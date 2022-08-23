Велотур Алтайскими тропами

В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.

✈ Велотуры на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая