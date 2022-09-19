По бескрайним просторам плато Укок 2022

Во время путешествия по югу Горного Алтая Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-скотоводов, исцелите свой организм целебными термальными водами источника Теплый Ключ, насладитесь красотой белоснежных вершин массива Табын-Богдо-Ола, увидите легендарное и удивительное плато Укок, а также совершите путешествие по красивейшей трассе Сибири – Чуйскому тракту.

Этим летом Вас ждут новые эмоции и впечатления. Крупная доза адреналина гарантирована! Ждем Вас на увлекательном и захватывающем туре на квадроциклах на плато Укок.