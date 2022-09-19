К цепочке Каракольских озер 2022
Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока р. Эликманар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. Украшением озер является окружающий ландшафт: кедровый лес с примесью лиственницы, плавно переходящий в луга.
Температура озерной воды летом всего около +7◦ С. Вокруг озер расположились причудливые скальные ансамбли, некоторые из них даже имеют собственные названия, например: «Замок горных духов». Есть небольшие пещеры, водопады. Каракольские озера объявлены памятником природы.
По туру предусмотрена ночевка в палатках.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Проезд до с. Барангол (авто 300/40 км).
Подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом. Распределение снаряжения, продуктов питания и в путь!
Сегодня нас ожидает небольшой переезд по гравийным и лесным дорогам к месту первой ночевки на реке Куюм. Получаем первые впечатления от удивительно красивого кедрового леса и, конечно же, от радости управления мощным вездеходом.
Ночлег в палатках.
Уже через несколько минут после старта начинаем штурмовать первый перевал.
Далее путь пройдет по живописному высокогорному плато, откуда открываются удивительные виды на окружающие горные вершины, цветущие альпийские луга и горные реки пересекающие отроги хребтов.
Вечером спуск к Каракольским озерам. Ночлег в палатках.
Сегодня нас ждет очень насыщенный и протяженный переезд, придется применить весь приобретенный опыт управления квадроциклом. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью.
Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
- Трехразовое питание.
- Услуги гида-инструктора.
- Прокат квадроцикла.
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
- Медицинская страховка
- Размещение по программе (палатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь.
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