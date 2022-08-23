Алтай
Рождество
Сбросить все
Рождество на Алтай : 2
Сортировать:
Дешевле
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Алтай – место силы: зима-весна
Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 67600 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Рождество на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая