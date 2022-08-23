Туманный Альбаган
Альбаган - в переводе с тюркского - дикий, мрачный, непокоренный - главная вершина Северо-восточного Алтая, находится в южной части хребта Иолго, относящегося к Алтайскому Среднегорью. Это - самая высокая точка хребта (2618 м над уровнем моря).
Здесь огромное количество уникальных природных объектов, которые делают программу очень насыщенной и интересной, а возможности снегоходной техники позволяют преодолеть более трехсот километров удивительного заснеженного Горного Алтая.
На маршруте туристы проживают на базе Каракольские озера в теплых домах (отопление печное, размещение в 4-6 местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).
Особенности: маршрут не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Возможен отдых на одной из турбаз или в отеле до или после маршрута.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Барнауле на вокзале, аэропорту. Переезд до г. Горно-Алтайска и далее в село Улала (микроавтобусом 280 км). Прибытие около 14 часов.
Подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.
Далее следует выезд на маршрут, постепенно набираем высоту, лиственные деревья и кустарники уступают место могучему кедру.
Путь пролегает мимо пещеры Тут-Куш, установлено, что горизонтальное простирание её ходов составляет 830 метров. Она бессменно носит корону длиннейшей карстовой полости Алтая. Мир этого подземелья еще очень слабо изучен. Пещера многоуровневая, категорийная, без спецснаряжения и инструктора спелеолога спуск опасен.
Прохождение траверсом по хребту Иолго.
К вечеру - спуск к Каракольским озерам. Размещение в кедровом доме (35 км, снегоход).
Сегодня самый насыщенный день.
Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут Вас ждет первый перевал Багаташ (2113 м).
Далее путь пролегает по живописному высокогорному плато, где расположено множество горных озер. Подъем на Аккаинский перевал, с которого открывается красивейшая панорама хребтов, альпийских лугов.
Одна из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая – поднимается на высоту 2385 м.
С перевала спускаемся в урочище Айрык, и снова оказываемся в царстве кедровых лесов. Минуя урочище на нашем пути вновь озера - Сурдинские. Не зря Алтай величают страной голубых озер - их здесь несколько тысяч. Поднимаемся на одноименный перевал и в окончании дня спускаемся в урочище Кузя.
Ночлег в доме с печкой (70 км снегоход).
Сквозь дремучую кедровую тайгу, через болота и высокогорные луга, минуя гольцы и перевалы добираемся до Туманного Альбагана.
Вершина имеет вид острого гребня, состоящего из целой серии белоснежных пиков с отвесными стенами, уходящими в пропасти. От вершины под разными углами отходят остроконечные горные хребты, по большей части представляющие собой безжизненные каменные россыпи, создающие ощущение неземного пейзажа.
Альбаганский перевал, получивший название «Щелка» за то, что представляет собой довольно узкую седловину среди скал, в древности использовался как скальные ворот. Здесь передвигались войска, а обитавшие в этих краях племена перегоняли скот из одной долины в другую. Перевал позволяет перейти из бассейна реки Бия к бассейну реки Катунь.
Возвращение в урочище Кузя.
Каракокшинская пещера считается одной из самых высоко расположенных на Алтае – 2000 метров над уровнем моря. Пещера имеет редкую карстовую форму и тянется на расстояние 520 метров в длину и на 24 метра вглубь.
Строение пещеры представляет собой два этажа. Первый – нижний малоизученный этаж, соединен отверстиями в виде колодцев с верхним. Высота верхнего этажа пещеры колеблется от двух до пяти метров. Самый большой по площади зал, носит название зал Орла. Высота его потолка достигает 7 метров.
Заглянув ненадолго в подземное царство, вновь встаем на снегоходную тропу и продолжаем путь к Замкам Горных духов.
Это один из загадочных природных объектов Алтайских гор. Издали скальник действительно напоминает средневековый замок. Рядом с ним никогда не останавливаются местные пастухи: были официально зарегистрированные случаи смерти во сне. После исследований, ученые выяснили, что пласты скальника служат для местных ветров резонансной трубой, и созданный ею ультразвук вызывает резкие спазмы сосудов. В середине 20 века, часть скалы взорвали, труба была разрушена.
Еще одно интересное местечко - Долина Туров - сложенные из камней фигуры. Уникальный объект, который с годами становится все более объемным и интересным, каждый, кто поднимается на перевал, строит что-то свое. Здесь есть и наш тур, который растет год от года, оставляем по камушку и спускаемся в теплые домики на Каракольских озерах.
Сегодня заключительный день маршрута - выезд на верхние озера.
Каракольские озёра – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озёра расположены в верховьях реки Каракол (притока реки Элекмонар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего - 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды.
Далее поднимаемся на Кылайскую гриву и движемся в село Улала, где нас ждет автобус (40 км, снегоход).
Переезд в г. Барнаул (250 км)/Горно-Алтайск*, прибытие в Барнаул около 21-22 часов
Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 6 день тура в 6:00 – 8:00 утра. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 5 на 6 день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура.
Стоимость
База Каракольские озера
- Группу сопровождают опытные инструктора - проводники.
- Все переезды от аэропорта/вокзала Барнаула и аэропорта г. Горно-Алтайска и обратно входят в стоимость туров. Встречаем: Барнаул - аэропорт - 5.00 - 7.00, Барнаул - железнодорожный вокзал до 8.00, Горно-Алтайск – аэропорт – уточняем время при бронировании.
- Предоставляется снаряжение: снегоходный шлем, подшлемник. За дополнительную плату можно арендовать теплый костюм, обувь.
- Питание в снегоходном туре достаточно разнообразное. Горячее питание – завтрак и ужин, обед – перекус.
- Условия участия: Снегоходные туры не требуют специальной подготовки (желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью). В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-ти летнего возраста в сопровождении родителей. К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста. К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Аренда снегохода;
- Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату);
- Трехразовое питание (в день заезда только ужин и в день отъезда завтрак и обед);
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой (снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения: спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда).
- Медицинская страховка
- Проживание на турбазе «Каракольские озера» в деревянном доме (удобства, баня на территории).
Оплачивается отдельно
- Ж/д и авиа билеты к месту начала тура и обратно
- Прокат утепленного костюма и обуви для маршрута 2000 руб/чел на весь маршрут
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