Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Каракольские озера привлекают туристов со всего света круглый год – это место восхитительной красоты. Семь озер находятся в предальпийской части западного склона хребта Иолго, в верховьях реки Каракол (приток реки Эликманар) – отсюда их название. Нижнее озеро располагается на абсолютной высоте 1820 м, а верхнее – 2097 м. Озера соединяют ручьи и протоки с водой разного цвета. Окружает это великолепие скальные ансамбли причудливой формы.

Ночевка в теплых домиках с печным отоплением на базе Каракольские озёра.

На маршруте используется снегоходная техника.

Сложность маршрута невысокая, поэтому участвовать в нем будет комфортно даже новичку.