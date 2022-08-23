Это увлекательное сафари на снегоходах по восточному Алтаю не оставит Вас равнодушным. Тур охватывает все прелести Алтая – горы, перевалы, озера.

Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока реки Элекмонар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из семи озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. И все это возможно увидеть своими глазами. Современная техника и наши инструктора проведут Вас по этому маршруту.

На маршруте туристы проживают на базе «Каракольские озера» в теплых домах (отопление печное, размещение в 4-6 местных комнатах, туалет на улице, есть возможность заказывать баню).

Особенности: маршрут не требует специальной физической подготовки. Турист должен быть готов к физическим нагрузкам, не бояться походных условий и невзгод погоды.