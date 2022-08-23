Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Путешествуя по водоразделу реки Тюте от слияния её с Чуей до истока можно в полной мере ощутить красоту и древность Алтая. Рядом с Тюте находятся Курайская и Тютенская степи, леса и альпийские луга, гигантская рябь течения, древние могильники, озёра, ледники и снежные вершины.

Наша задача подняться по долине реки Тюте, сквозь лиственнично-кедровую тайгу и высокогорную тундру, альпийские луга еще выше в царство камня к одному из озер.

Отсюда открываются живописные пейзажи на окрестные вершины (главенствующая Купол Трех Озер - 3556м). Великолепие заснеженных вершин, горный пьянящий воздух, величие и грандиозность покорят сердца всех, кто здесь окажется.

15.00 Спуск в село Чибит.

Переезд на автобусе в г. Горно-Алтайск (авто 360 км. в пути 7 часов).