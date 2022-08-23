Туманный Альбаган

Альбаган - в переводе с тюркского - дикий, мрачный, непокоренный - главная вершина Северо-восточного Алтая, находится в южной части хребта Иолго, относящегося к Алтайскому Среднегорью. Это - самая высокая точка хребта (2618 м над уровнем моря).

Здесь огромное количество уникальных природных объектов, которые делают программу очень насыщенной и интересной, а возможности снегоходной техники позволяют преодолеть более трехсот километров удивительного заснеженного Горного Алтая.

На маршруте туристы проживают на базе Каракольские озера в теплых домах (отопление печное, размещение в 4-6 местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).

Особенности: маршрут не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Возможен отдых на одной из турбаз или в отеле до или после маршрута.