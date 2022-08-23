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Туры на снегоходах
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Туры на снегоходах на Алтай : 4

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Алтай 2022 г.2023 г.
(1)

Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 20 декабря

3 дня 2 ночи

от 37500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽

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