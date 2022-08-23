Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Каракольские озера привлекают туристов со всего света круглый год – это место восхитительной красоты. Семь озер находятся в предальпийской части западного склона хребта Иолго, в верховьях реки Каракол (приток реки Эликманар) – отсюда их название. Нижнее озеро располагается на абсолютной высоте 1820 м, а верхнее – 2097 м. Озера соединяют ручьи и протоки с водой разного цвета. Окружает это великолепие скальные ансамбли причудливой формы.
Ночевка в теплых домиках с печным отоплением на базе Каракольские озёра.
На маршруте используется снегоходная техника.
Сложность маршрута невысокая, поэтому участвовать в нем будет комфортно даже новичку.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Барнауле/ г. Горно-Алтайске. Переезд до офиса турфирмы (250/5 км) и далее в село Улала (микроавтобусом 50 км).
Подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.
Далее следует выезд на маршрут, постепенно набираем высоту, лиственные деревья и кустарники уступают место могучему кедру, спускаемся к Каракольским озерам.
Размещение в кедровом доме (35 км снегоход). Турбаза находится на самом большом, пятом озере.
Первое испытание – подъем на перевал Багаташ (в переводе с алтайского языка – «каменная лягушка», 2113 м). С вершины открывается великолепный вид на окружающие горы. Еще немного и Вы увидите нагромождения каменных глыб – это Замки Горных духов, которые в действительности издалека напоминают старинный средневековый замок. Такое творение природы овеяно многочисленными легендами.
В этот день Вас ожидают еще два перевала – Аккая и Айрык. При хорошей погоде можно сделать отличные снимки.
С перевала тропа спускается в урочище Айрык, и Вы оказываетесь в царстве кедровых лесов.
Каракокшинская пещера – одна из наиболее высоко расположенных пещер Алтая. Название пещеры произошло от названия реки Каракокша, расположенной в скальном известняковом массиве хребта Иолго. Пещера характеризуется редкой подземной карстовой формой, сочетающей большую протяженность и самое высокое гипсометрическое положение (положение над уровнем моря) в Северо-Восточном Алтае. Осмотр пещеры.
Возвращение на турбазу.
Сегодня заключительный день. Едем по уже знакомой дороге по Кылайской гриве, через перевал Караташ, в сторону с. Улала. Кедры уступают место лиственному лесу и низкорослым кустарникам.
После обеда спускаемся к месту, где нас уже ждет машина. Переезд до офиса фирмы, и далее в г. Барнаул/ Горно-Алтайск.
Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 4 день тура в 6:00 – 8:00 утра. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 3 на 4 день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура.
Стоимость
База Каракольские озера
- Группу сопровождают опытные инструктора - проводники.
- Все переезды от аэропорта/вокзала Барнаула и аэропорта г. Горно-Алтайска и обратно входят в стоимость туров. Встречаем: Барнаул - аэропорт - 5.00 - 7.00, Барнаул - железнодорожный вокзал до 8.00, Горно-Алтайск – аэропорт – уточняем время при бронировании.
- Предоставляется снаряжение: снегоходный шлем, подшлемник. За дополнительную плату можно арендовать теплый костюм, обувь.
- Питание в снегоходном туре достаточно разнообразное. Горячее питание – завтрак и ужин, обед – перекус.
- Условия участия: Снегоходные туры не требуют специальной подготовки (желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью). В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-ти летнего возраста в сопровождении родителей. К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста. К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Аренда снегохода;
- Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату);
- Трехразовое питание (в день заезда только ужин и в день отъезда завтрак и обед);
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой (снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения: спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда).
- Медицинская страховка
- Проживание на турбазе «Каракольские озера» в деревянном доме (удобства, баня на территории).
Оплачивается отдельно
- авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- прокат утепленного костюма и обуви для маршрута - 2000 руб за весь маршрут
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Любите активный зимний отдых? Тогда вам точно стоит заказать этот тур на горный Алтай! Невероятные озера, просторы бескрайние, а природа - слов нет! Турбаза уютная, комфортная, современная.
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