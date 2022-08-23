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Рождество на Алтай : 2

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Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

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✈ Рождество на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая