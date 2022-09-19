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К цепочке Каракольских озер 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока р. Эликманар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. Украшением озер является  окружающий ландшафт: кедровый лес с примесью лиственницы, плавно переходящий в луга.

Температура озерной воды летом всего около +7◦ С. Вокруг озер расположились причудливые скальные ансамбли, некоторые из них даже имеют собственные названия, например: «Замок горных духов». Есть небольшие пещеры, водопады. Каракольские озера объявлены памятником природы.

По туру предусмотрена ночевка в палатках.

Программа тура

День 1
Город Барнаул – село Барангол – река Куюм

Встреча группы г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Проезд до с. Барангол (авто 300/40 км).

Подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом. Распределение снаряжения, продуктов питания и  в путь!

Сегодня нас ожидает небольшой переезд по гравийным и лесным дорогам к месту первой ночевки на реке Куюм. Получаем первые впечатления от удивительно красивого кедрового леса и, конечно же, от радости управления мощным вездеходом.

Ночлег в палатках.

День 2
Река Куюм – Каракольские озера

Уже через несколько минут после старта начинаем штурмовать первый перевал.

Далее путь пройдет по живописному высокогорному плато, откуда открываются удивительные виды на окружающие горные вершины, цветущие альпийские луга и горные реки пересекающие отроги хребтов.

Вечером спуск к Каракольским озерам. Ночлег в палатках.

День 3
Каракольские озера – река Ингурек – село Барангол

Сегодня нас ждет очень насыщенный и протяженный переезд, придется применить весь приобретенный опыт управления квадроциклом. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью.

Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
  • Трехразовое питание.
  • Услуги гида-инструктора.
  • Прокат квадроцикла.
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
  • Медицинская страховка
  • Размещение по программе (палатки).

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь.

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