, даст ощущение скорости и полета. После перевала дорога подходит к реке Большой Ильгумень и идет вдоль нее до самой Катуни.
На слиянии Катуни и Ильгуменя можно посмотреть на порог Ильгуменский, и на то, как его проходят водные туристы.
Едем вдоль Катуни до стоянки в районе села Яломан.
Ночевка в палатках на берегу реки Катунь.
Сегодня заканчивается наше небольшое путешествие на велосипедах по Алтаю.
Последний завтрак, приготовленный на костре, сборы и переезд на базу в с. Барангол. Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в г. Барнаул (22:00, 300 км)/г. Горно-Алтайск*.* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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