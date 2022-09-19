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По бескрайним просторам плато Укок 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Во время путешествия по югу Горного Алтая Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-скотоводов, исцелите свой организм целебными термальными водами источника Теплый Ключ, насладитесь красотой белоснежных вершин массива Табын-Богдо-Ола, увидите легендарное и удивительное плато Укок, а также совершите путешествие по красивейшей трассе Сибири – Чуйскому тракту.

Этим летом Вас ждут новые эмоции и впечатления. Крупная доза адреналина гарантирована! Ждем Вас на увлекательном и захватывающем туре на квадроциклах на плато Укок.

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Встреча группы в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска и/ или на вокзале г. Барнаул. 

Путешествие по главной транспортной магистрали Горного Алтая – Чуйскому тракту. Когда-то это был путь древних караванов и отрядов воинов-завоевателей, а сейчас – красивая стремительная дорога. Скучать Вам не позволят разнообразные ландшафты, смена природных зон, археологические памятники. Путь пролегает через затяжной Семинский и крутой перевал Чике-Таман, которые признаны памятниками природы республиканского значения. 

Ночлег в палатках на берегу реки Чуя недалеко от села Кош-Агач.

День 2
Озера приграничной зоны

Утро начинается с инструктажа по технике безопасности, распределения продуктов и снаряжения.

Начало активной части маршрута на квадроциклах. Группа выезжает из Кош-Агача и начинает движение по грунтовой дороге в сторону села Джазатор. Теперь наша дорога проходит по приграничной зоне, где в обязательном порядке проверяют паспорта и пропуска.

Во время движения проезжаем ряд прекрасных, неповторимой красоты озер: Тархатинское, Зерлюколь-Нур, Каракуль, Тунгурюк. Пастельных цветов пейзажи манят, притягивают взгляд.

Вечером стоит совершить прогулку – Вам откроется чудесный вид на хребет Сайлюгем в лучах заходящего солнца. В несколько десятков километров от Вас среди горных кряжей лежит перевал Цаган-Даба, по которому можно попасть в Монголию. 

На ночлег останавливаемся на источнике Теплый Ключ.

День 3
Холмистое плоскогорье Укок

С утра есть возможность принять ванны в источнике, вода которого содержит большое количество радона и очень теплая – от +12 до +20 градусов.

Продолжаем путешествие. На перевале Вашему взору открывается необычайно красивая панорама. Впереди простирается холмистое плоскогорье Укок, сплошь покрытое сотнями озер-блюдец, с водой от бирюзового до иссиня-черного цвета и паутиной молочных рек. Вода блестит, переливается на солнце, и от этого плоскогорье кажется золотым.

Открывается восхитительный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола, на хребет Сайлюгем и Южный Алтай. Спустившись с перевала, движемся вдоль горного массива Табын-Богдо-Ола, что в переводе означает «Пять Священных Вершин». Название этим горам по преданию дал сам Чингизхан. Одна из вершин, гора Найрамдал (4374 м) – вторая по высоте в Сибири, после Белухи. Многие считают, что именно у подножья Табын-Богдо-Ола находится вход в легендарную Шамбалу. 

На ночлег останавливаемся на берегу озера Гусиное. 

День 4
Принцесса Алтая

Наутро продолжаем движение по плато, которое является музеем под открытым небом.

По дороге осматриваем археологические памятники разных эпох, представленные курганами, стелами, балбалами, обо. Осмотр места захоронения «Принцессы Алтая» – уникальной и сенсационной находки пазырыкской культуры.

Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к необычайно красивому озеру Белое. При достаточном опыте участников группы утром Вас будет ожидать «марш-бросок» в ущелье Кара-Чад – ощутить на себе дыхание гор и мощь ледников, сделать памятные фотоснимки. В ущелье перед нами возвышается гора Найрамдал (4374 м), по правую сторону ущелья – заснеженные пики хребта Южный Алтай высотой до 4000 м. 

День 5
Завораживающие озера

По знакомой дороге возвращаемся назад. Вас ждет увлекательное сафари с преодолением спусков и подъемов, многочисленных бродов и различных препятствий. Скучать не придется.

Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к озеру Кальджин-Куль. Синяя гладь озера завораживает, западает в душу. Летом нежная зелень травы обрамляет озеро, отражающее белоснежные горы, голубое небо и облака. Над водой летают чайки-хохотуньи, перекликаются варнавки и турпаны. 

День 6
День отдыха 

Пеший радиальный выход к соседнему озеру Кальджин-Куль-Бас, либо на обзорную высоту 2624 м, с которой хорошо видна горная страна – хребет Южный Алтай, а также исток реки Ак-Алаха. Отдых на озере. На реке, впадающей в озеро, превосходная рыбалка на хариуса. В жаркий день можно искупаться. 

День 7
Петроглифы Бертекской писаницы

День отдыха закончился, и наше путешествие снова продолжается. Вновь пересекаем сердце плато Укок, и оказываемся на реке Калгуты молочно-белого цвета.

В урочище Кызылташ Вы осмотрите петроглифы Бертекской писаницы и, возможно, найдете все 120 изображений. Возраст древних рисунков составляет 4700 лет. Для того чтобы увидеть плато с высоты птичьего полета надо преодолеть крутой и сложный подъем на обзорную высоту (2600 м). Затраченные усилия стоят того.

С обзорной высоты открывается изумительная панорама с редкостными природными контрастами: прямо перед Вами лежит покрытое таинственностью плато Укок; над плато гордо вздымают свои пики к небу снежные, сверкающие на солнце вершины Табын-Богдо-Ола; неторопливо несут свои воды разноцветные реки; в легкой дымке скрыты вершины Южного Алтая. Спуск к месту слияния рек Ак-Алаха и Аккол. 

Ночлег на берегу реки Аккол. 

День 8
Панорама Южно-Чуйского хребта и красавица Белуха

Утром по долине реки Аккол поднимаемся по направлению к перевалу Богомуюс (2843 м). По пути встречаются приветливые чабаны-казахи с отарами овец, стадами коз и яков. Подъем не сложный, но затяжной.

На перевале Вы увидите панораму Южно-Чуйского хребта, массива Шенелю и, возможно, Вам откроется величественная трехглавая Белуха– корона Катунского хребта и всего Алтая. Бросаем прощальный взгляд на Табын-Богдо-Ола и начинаем спуск.

Спускаемся с перевала вдоль живописного берега реки Ильдегем, покрытого ковром цветущего разнотравья, к реке Джазатор. Вдоль реки спускаемся к селу Джазатор. 

День 9
Заключительный день

Автомобильный переезд до села Барангол (авто 550 км).

По дороге осмотр исторических и природных достопримечательностей. Баня. Прощальный ужин.

Отъезд в Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
  • Трехразовое питание.
  • Услуги гида-инструктора.
  • Прокат квадроцикла.
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
  • Рекреационные сборы.
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки).

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты.
  • отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь.

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