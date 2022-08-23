Рождество на Алтай : 2

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

✈ Рождество на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая