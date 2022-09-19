По бескрайним просторам плато Укок 2022
Во время путешествия по югу Горного Алтая Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-скотоводов, исцелите свой организм целебными термальными водами источника Теплый Ключ, насладитесь красотой белоснежных вершин массива Табын-Богдо-Ола, увидите легендарное и удивительное плато Укок, а также совершите путешествие по красивейшей трассе Сибири – Чуйскому тракту.
Этим летом Вас ждут новые эмоции и впечатления. Крупная доза адреналина гарантирована! Ждем Вас на увлекательном и захватывающем туре на квадроциклах на плато Укок.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска и/ или на вокзале г. Барнаул.
Путешествие по главной транспортной магистрали Горного Алтая – Чуйскому тракту. Когда-то это был путь древних караванов и отрядов воинов-завоевателей, а сейчас – красивая стремительная дорога. Скучать Вам не позволят разнообразные ландшафты, смена природных зон, археологические памятники. Путь пролегает через затяжной Семинский и крутой перевал Чике-Таман, которые признаны памятниками природы республиканского значения.
Ночлег в палатках на берегу реки Чуя недалеко от села Кош-Агач.
Утро начинается с инструктажа по технике безопасности, распределения продуктов и снаряжения.
Начало активной части маршрута на квадроциклах. Группа выезжает из Кош-Агача и начинает движение по грунтовой дороге в сторону села Джазатор. Теперь наша дорога проходит по приграничной зоне, где в обязательном порядке проверяют паспорта и пропуска.
Во время движения проезжаем ряд прекрасных, неповторимой красоты озер: Тархатинское, Зерлюколь-Нур, Каракуль, Тунгурюк. Пастельных цветов пейзажи манят, притягивают взгляд.
Вечером стоит совершить прогулку – Вам откроется чудесный вид на хребет Сайлюгем в лучах заходящего солнца. В несколько десятков километров от Вас среди горных кряжей лежит перевал Цаган-Даба, по которому можно попасть в Монголию.
На ночлег останавливаемся на источнике Теплый Ключ.
С утра есть возможность принять ванны в источнике, вода которого содержит большое количество радона и очень теплая – от +12 до +20 градусов.
Продолжаем путешествие. На перевале Вашему взору открывается необычайно красивая панорама. Впереди простирается холмистое плоскогорье Укок, сплошь покрытое сотнями озер-блюдец, с водой от бирюзового до иссиня-черного цвета и паутиной молочных рек. Вода блестит, переливается на солнце, и от этого плоскогорье кажется золотым.
Открывается восхитительный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола, на хребет Сайлюгем и Южный Алтай. Спустившись с перевала, движемся вдоль горного массива Табын-Богдо-Ола, что в переводе означает «Пять Священных Вершин». Название этим горам по преданию дал сам Чингизхан. Одна из вершин, гора Найрамдал (4374 м) – вторая по высоте в Сибири, после Белухи. Многие считают, что именно у подножья Табын-Богдо-Ола находится вход в легендарную Шамбалу.
На ночлег останавливаемся на берегу озера Гусиное.
Наутро продолжаем движение по плато, которое является музеем под открытым небом.
По дороге осматриваем археологические памятники разных эпох, представленные курганами, стелами, балбалами, обо. Осмотр места захоронения «Принцессы Алтая» – уникальной и сенсационной находки пазырыкской культуры.
Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к необычайно красивому озеру Белое. При достаточном опыте участников группы утром Вас будет ожидать «марш-бросок» в ущелье Кара-Чад – ощутить на себе дыхание гор и мощь ледников, сделать памятные фотоснимки. В ущелье перед нами возвышается гора Найрамдал (4374 м), по правую сторону ущелья – заснеженные пики хребта Южный Алтай высотой до 4000 м.
По знакомой дороге возвращаемся назад. Вас ждет увлекательное сафари с преодолением спусков и подъемов, многочисленных бродов и различных препятствий. Скучать не придется.
Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к озеру Кальджин-Куль. Синяя гладь озера завораживает, западает в душу. Летом нежная зелень травы обрамляет озеро, отражающее белоснежные горы, голубое небо и облака. Над водой летают чайки-хохотуньи, перекликаются варнавки и турпаны.
Пеший радиальный выход к соседнему озеру Кальджин-Куль-Бас, либо на обзорную высоту 2624 м, с которой хорошо видна горная страна – хребет Южный Алтай, а также исток реки Ак-Алаха. Отдых на озере. На реке, впадающей в озеро, превосходная рыбалка на хариуса. В жаркий день можно искупаться.
День отдыха закончился, и наше путешествие снова продолжается. Вновь пересекаем сердце плато Укок, и оказываемся на реке Калгуты молочно-белого цвета.
В урочище Кызылташ Вы осмотрите петроглифы Бертекской писаницы и, возможно, найдете все 120 изображений. Возраст древних рисунков составляет 4700 лет. Для того чтобы увидеть плато с высоты птичьего полета надо преодолеть крутой и сложный подъем на обзорную высоту (2600 м). Затраченные усилия стоят того.
С обзорной высоты открывается изумительная панорама с редкостными природными контрастами: прямо перед Вами лежит покрытое таинственностью плато Укок; над плато гордо вздымают свои пики к небу снежные, сверкающие на солнце вершины Табын-Богдо-Ола; неторопливо несут свои воды разноцветные реки; в легкой дымке скрыты вершины Южного Алтая. Спуск к месту слияния рек Ак-Алаха и Аккол.
Ночлег на берегу реки Аккол.
Утром по долине реки Аккол поднимаемся по направлению к перевалу Богомуюс (2843 м). По пути встречаются приветливые чабаны-казахи с отарами овец, стадами коз и яков. Подъем не сложный, но затяжной.
На перевале Вы увидите панораму Южно-Чуйского хребта, массива Шенелю и, возможно, Вам откроется величественная трехглавая Белуха– корона Катунского хребта и всего Алтая. Бросаем прощальный взгляд на Табын-Богдо-Ола и начинаем спуск.
Спускаемся с перевала вдоль живописного берега реки Ильдегем, покрытого ковром цветущего разнотравья, к реке Джазатор. Вдоль реки спускаемся к селу Джазатор.
Автомобильный переезд до села Барангол (авто 550 км).
По дороге осмотр исторических и природных достопримечательностей. Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
- Трехразовое питание.
- Услуги гида-инструктора.
- Прокат квадроцикла.
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
- Рекреационные сборы.
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты.
- отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь.
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