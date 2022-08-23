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Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Северо-Чуйский хребет — длинная цепь из высоких гор на северо-западе Кош-Агачского района. Простирается на 120 километров, а в ширину в отдельных местах достигает 50 км. С одной стороны ограничен Чуей, а с другой реками Чаган-Узун и Карагем.

Все самые большие ледники и высокие горы сосредоточены в центральной части, которая носит название Биш-Иирду. Средняя высота этого района — 3600 метров над уровнем моря. В переводе с алтайского языка название означает «пять острых вершин».

Основные вершины Северо-Чуйского хребта располагаются в его средней части. Три здешних пика достигают высоты более 4 километров над уровнем моря. Это Маашей-Баш, Актру-Баш и Куркурек.

Еще одна заметная гора — Купол Трех Озер, высота больше 3500 метров, кстати, с нее открывается великолепный вид на озера в долине реки Тюте и цепь белоснежных гор, в том числе, на Белуху. Вершину покрывает ледник водопадный.

Всего в центральной части 200 действующих ледников, которые занимают площадь 175 квадратных километров.

Снег, укрывающий алтайские горы во время зимнего сна и мощные снегоходы позволят нам совершить непревзойденное путешествие по долинам застывших рек к ледникам и вершинам. Нас ждет величественная красота и искреннее ощущение нереальности от увиденных пейзажей! Уж слишком живописно и безумно грандиозно!

Тур носит экспедиционный характер. Нам представится уникальная возможность проехать там, где еще не проходила гусеница снегохода. В путь друзья!

Программа тура

День 1
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. Путешествие по Чуйскому тракту до села Акташ.
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Путешествие по Чуйскому тракту до села Акташ (авто 320 км. в пути 6 часов)

Путешествие по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как её называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов. Семинский перевал –Дьал-Менку («Вечная гора»), 1894м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.

Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше.
День 2
Переезд на снегоходах в ущелье Актру (70 км).

Переезд по Чуйскому тракту до села Чибит. От села Чибит через небольшой перевал выезжаем на плато Ештыкель. Урочище Ештыкель с озером Джангысколь называют «Укоком в миниатюре». Плато расположено на высоте 1750 м. Мы увидим плато во всей красе. Прямо перед нами на юге находятся четырехтысячники с хорошо различимыми вершинами Актру-Баш и Куркурек. За нашей спиной Курайский хребет. Внизу в западной части плато, петляет река.

Озеро Джангыскель, в котором летом отражаются белоснежные вершины, сейчас скованно льдом. Озеро имеет форму неправильного овала, длина озера 1300 м, ширина 800 м, но в период таяния ледников его зеркало сильно увеличивается.

По приезду ужин, размещение в 2-3 местных номерах. Удобства в санитарном блоке. Баня. Банный чан.
День 3
Выезд на снегоходах в долину реки Ян-Карасу.
Спускаемся в степь и держим путь в сторону реки Ян-Карасу.

Данная прогулка выводит нас к вершине Актру-Баш (4044 м) – это одна из основных вершин. В пути нас сопровождают ажурные лиственницы, изумрудные кедры и белоснежные сияющие вершины.
День 4
Трехглавый Корумду.

Со склонов хребта стекают три ледяных потока, объединяясь в нижней части в единое русло. Здесь расположена самая высокая часть хребта, вершины превышают 4000 метров над уровнем моря. 

Ледник является привлекательным туристическим объектом. В летний сезон ледяной склон эффектно соседствует с цветущей долиной. Альпинистов ледник привлекает не сам по себе, а как путь вершинам.

Зимой мы имеем возможность вплотную приблизиться к грандиозным вершинам Северо-Чуйского хребта.

День 5
Долина реки Тюте.

Путешествуя по водоразделу реки Тюте от слияния её с Чуей до истока можно в полной мере ощутить красоту и древность Алтая. Рядом с Тюте находятся Курайская и Тютенская степи, леса и альпийские луга, гигантская рябь течения, древние могильники, озёра, ледники и снежные вершины.

Наша задача подняться по долине реки Тюте, сквозь лиственнично-кедровую  тайгу и высокогорную  тундру, альпийские луга  еще выше в царство камня к одному из озер.

Отсюда открываются живописные пейзажи на окрестные вершины  (главенствующая Купол Трех Озер - 3556м).  Великолепие заснеженных вершин, горный пьянящий воздух, величие и грандиозность покорят сердца всех, кто здесь окажется.

15.00 Спуск в село Чибит. 

Переезд на автобусе в г. Горно-Алтайск (авто 360 км. в пути 7 часов).

Стоимость

Горный центр Актру

Item 1 of 1
1-местная посадка
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
143 000 ₽
2-хместная посадка
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
88 000 ₽
  • Группу сопровождают опытные инструктора - проводники.
  • Все переезды от аэропорта/вокзала Барнаула и аэропорта г. Горно-Алтайска и обратно входят в стоимость туров. Встречаем: Барнаул -  аэропорт  - 5.00 - 7.00, Барнаул -  железнодорожный вокзал до 8.00, Горно-Алтайск – аэропорт – уточняем время при бронировании.
  • Предоставляется снаряжение: снегоходный шлем, подшлемник. За дополнительную плату можно арендовать теплый костюм, обувь.
  • Питание в снегоходном туре достаточно разнообразное. Горячее питание – завтрак и ужин, обед – перекус.
  • Условия участия: Снегоходные туры не требуют специальной подготовки (желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью). В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-ти летнего возраста в сопровождении родителей. К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста. К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.


Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Аренда снегохода;
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату);
  • Трехразовое питание (в день заезда только обед и ужин и в день отъезда завтрак и обед);
  • Услуги гида-инструктора;
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой (снегоходный шлем, подшлемник флисовый)
  • Медицинская страховка
  • Проживание в горном центре Актру (номера 2-3 места, санитарный блок)

Оплачивается отдельно

  • Авиа и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Прокат утепленного костма и обуви: 2000 руб/чел на весь маршрут.

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