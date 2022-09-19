К цепочке Каракольских озер 2022

Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока р. Эликманар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. Украшением озер является окружающий ландшафт: кедровый лес с примесью лиственницы, плавно переходящий в луга.

Температура озерной воды летом всего около +7◦ С. Вокруг озер расположились причудливые скальные ансамбли, некоторые из них даже имеют собственные названия, например: «Замок горных духов». Есть небольшие пещеры, водопады. Каракольские озера объявлены памятником природы.

По туру предусмотрена ночевка в палатках.