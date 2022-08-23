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Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Это увлекательное сафари на снегоходах по восточному Алтаю не оставит Вас равнодушным. Тур охватывает все прелести Алтая – горы, перевалы, озера.

Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока реки Элекмонар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из семи озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. И все это возможно увидеть своими глазами. Современная техника и наши инструктора проведут Вас по этому маршруту.

На маршруте туристы проживают на базе «Каракольские озера» в теплых домах (отопление печное, размещение в 4-6 местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню). 

Особенности: маршрут не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к физическим нагрузкам, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Программа тура

День 1
Заезд на Каракольские озера (снегоход 35 км.)

Встреча в г. Барнауле/ г. Горно-Алтайске. 

Переезд до офиса турфирмы (250/5 км) и далее в село Улала (микроавтобусом 50 км). 

Подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом. Далее следует выезд на маршрут, постепенно набираем высоту, лиственные деревья и кустарники уступают место могучему кедру, спускаемся к Каракольским озерам. 

Размещение в кедровом доме (35 км снегоход). Турбаза находится на самом большом, пятом озере.

День 2
Радиальный выезд до Каракокшинской пещеры (70 км снегоход)
Первое испытание – подъем на  перевал Багаташ (в переводе с алтайского языка – «каменная лягушка», 2113 м). С вершины открывается великолепный вид на окружающие горы. Еще немного и Вы увидите нагромождения каменных глыб – это замки Горных духов, которые в действительности издалека напоминают старинный средневековый замок. Такое творение природы овеяно многочисленными легендами.

В этот день Вас ожидают еще два перевала – Аккая и Айрык. При хорошей погоде можно сделать отличные снимки.  

С перевала тропа спускается в урочище Айрык, и Вы оказываетесь в царстве кедровых лесов. Каракокшинская пещера – одна из наиболее высоко расположенных пещер Алтая. Название пещеры произошло от названия реки Каракокша, расположенной в скальном известняковом массиве хребта Иолго. Пещера характеризуется редкой подземной карстовой формой, сочетающей большую протяженность и самое высокое гипсометрическое положение (положение над уровнем моря) в Северо-Восточном Алтае. Осмотр пещеры.

Возвращение  на турбазу (70 км снегоход).
День 3
Радиальный выезд на озеро Вероника.

Катание по высокогорным плато с завораживающим видом на вершины горных хребтов.

Озеро Вероника — небольшое высокогорное озеро, по форме напоминающее неправильную восьмерку, если смотреть сверху.  Озеро находится на той стороне хребта Иолго, который относится к Чойскому району, а на другой стороне хребта - Чемальский район. 

Из озера Вероники вытекает небольшая речка, впадающая в реку Угул, которая несет свои воды в реку Бия. Озеро находится в чаше, окруженной с трех сторон невысокими горами. 

Возвращение в дом (45 км снегоход).




День 4
Заключительный день.
Сегодня заключительный день.

Едем по уже знакомой дороге по Кылайской гриве, через перевал Караташ, в сторону с. Улала. Кедры уступают место лиственному лесу и низкорослым кустарникам.

После обеда спускаемся к месту, где нас уже ждет машина. Переезд до офиса фирмы, и далее в г. Барнаул/ Горно-Алтайск.

Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 5 день тура в 6:00 – 8:00 утра. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 4 на 5 день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура.

Стоимость

База Каракольские озера

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 4 дня с человека
Четырёхместное размещение
43 500 ₽
1-местная посадка
за 4 дня с человека
Четырёхместное размещение
67 500 ₽
  • Группу сопровождают опытные инструктора - проводники.
  • Все переезды от аэропорта/вокзала Барнаула и аэропорта г. Горно-Алтайска и обратно входят в стоимость туров. Встречаем: Барнаул - аэропорт - 5.00 - 7.00, Барнаул - железнодорожный вокзал до 8.00, Горно-Алтайск – аэропорт – уточняем время при бронировании.
  • Предоставляется снаряжение: снегоходный шлем, подшлемник. За дополнительную плату можно арендовать теплый костюм, обувь.
  • Питание в снегоходном туре достаточно разнообразное. Горячее питание – завтрак и ужин, обед – перекус.
  • Условия участия: Снегоходные туры не требуют специальной подготовки (желательно обладать хорошей физической формой и выносливостью). В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-ти летнего возраста в сопровождении родителей. К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста. К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Аренда снегохода;
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату);
  • Трехразовое питание (в день заезда только ужин и в день отъезда завтрак и обед);
  • Услуги гида-инструктора;
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой (снегоходный шлем, подшлемник флисовый, комплект необходимого группового снаряжения: спальники, групповая аптечка, кухонные принадлежности, посуда).
  • Медицинская страховка
  • Проживание на турбазе «Каракольские озера» в деревянном доме (удобства, баня на территории). 

Оплачивается отдельно

  • Авиа и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Прокат утепленного костюма и обуви для маршрута - 2000 руб/чел за весь маршрут

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